El Salvador

BCIE y entidades salvadoreñas activan cooperación técnica para sanear lagos Ilopango y Coatepeque

La iniciativa destina USD 1,229,250 a diagnósticos y diseños que ordenarán inversiones futuras y definirán obras de recuperación ambiental en ambos ecosistemas

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El programa para los lagos Ilopango y Coatepeque quedó dividido en tres fases, con diagnóstico integral, priorización de proyectos y estudios de factibilidad. (Cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica)
El programa para los lagos Ilopango y Coatepeque quedó dividido en tres fases, con diagnóstico integral, priorización de proyectos y estudios de factibilidad. (Cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica)

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) oficializaron el 23 de julio de 2026 una cooperación técnica por USD 1,229.250 en San Salvador. El acuerdo tiene como objetivo central elaborar estudios y diseñar un programa integral de saneamiento y conservación para los lagos Ilopango y Coatepeque, dos de los principales cuerpos de agua dulce de El Salvador.

La iniciativa cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea y el banco alemán KfW, a través del Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático.

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Según informó el BCIE, esta formalización representa una respuesta a la necesidad de diagnosticar con precisión los desafíos ambientales que enfrentan ambos lagos, con la finalidad de impulsar soluciones sostenibles. El banco regional destacó que el acuerdo busca fortalecer la resiliencia climática y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

El BCIE, la ANDA y la ASA oficializaron en San Salvador una cooperación técnica por USD 1,229,250 para diseñar un programa de saneamiento y conservación de los lagos Ilopango y Coatepeque. (Cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica)
El BCIE, la ANDA y la ASA oficializaron en San Salvador una cooperación técnica por USD 1,229,250 para diseñar un programa de saneamiento y conservación de los lagos Ilopango y Coatepeque. (Cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica)

Objetivos del convenio

El convenio técnico se estructura en tres fases principales. La primera contempla la elaboración de un diagnóstico integral de la situación ambiental y social de los lagos. El segundo bloque incluye la priorización de proyectos a partir de criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. La última fase prevé el desarrollo de estudios de factibilidad que abarquen sistemas de gestión de residuos sólidos, plantas de tratamiento de aguas residuales y análisis de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

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De acuerdo con un reporte del BCIE, el programa tendrá un enfoque integral orientado a la recuperación ambiental y al desarrollo sostenible de las comunidades vecinas. El diagnóstico inicial permitirá identificar tanto las amenazas principales como las oportunidades para restaurar la calidad del agua y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

ANDA y ASA señalaron que la cooperación incluye el diseño de mecanismos para la gestión integrada del recurso hídrico y el manejo adecuado de residuos.

Los estudios de factibilidad evaluarán sistemas de gestión de residuos sólidos, plantas de tratamiento de aguas residuales y medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. (Cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica )
Los estudios de factibilidad evaluarán sistemas de gestión de residuos sólidos, plantas de tratamiento de aguas residuales y medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. (Cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica )

El BCIE detalló que la inversión, apoyada por la Unión Europea y KfW, forma parte de los recursos del Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático (FCC). El objetivo del FCC es proveer recursos para financiar cooperaciones técnicas para la creación de un pipeline y preparación de proyectos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la gestión de desastres naturales.

Según la información recopilada por el BCIE, la región de los lagos Ilopango y Coatepeque enfrenta presiones crecientes por contaminación de fuentes domésticas, residuos sólidos y descargas de aguas residuales sin tratamiento, así como por la pérdida de cobertura forestal en las cuencas. El diagnóstico contemplado en el programa permitirá definir soluciones basadas en la ciencia, con el fin de restaurar los ecosistemas y proteger los servicios ambientales que proveen a las poblaciones.

La formalización del acuerdo representa un paso decisivo para fortalecer la resiliencia climática y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos lagos”, subrayó el BCIE en una comunicación oficial. La entidad resaltó que este tipo de programas refuerzan las políticas públicas y los esfuerzos nacionales para combatir los impactos adversos del cambio climático y garantizar el acceso a agua segura.

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