Crimen y Justicia
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Mataron a tiros a un hombre con antecedentes en Mendoza e investigan un presunto conflicto previo

A raíz de la gravedad de las heridas que sufrió, el herido falleció este martes. Por el momento, no hay detenidos

Hospital Central y salud en Mendoza
Tras varias horas internado, el personal médico confirmó la muerte del paciente
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Luego de haber sido baleado la noche del lunes en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, este martes se confirmó la muerte de un hombre de 30 años, que fue identificado como Brian Ezequiel Vergara. Tras conocerse que contaba con varios antecedentes penales, las autoridades buscan determinar si el ataque habría estado relacionado con un presunto conflicto previo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque se produjo en medio de una aparente pelea vecinal ocurrida en la Villa San Joaquín. Cerca de las 21:30 horas, se recibió una alerta sobre lo ocurrido, por lo que el personal policial se hizo presente para iniciar las primeras actuaciones.

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En el momento en el que los efectivos arribaron a la escena, fueron informados de que Vergara había sido trasladado por sus allegados en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Allí, recibió la primera atención médica antes de ser derivado de urgencia al Hospital Central, debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el enfrentamiento.

Según la información obtenida por Los Andes, por medio de los testimonios de los vecinos de la zona, plantearon como hipótesis que el hecho se desencadenó por un conflicto previo entre la víctima y el atacante. Se cree que todo habría surgido por la presunta compra y venta de una vivienda.

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Policía de Mendoza
Hasta el momento, no hay detenidos por el crimen (Télam)

Después de que Vergara fuera ingresado en el Hospital Central, este permaneció internado en terapia intensiva hasta que, en las últimas horas, se confirmó su muerte a través del personal médico del centro asistencial. Hasta el momento, la Policía de Mendoza continúa con las actuaciones para identificar al autor del ataque y esclarecer la secuencia de los hechos.

Mientras que las actuaciones policiales buscarían esclarecer los motivos del ataque, se conoció que la víctima presentaba múltiples antecedentes policiales y judiciales desde 2013. De acuerdo con Mendoza Today, en su historial se incluían causas por tentativa de homicidio, robos agravados, tenencia de arma y amenazas en contexto de violencia de género.

Investigan un presunto ajuste de cuentas contra un hombre con múltiples antecedentes penales

Este fin de semana, un hombre de 42 años identificado como Santiago Luis Ramírez murió en el Hospital Central tras ser hallado con impactos de bala en la vía pública, también en la localidad mendocina de Las Heras. El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 02:30 horas, en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens.

Fuentes policiales informaron a Infobae que la víctima presentaba un extenso historial delictivo, con causas registradas desde el año 2002, incluyendo robos agravados, homicidio agravado y portación de arma de fuego. Asimismo, indicaron que fue encontrado tendido en la calle con heridas de bala en la cabeza y el abdomen, tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones y la presencia de una persona herida.

Asesinato Mendoza
La zona en donde fue atacado Ramírez

Después de que el personal policial y el Servicio de Emergencias Coordinado arribara al lugar, Ramírez fue trasladado al Hospital Central, donde fue atendido por el médico de guardia. El diagnóstico inicial indicó una herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y salida en la región parietal, y otra en el abdomen. Poco después, a las 05:38, el hospital notificó su muerte.

De acuerdo con los registros, Ramírez acumulaba antecedentes desde principios de 2002, cuando fue imputado por abuso de armas y robo agravado. A lo largo de los años, sumó causas por delitos como robo agravado en poblado y en banda, portación de arma de fuego, tentativa de homicidio agravado y encubrimiento con uso de documento falso.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras. Si bien el móvil del homicidio no fue determinado, los investigadores sostienen como principal hipótesis un ajuste de cuentas, dada la historia delictiva de la víctima y el modus operandi.

Por el momento, la identidad de los agresores permanece desconocida y continúan prófugos. No obstante, fuentes oficiales indicaron a este medio que los atacantes serían personas conocidas en el ambiente de las riñas y los ajustes vinculados a deudas.

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