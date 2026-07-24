Qué leer esta semana: Sacheri y la Argentina; otra mirada a Malvinas y los muchachos de la selección

Tres libros para volver a pensar la Argentina

En estos días el escritor español Manuel Vilas -autor de Islandia- me dijo que comprar un libro es comprar las horas libres para leerlo. Qué impresión escuchar eso hoy, que parece que el tiempo no alcanza ni para vivir. Aquí, entonces, tres libros para reapropiarnos de nuestro tiempo, que son tres maneras de leer la Argentina.

Muchachos. La Selección que nos hizo felices Por Equipo Infobae eBook Gratis Descargar

Eduardo Sacheri recorre en Los días de la Constitución la época en que el país dejó de ser un proyecto y se convirtió en una nación, con guerras y acuerdos que hoy pueden incomodar pero que él se anima a mirar de frente. Silvia Cordano y Beatriz Reynoso cuentan en Nuestras mujeres de Malvinas la guerra desde adentro: once mujeres, once historias que van del heroísmo a la injusticia. Y Muchachos revive los caminos que recorrieron los jugadores de Qatar antes de ser campeones. Tres lecturas para quienes siguen buscando, en el pasado y en la cancha, las claves de lo que somos.

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1) “Los días de la Constitución”, de Eduardo Sacheri

"Los días de la Constitución", cuando el país todavía se tenía que armar y lo hizo con inmigrantes.

“Los fundadores de la Argentina podían odiarse, pero acordaban en que íbamos a crecer vendiendo alimentos y trayendo capitales e inmigrantes”, dice el escritor argentino Eduardo Sacheri, que también es profesor de Historia. Lo dice a propósito de Los días de la Constitución, su tercer libro de Historia, donde toma lo que pasó entre 1852, con la caída de Rosas, y 1880. La época es que se organizó el país: la Independencia ya estaba asegurada y tocaba ser, de una vez, una sola nación y terminar de definir cómo nos íbamos a gobernar.

“Hay unas rebeliones provinciales feroces, está la Guerra del Paraguay, que es un conflicto fenomenalmente importante... y sin embargo, quedan ahí como en segundo plano”, dijo el escritor en una entrevista con Infobae.

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La Argentina de 1880, dice el escritor, es el doble de grande que la de 1852. Y para eso hizo falta la Conquista del Desierto -que marcó lo límites con Chile- y la Guerra del Paraguay, que estableció los del Norte.

Eduardo Sacheri: pensar la Argentina de punta a punta. (Cortesía PRH)

Las dos guerras hoy son episodios difíciles, controversiales. Pero Sacheri trata de mirarlos como lo hacían quienes lo estaban viviendo. “Para la sociedad blanca -y cuando digo ‘sociedad blanca’ no me refiero al color de piel sino a la sociedad de los colonizadores- la Conquista del desierto es imprescindible”, dice Sacheri. Se trataba, dice, de “suprimir la amenaza indígena sobre las tierras de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, del sur de Córdoba, que son las más ricas. Suprimir la amenaza de los pueblos aborígenes es lo que les da garantía para el progreso económico de esas áreas más ricas".

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No siempre es lindo, visto desde hoy, lo que pasó en la formación de los países. Sacheri propone una mirada honesta, que cuente las cosas como él entiende que fueron y no como tenían que haber sido.

2) “Nuestras mujeres de Malvinas”, de Silvia Cordano y Beatriz Reynoso

Un libro que ilumina la historia de las guerra a partir de los relatos de las mujeres.

“Es demasiado sencillo decir que los hombres hacen la guerra y que las mujeres recogen los pedazos después y hacen la paz?" Así abre el prólogo que Geoffrey Cardozo -el excoronel del ejército británico que ayudó a identificar los restos de los soldados argentinos en el Cementerio Darwin– escribió para Nuestras mujeres de Malvinas, el libro donde las periodistas Silvia Cordano y Beatriz Reynoso toman la Guerra de Malvinas desde otro costado, uno que tal vez ayude a entender por qué, más de 40 años después del conflicto, las islas siguen siendo una herida abierta y un reclamo presente.

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Son entrevistas a once mujeres marcadas por el conflicto: madres, hermanas, personal médico en la zona, novias, hasta aquella que se carteó con un soldado al que recién conoció por la salida del libro. Y con la antropóloga que llegó a las islas años después de la guerra, en un avión cargado de familiares que esperaban encontrar a su caído, devolverle el nombre a su sepultura, abrazarlo otra vez.

Visto desde esa perspectiva, Nuestras mujeres de Malvinas no es un libro complaciente. Son historias que muestran heroísmo pero también contradicciones e injusticias. Una guerra, desde lo más íntimo. Que, ojo, también puede ser épico.

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3) “Muchachos”

"Muchachos", esos jugadores que nos tuvieron con el corazón en la boca.

¿Duele pensar hoy en aquellos días de Qatar? ¿O cabe recordar la emoción y la felicidad de esos muchachos que acaban de volvernos a ilusionar?

Porque apenas terminó aquel Qatar, la editorial digital de Infobae publicó Muchachos, que repasaba las vidas de los integrantes de esa selección antes de llegar a campeones.

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Emoción, historias, casualidades, esfuerzos. Todo lo que tiene que pasar.

El libro profundiza en las historias personales, las adversidades superadas y los momentos decisivos fuera del campo. Por ejemplo, se rescata el rechazo inicial que sufrió Emiliano “Dibu” Martínez en clubes como River y Boca, y la perseverancia que lo llevó a transformarse en el arquero decisivo del Mundial. Aparecen los episodios de frustración y aprendizaje que marcaron su adolescencia.

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Uno de los testimonios narra cómo Lionel Messi preguntó de niño si podría crecer para jugar profesionalmente, a lo que el médico Diego Schwarzstein respondió que sería “más alto que Maradona”.

De las gambetas en los pasillitos de la casa a los festejos con multitudes que los aclamaban, el recorrido de aquellos que hace unos días nos volvieran a hacer gozar, a hacer sufrir, a representarnos.

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