Honduras

Presidenta del CNE en Honduras recibe propuesta para reformar la Ley Electoral y advierte: “En 2025 el problema fue el incumplimiento de la ley”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una propuesta de reformas a la Ley Electoral presentada por exfuncionarios del sistema electoral, quienes plantean cambios a varios artículos de la normativa vigente.

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Aixa Gabriela Zelaya, presidenta interina del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante el encuentro en el que recibió la propuesta de reformas a la Ley Electoral. (Foto: CNE)
Aixa Gabriela Zelaya, presidenta interina del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante el encuentro en el que recibió la propuesta de reformas a la Ley Electoral. (Foto: CNE)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió este miércoles una propuesta de reformas a la Ley Electoral presentada por un grupo integrado por exmagistrados, exconsejeros y exfuncionarios de organismos electorales, iniciativa que será remitida al análisis del pleno de la institución dentro del marco de sus competencias.

La propuesta fue presentada ante las autoridades electorales con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático hondureño y plantear modificaciones a diferentes disposiciones de la legislación que regula los procesos electorales en el país.

La presidenta interina del CNE, Aixa Gabriela Zelaya, reiteró que la institución mantiene una política de puertas abiertas para recibir y escuchar propuestas provenientes de diferentes sectores de la sociedad que busquen aportar al fortalecimiento de la democracia.

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“Estamos abiertos al diálogo institucional y al intercambio de ideas con todos aquellos sectores de la sociedad que deseen contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia”, expresó Zelaya durante el encuentro.

La funcionaria explicó que el grupo de exfuncionarios presentó una iniciativa que contempla reformas a un número considerable de artículos de la actual Ley Electoral, normativa que está conformada por un total de 328 artículos.

El Consejo Nacional Electoral recibió una propuesta de reformas a la legislación electoral presentada por exmagistrados, exconsejeros y exfuncionarios de organismos electorales. (FOTO: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)
El Consejo Nacional Electoral recibió una propuesta de reformas a la legislación electoral presentada por exmagistrados, exconsejeros y exfuncionarios de organismos electorales. (FOTO: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)

Sin embargo, aclaró que la propuesta no plantea sustituir completamente la legislación vigente, sino introducir una serie de reformas sustanciales a diferentes disposiciones que forman parte del marco legal que regula el sistema electoral hondureño.

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Zelaya indicó que, luego de escuchar la exposición realizada por los exmagistrados, exconsejeros y exfuncionarios electorales, corresponde ahora al Pleno del Consejo Nacional Electoral conocer y analizar el contenido de las propuestas presentadas.

El análisis deberá realizarse tomando en consideración las atribuciones legales que corresponden al organismo electoral y el alcance que puede tener el CNE en materia de reformas a la legislación electoral.

La presidenta interina del organismo electoral destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo y participación, especialmente cuando se trata de iniciativas relacionadas con el funcionamiento de la democracia y los procesos electorales.

En ese sentido, señaló que las aportaciones de personas que anteriormente estuvieron al frente de instituciones electorales pueden representar un insumo importante para identificar posibles modificaciones y mejoras al sistema.

La propuesta presentada surge después de una revisión realizada por el grupo de exfuncionarios, quienes aseguran haber analizado diferentes aspectos de la legislación electoral y planteado cambios orientados a fortalecer las reglas que rigen los procesos democráticos.

La presidenta interina del CNE, Aixa Zelaya, destacó la política de puertas abiertas de la institución para escuchar propuestas orientadas al fortalecimiento de la democracia. (FOTO: La Prensa)
La presidenta interina del CNE, Aixa Zelaya, destacó la política de puertas abiertas de la institución para escuchar propuestas orientadas al fortalecimiento de la democracia. (FOTO: La Prensa)

Durante su intervención, Aixa Zelaya también se refirió a los problemas registrados durante el proceso electoral de 2025 y consideró que las dificultades enfrentadas en ese momento no pueden atribuirse únicamente a la ausencia de disposiciones legales.

La presidenta interina del CNE sostuvo que también existieron situaciones relacionadas con el incumplimiento de normas que ya se encontraban establecidas dentro de la legislación electoral.

“Los problemas que tuvimos en 2025 no correspondieron únicamente a una falta de ley, sino al incumplimiento de esa ley”, manifestó.

Con esta declaración, Zelaya planteó que cualquier proceso de reforma electoral debe considerar no solamente la creación o modificación de normas, sino también la responsabilidad de las instituciones y funcionarios encargados de garantizar su aplicación.

A su criterio, contar con una legislación adecuada es un elemento importante para garantizar procesos electorales confiables, pero también resulta fundamental que quienes integran los organismos electorales actúen con apego a las disposiciones establecidas.

La titular interina del CNE consideró que cualquier modificación a la legislación electoral debe estar acompañada por un compromiso institucional y por la integridad de las personas responsables de aplicar las normas.

En ese sentido, señaló que la discusión sobre reformas electorales debe incluir una reflexión sobre el comportamiento y las actuaciones de quienes tienen bajo su responsabilidad la organización y administración de los procesos electorales.

En representación del grupo de exfuncionarios que presentó la iniciativa, el exmagistrado Augusto Aguilar explicó que durante varios meses realizaron una revisión detallada de la Ley Electoral.

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