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Habilitarán una plataforma para denunciar en tiempo real la campaña electoral anticipada en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral informó que la herramienta recibirá fotos y enlaces y enviará los reportes a la Inspectoría General para su análisis

Una mano sostiene un teléfono móvil, el pulgar presiona la pantalla. Al fondo, personas borrosas con carteles y banderas.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prepara una plataforma para que la ciudadanía denuncie en tiempo real posibles actos de campaña anticipada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prepara una plataforma para que la ciudadanía denuncie en tiempo real posibles actos de campaña anticipada, una medida que llega mientras la institución ya investiga 150 casos abiertos a meses de la futura convocatoria a las elecciones generales de 2027 y refuerza la vigilancia sobre redes sociales, reuniones políticas y actividades de proselitismo.

El secretario general del TSE, Pablo René Portocarrero Marroquín, anunció que la herramienta permitirá subir fotografías y compartir enlaces sobre hechos que los usuarios consideren constitutivos de campaña anticipada. Ese material será trasladado a la Inspectoría General para que analice cada expediente.

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La magnitud del aumento de estos casos ya había quedado expuesta en cifras difundidas por la Unidad Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión documentaba hasta el viernes pasado 150 casos por presunta campaña anticipada.

Mientras que el monitoreo de perfiles se mantiene de forma permanente y el procedimiento de revisión fue intensificado por la autoridad electoral.

El TSE reformó cuatro reglamentos electorales y definió que los llamados al voto, la promoción de imagen y la pauta electoral fuera de tiempo pueden configurar una infracción.
El Tribunal Supremo Electoral ofrecerá acompañamiento y capacitaciones a los partidos para distinguir entre proselitismo y campaña anticipada. (TSE Guatemala)

El TSE busca recibir denuncias en tiempo real

Portocarrero explicó en la reunión mensual entre el pleno de magistrados del TSE y los partidos políticos que la nueva aplicación busca abrir un canal directo para la denuncia ciudadana. La población podrá remitir pruebas en tiempo real para que la Inspectoría General estudie si corresponde abrir o ampliar un expediente.

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El jefe de la Inspectoría General, Carlos Roberto Garza, dijo que también está previsto “un proyecto” orientado a simplificar la denuncia ciudadana y que será presentado el próximo año. Añadió que la dependencia analiza expedientes de personas que habrían incurrido en este tipo de actos y que esas personas ya fueron notificadas para presentar pruebas de descargo.

Garza resumió el cambio en la carga de trabajo: “Hemos tenido un incremento tanto de la denuncia ciudadana, tanto también de los dictámenes que emanan de la Unidad de Medios”.

En tanto, los señalados tienen cinco días para presentar sus pruebas de descargo ante las denuncias presentadas por la ciudadanía.

Redes sociales, regalos y reuniones políticas concentran parte de las investigaciones

Portocarrero explicó que, a diferencia del proceso electoral anterior, el TSE detectó un cambio en la forma en que algunos actores políticos buscan posicionarse. Según la publicación, ya no predominan las denuncias por pago de pauta, sino los regalos y las reuniones de proselitismo presentadas como actividades ajenas a la campaña electoral.

Entre los nombres que figuran en nuevos expedientes, aparecen el diputado Herman Echeverría, electo por Vamos pero alineado a Cabal; y Manuel Archila, diputado de Cabal. También fue mencionada Nancy Bran, hermana del alcalde de Mixco, Neto Bran, por denuncias relacionadas con la entrega de alimentos en el municipio y su difusión en redes sociales.

El TSE reformó cuatro reglamentos electorales y definió que los llamados al voto, la promoción de imagen y la pauta electoral fuera de tiempo pueden configurar una infracción.
Entre los nuevos expedientes del TSE figuran Ernesto Bran, Herman Echeverría, Manuel Archila y denuncias vinculadas a Nancy Bran por actividades difundidas en redes sociales. (Facebook)

Hasta ahora, Nancy Bran no ha anunciado candidatura ni intenciones políticas, pero su hermano hizo declaraciones en las redes sociales donde afirmó que él buscaría la presidencia de Guatemala y su hermana la Alcaldía de Mixco. Las actuaciones del TSE buscan determinar si esa actividad digital podría encuadrar en alguna de las prohibiciones previstas por la ley electoral.

Garza precisó que no toda actividad previa a la convocatoria constituye una infracción. Indicó que las jornadas de afiliación están permitidas por la ley, mientras que otros casos deben analizarse de manera individual, en especial cuando involucran publicaciones de alcaldes en redes personales.

El TSE reformó cuatro reglamentos electorales y definió que los llamados al voto, la promoción de imagen y la pauta electoral fuera de tiempo pueden configurar una infracción.
El Tribunal Supremo Electoral ofrecerá acompañamiento y capacitaciones a los partidos para distinguir entre proselitismo y campaña anticipada. (TSE Guatemala)

El tribunal también ofrecerá acompañamiento y capacitación a los partidos

Portocarrero sostuvo que el TSE dará acompañamiento a las organizaciones políticas durante actividades de proselitismo para evitar que sean aprovechadas por posibles candidatos y deriven en campaña anticipada. La presidenta del tribunal, Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo, añadió que el organismo impartirá capacitaciones para que los integrantes de los partidos distingan la “línea tan delgada” entre campaña electoral y proselitismo.

Hasta ahora, el Registro de Ciudadanos del TSE no ha emitido sanciones contra políticos denunciados por campaña anticipada, indicaron las autoridades electorales.

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