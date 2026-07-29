Uruguay volvió al mercado internacional: demanda despejó dudas por cambios en fondos de pensiones

Una vista aérea muestra la ciudad de Montevideo, Uruguay 9 de febrero 2024. REUTERS/Ana Ferreira

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El Estado uruguayo volvió a los mercados internacionales con la emisión de un bono en pesos nominales y otro en dólares para obtener financiamiento. La operación fue por un total equivalente a USD 1.697 millones. Desde el sector privado destacaron la “confianza” que muestra esta operación que existe sobre Uruguay y señalaron que despeja los ruidos generados por los cambios propuestos para los fondos privados de pensiones.

Del total de la operación, USD 1.298 millones correspondieron a la reapertura del Bono Global en pesos a tasa fija nominal con vencimiento en 2035; y otros USD 399 a la reapertura del Bono Global en dólares al 2037. La tasa de rendimiento del primer papal se ubicó en 7,75% anual, mientras que la tasa del rendimiento del bono en dólares fue de 5,4%. La prima de riesgo fue de 75 puntos básicos.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en un comunicado que el regreso a los mercados internacionales tuvo como objetivo “avanzar en el programa de fondeo del Gobierno en el mercado internacional para el año en curso, complementando el financiamiento en el mercado doméstico y con organismos multilaterales”. Además, buscó continuar con el proceso de “desdolarización” de la deuda del país.

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

Además, el equipo económico pretendió extender “la madurez promedio de la deuda, recomprando instrumentos con vencimiento de corto plazo, con el objetivo de mitigar el riesgo de refinanciamiento ” y “diversificar ” la base inversora del país.

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El MEF destacó que la demanda total por ambos bonos (y otros canjes de títulos del país) alcanzó un máximo de US$ 3.353 millones de dólares equivalente, el doble de lo colocado. Del total demandado, 49% fue de inversores residentes, y el monto restante de inversores extranjeros.

“La reducción sostenida de la inflación y el anclaje de las expectativas inflacionarias, así como la compresión de las tasas reales en UI [unidades indexadas a la inflación] y el bajo riesgo país, constituyeron factores fundamentales que explican la mejora en los términos de financiamiento soberano en moneda local”, destacó el MEF en su comunicado.

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(Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay)

La interpretación de los analistas

Analistas entrevistados en el diario uruguayo El País destacaron que la operación muestra la “confianza” que tienen los inversores en el país.

Salvador Ferrer, gerente de la firma de gestión patrimonial Nobilis, dijo que “la exitosa emisión realizada vuelve a demostrar que Uruguay mantiene un activo fundamental que es la confianza de los mercados internacionales”.

“Esta colocación confirma la importancia de cuidar las señales que el país transmite. En los últimos meses, la reapertura del debate sobre cambios estructurales en el régimen de las AFAP generó cierta incertidumbre que, a mi juicio, era innecesaria y suponía cierto ‘daño autoinfligido’”, expresó.

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Las AFAP son los fondos privados de pensiones del país.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el libro con recomendaciones del Diálogo Social, para reformar el sistema previsional (Presidencia)

Días atrás, el gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay descartó uno de los cambios más criticados para los fondos de pensiones privados, que había surgido de un “diálogo social” en el que participaron algunos partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y empresarios. En esa instancia había surgido la idea de que estos fondos pierdan el vínculo con el cliente (su parte comercial) y se concentraran en la gestión del portafolio de inversiones.

“La sobredemanda habla favorablemente” de Uruguay, destacó Denisse Toledo, gerente de la firma Puente. “Tanto los inversores locales como internacionales volvieron a demostrar confianza en la deuda soberana en moneda local”, declaró.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en un Consejo de Ministros (Presidencia)

Sin embargo, el ejecutivo marcó también algunos matices. “Actualmente existen oportunidades de inversión en moneda local en otros mercados de América Latina que ofrecen rendimientos más elevados, aunque asociados a mayores niveles de riesgo. En ese contexto, algunos inversores extranjeros decidieron acompañar la emisión, mientras que otros redujeron su exposición a Uruguay y optaron por no participar. No se trata de una visión negativa para el país, sino de una reasignación de carteras en busca de retornos potencialmente superiores, aceptando un mayor nivel de riesgo.