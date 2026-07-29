Incendio cobra la vida de cinco menores y un joven en San Pedro Sula Honduras

Una infografía sobre un incendio en San Pedro Sula ilustra una vivienda en llamas con bomberos y testigos, detallando los seis fallecimientos de una misma familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seis integrantes de una familia murieron en un incendio registrado en una vivienda del bordo de la colonia Esquipulas 2, cerca de la colonia Modelo, en San Pedro Sula. Cuando los cuerpos de socorro llegaron, las llamas ya habían destruido casi por completo la estructura y no fue posible rescatarlos con vida.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas pertenecían a una misma familia. Vecinos del sector relataron que el fuego se propagó en minutos y atrapó a los ocupantes de la vivienda mientras dormían.

Las víctimas fueron identificados como Jahir Cortes Mejía 17 Años, Daniela Azucena Cortes Mejía 19 Años, Jairo Joel Cortes Mejía 10 Años, Isaías Cortes Mejía 6 Años, Madison Charlotte Cortes Mejía 6 Meses Y Mayra Cortes Mejía 7 Años

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La intervención de bomberos y forenses

Integrantes del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar tras recibir la alerta y trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

Una vez extinguido el incendio, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense realizarán el levantamiento de los cuerpos, para su traslado e inicar las diligencias legales y el proceso de identificación oficial.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el incendio y establecer si existieron factores que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

El informe técnico que elaboren los equipos encargados de la investigación permitirá conocer el origen del fuego y establecer si hubo alguna circunstancia que influyó en el hecho.

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Los cuerpos de socorro llegaron cuando las llamas ya habían destruido casi por completo la vivienda y no fue posible rescatar con vida a las víctimas del incendio.

Recomendaciones para prevenir incendios

A raíz de tragedias como esta, el Cuerpo de Bomberos recordó a la población la importancia de adoptar medidas preventivas para disminuir el riesgo de incendios en las viviendas.

Entre las principales recomendaciones figuran revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y sustituir cables deteriorados o conexiones improvisadas. También aconsejan evitar sobrecargar los tomacorrientes con varios aparatos eléctricos, ya que esa práctica puede provocar cortocircuitos.

También recomiendan no dejar alimentos cocinándose sin supervisión, contar con un plan de evacuación familiar y, si es posible, disponer de un extintor en condiciones óptimas para atender una emergencia en sus primeras etapas.

Además, los cuerpos de socorro recuerdan que ante una emergencia cada segundo cuenta: las familias deben identificar salidas seguras, evitar que niños tengan acceso a objetos que puedan generar fuego y procurar que todos los integrantes del hogar conozcan cómo actuar ante una situación de riesgo. Estas medidas, aunque parecen sencillas, pueden contribuir a salvar vidas cuando una emergencia se presenta de manera inesperada.

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Bomberos trabajan incansablemente para sofocar un voraz incendio (Imagen ilustrativa)

La pérdida de seis integrantes de una misma familia no solo deja un profundo dolor entre sus seres queridos y la comunidad sampedrana, sino que también representa un llamado urgente a fortalecer la cultura de la prevención y a impulsar mejores condiciones de seguridad en los hogares más vulnerables.

Mientras familiares esperan la entrega de los cuerpos para darles el último adiós, la ciudad permanece consternada por una tragedia que difícilmente será olvidada.

La emergencia también refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención y acompañamiento en comunidades ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, donde las condiciones de infraestructura pueden aumentar la exposición a este tipo de riesgos.

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