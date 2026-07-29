Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Incendio cobra la vida de cinco menores y un joven en San Pedro Sula Honduras

El siniestro redujo a cenizas una humilde vivienda en el bordo de la colonia Esquipulas 2, donde seis integrantes de una misma familia perdieron la vida.

Infografía con ilustración de una casa en llamas, bomberos, espectadores, texto sobre un incendio familiar y seis fallecidos en San Pedro Sula.
Una infografía sobre un incendio en San Pedro Sula ilustra una vivienda en llamas con bomberos y testigos, detallando los seis fallecimientos de una misma familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Seis integrantes de una familia murieron en un incendio registrado en una vivienda del bordo de la colonia Esquipulas 2, cerca de la colonia Modelo, en San Pedro Sula. Cuando los cuerpos de socorro llegaron, las llamas ya habían destruido casi por completo la estructura y no fue posible rescatarlos con vida.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas pertenecían a una misma familia. Vecinos del sector relataron que el fuego se propagó en minutos y atrapó a los ocupantes de la vivienda mientras dormían.

Las víctimas fueron identificados como Jahir Cortes Mejía 17 Años, Daniela Azucena Cortes Mejía 19 Años, Jairo Joel Cortes Mejía 10 Años, Isaías Cortes Mejía 6 Años, Madison Charlotte Cortes Mejía 6 Meses Y Mayra Cortes Mejía 7 Años

PUBLICIDAD

La intervención de bomberos y forenses

Integrantes del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar tras recibir la alerta y trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

Una vez extinguido el incendio, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense realizarán el levantamiento de los cuerpos, para su traslado e inicar las diligencias legales y el proceso de identificación oficial.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el incendio y establecer si existieron factores que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

El informe técnico que elaboren los equipos encargados de la investigación permitirá conocer el origen del fuego y establecer si hubo alguna circunstancia que influyó en el hecho.

PUBLICIDAD

Los cuerpos de socorro llegaron cuando las llamas ya habían destruido casi por completo la vivienda y no fue posible rescatar con vida a las víctimas del incendio.
Los cuerpos de socorro llegaron cuando las llamas ya habían destruido casi por completo la vivienda y no fue posible rescatar con vida a las víctimas del incendio.

Recomendaciones para prevenir incendios

A raíz de tragedias como esta, el Cuerpo de Bomberos recordó a la población la importancia de adoptar medidas preventivas para disminuir el riesgo de incendios en las viviendas.

Entre las principales recomendaciones figuran revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y sustituir cables deteriorados o conexiones improvisadas. También aconsejan evitar sobrecargar los tomacorrientes con varios aparatos eléctricos, ya que esa práctica puede provocar cortocircuitos.

También recomiendan no dejar alimentos cocinándose sin supervisión, contar con un plan de evacuación familiar y, si es posible, disponer de un extintor en condiciones óptimas para atender una emergencia en sus primeras etapas.

Además, los cuerpos de socorro recuerdan que ante una emergencia cada segundo cuenta: las familias deben identificar salidas seguras, evitar que niños tengan acceso a objetos que puedan generar fuego y procurar que todos los integrantes del hogar conozcan cómo actuar ante una situación de riesgo. Estas medidas, aunque parecen sencillas, pueden contribuir a salvar vidas cuando una emergencia se presenta de manera inesperada.

Bomberos trabajan incansablemente para sofocar un voraz incendio (Imagen ilustrativa)
Bomberos trabajan incansablemente para sofocar un voraz incendio (Imagen ilustrativa)

La pérdida de seis integrantes de una misma familia no solo deja un profundo dolor entre sus seres queridos y la comunidad sampedrana, sino que también representa un llamado urgente a fortalecer la cultura de la prevención y a impulsar mejores condiciones de seguridad en los hogares más vulnerables.

Mientras familiares esperan la entrega de los cuerpos para darles el último adiós, la ciudad permanece consternada por una tragedia que difícilmente será olvidada.

La emergencia también refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención y acompañamiento en comunidades ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, donde las condiciones de infraestructura pueden aumentar la exposición a este tipo de riesgos.

Temas Relacionados

HondurasincendiofallecidosSan Pedro SulaEsquipulas2

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El guatemalteco Kevin Cordón gana el oro en bádminton en Santo Domingo 2026

El jugador de 39 años revirtió el marcador ante el mexicano Luis Montoya y se impuso 2-1, para alcanzar su novena corona regional y extender su dominio en el ciclo centroamericano y caribeño

El guatemalteco Kevin Cordón gana el oro en bádminton en Santo Domingo 2026

República Dominicana lanza un programa de créditos educativos para estudios superiores desde 2026

La iniciativa oficial Impulsa tu Futuro financiará formación técnica, universitaria y de posgrado dentro y fuera del país, con una primera convocatoria ya abierta y una cobertura inicial limitada, según la Presidencia

República Dominicana lanza un programa de créditos educativos para estudios superiores desde 2026

El Salvador: Arrestan a conductor tras trágico accidente que cobró la vida de una adulta mayor en Zaragoza

La Policía capturó a un hombre acusado de ocasionar un accidente, donde una mujer de la tercera edad falleció y un hombre resultó herido

El Salvador: Arrestan a conductor tras trágico accidente que cobró la vida de una adulta mayor en Zaragoza

Innovador procedimiento en la arteria aorta salva la vida de un paciente en Panamá

Procedimiento endovascular realizado permitió reparar el aneurisma sin recurrir a una toracotomía media

Innovador procedimiento en la arteria aorta salva la vida de un paciente en Panamá

Cercanía entre Ortega y Putin suma otro paso político con un nuevo acuerdo

El convenio une a Managua con una zona ucraniana bajo control ruso e incluye cooperación en economía, cultura, turismo, deportes y asistencia técnica, firmado por Laureano Ortega Murillo en San Petersburgo

Cercanía entre Ortega y Putin suma otro paso político con un nuevo acuerdo

TECNO

Reclámalo antes del 30 de julio: aclamado juego de cartas y decisiones que Epic Games está regalando

Reclámalo antes del 30 de julio: aclamado juego de cartas y decisiones que Epic Games está regalando

Reclámalos hoy y son tuyos para siempre: los 4 nuevos juegos gratis que regala Steam

Juegos gratis de PlayStation Plus en agosto 2026: Dying Light 2, Signalis

Por qué ahora escanean el rostro de los fans de Pokémon si quieren comprar un sobre de cartas

Elon Musk lanza X Money, una billetera digital vinculada a X con retiros gratis

ENTRETENIMIENTO

Murió Glen Hansard, estrella de “Once” y ganador del Oscar, tras un accidente de motocicleta en Dublín

Murió Glen Hansard, estrella de “Once” y ganador del Oscar, tras un accidente de motocicleta en Dublín

Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por conducta sexual contra adolescentes: agresiones, amenazas y llamadas explícitas

El enojo de BTS: por qué el grupo le dio la espalda a los Grammy

Luisana Lopilato se transforma en “Pepita, la Pistolera” en el nuevo film de Lucía Puenzo

Johnny Depp se presenta en la Comic-Con como Scrooge y reafirma su regreso a Hollywood tras 7 años de espera

MUNDO

Haaland convierte a Noruega en destino turístico viral con un 300% más de búsquedas en Google

Haaland convierte a Noruega en destino turístico viral con un 300% más de búsquedas en Google

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

China asistirá al régimen de Irán con 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles

Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea