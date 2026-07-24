Atraparon a un joven por el crimen de Matías Ochonga durante los festejos del Mundial y ya son dos los detenidos

El joven de 20 fue asesinado en Córdoba durante los festejos por Argentina

A pocas horas de que se conociera que la investigación por el crimen de Matías Ochonga, durante los festejos del Mundial, pasó al departamento de Delitos Complejos, la Policía de Córdoba detuvo a un segundo sospechoso.

Si bien el presunto autor de los tres disparos fatales, Agustín Alexis Guevara, sigue prófugo, la causa ya tiene dos hombres en la mira. Bajo los mismos argumentos que en la primera detención, la cual recayó sobre un primo del principal sospechoso, se detuvo a un segundo individuo. El joven de 25 años también está acusado de haber ayudado en el encubrimiento del disparador. El procedimiento tuvo lugar tras un allanamiento realizado este jueves.

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Según indicó El Doce, personal de la Departamental San Justo realizó los rastrillajes durante la madrugada en barrio Parque, en el marco de una serie de operativos ordenados por la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Silvana Quaglia. Además de la detención, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, que serán incorporados al expediente.

El detenido quedó imputado por encubrimiento agravado, la misma figura bajo la que permanece detenido el familiar de Guevara, aprehendido el 17 de julio a raíz de una serie de allanamientos en distintos barrios de San Francisco y en la localidad santafesina de Frontera. La fiscalía busca reconstruir la red de apoyo que habría facilitado la fuga del principal sospechoso.

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La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos (Google Maps)

Guevara, conocido como “El Manay”, tiene 25 años y sobre él pesa una orden de captura de alcance nacional. Fue identificado como el presunto autor material del homicidio a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y de los testimonios de testigos presentes en el lugar. Acumula antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego y violación de domicilio.

El crimen ocurrió en la madrugada del 13 de julio, pasadas las 2, en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de San Francisco, mientras la ciudad festejaba el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial. Ochonga, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda a corta distancia. La ambulancia no pudo acceder por la cantidad de personas reunidas en el lugar y la víctima fue trasladada en un patrullero al Hospital J. B. Iturraspe, donde se confirmó su muerte.

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La causa pasó de la Fiscalía de Instrucción de Feria de San Francisco a la órbita de Delitos Complejos luego de que los operativos policiales, extendidos durante varios días en distintos barrios de San Francisco y en domicilios de Frontera, no lograran dar con el paradero del sospechoso. Las pericias de los teléfonos secuestrados y el análisis de registros fílmicos son las líneas de trabajo centrales de la investigación.

Las líneas investigativas

Hay un segundo sospechoso de encubrimiento

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas, vinculado a disputas territoriales en torno al narcotráfico en la región. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, descartó desde el primer momento que el hecho tuviera relación con el contexto festivo: “Claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia, con la cuestión entre fronteras y San Francisco”, sostuvo el funcionario en rueda de prensa. Quinteros también vinculó a Guevara con “uno de los grandes clanes que manejan la droga en Frontera”.

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Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio, apenas diez días antes del ataque, bajo el régimen de libertad condicional tras cumplir una condena por robos calificados. Al momento de su muerte, tenía dos pedidos de captura vigentes por causas judiciales previas. Una fuente ligada a la investigación indicó que “lo estaban esperando”.