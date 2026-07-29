Cayeron cuatro personas por matar a un hombre y vender sus pertenencias: dijeron que se murió por causas naturales

Un amigo dijo que había muerto por causas naturales pero la autopsia reveló que lo habían estrangulado

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Cuatro personas quedaron detenidas luego de que las autoridades de Quilmes descubrieran que habían mentido sobre las causas de muerte de un hombre al que habían estrangulado hasta mataralo, para luego vender sus pertenencias.

El dato se conoció luego de que los investigadores recibieras los resultados de la autopsia, que indicaban que Horacio S., de 51 años había sufrido asfixia mecánica por ahorcadura en su vivienda de la calle 856, en San Francisco Solano.

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La muerte data del 24 de julio, cuando un individuo que se identificó como amigo de la víctima llamó al Sistema de Emergencias para avisar que había encontrado el cuerpo sin vida de la víctima en su cama.

Pablo R., como se identificó, relacionó el deceso con enfermedades que supuestamente Horacio S. padecía frente a los médicos, y quiso hacerlo pasar como una muerte por causas naturales.

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Asimismo, las autordades de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°6 de Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego, inció una investigación bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

Tras recibir los resultados de la autopsia, cambió el curso de la investigación. La funcionaria ordenó la reclasificación de la causa como homicidio y encomendó al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ª de Quilmes la reconstrucción de los hechos.

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Hay cuatro detenidos

Según los datos conignados por el portal Infosurdiario, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y el relevamiento de testimonios de vecinos aportaron los primeros datos concretos. En las imágenes obtenidas vieron a dos hombres habían ingresado a la vivienda minutos antes de que llegara la ambulancia.

Uno de ellos era Pablo R., quien permaneció en el lugar para recibir a los médicos. El otro, identificado como Alberto A., se retiró del domicilio antes de que arribase el personal de emergencias. El discurso que dio el primero de los sospechosos duró poco y ambos se dieron a la fuga.

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Siguiendo las psitas, los investigadores los localizaron en un taller mecánico de Florencio Varela donde fueron detenidos sin incidentes y trasladados a la comisaría con la aprehensión formal avalada por la fiscal.

Mientras tanto, los vecinos del barrio donde vivía la víctima alertaron que dos mujeres -entre ellas la pareja del hombre fallecido- habían ingresado al domicilio y estaban vendiendo sus pertenencias.

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Cuando el equipo de Policía Científica llegó para realizar las pericias, ambas se negaron a permitir el acceso. La fiscal Curra Zamaniego tramitó una orden de allanamiento de urgencia con respaldo del Juzgado de Garantías de turno. Con el apoyo de los GTO de las comisarías 3ª, 5ª y 7ª de Quilmes, los efectivos ingresaron al inmueble, detuvieron a las dos mujeres por usurpación de propiedad y la Policía Científica pudo completar las pericias.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que los individuos mencionados ingresaron a la vivienda de Horacio y lo estrangularon con un cable. Luego acomodaron el cuerpo en la cama para simular una muerte por enfermedad y llamaron al emergencias para completar la escena. Los motivos del crimen permanecen bajo investigación.

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Los cuatro detenidos —los dos hombres imputados por homicidio y las dos mujeres por usurpación— fueron trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria.