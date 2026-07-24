Guatemala

Ministerio de Educación de Guatemala deja a las familias decidir la asistencia a clases este viernes ante protestas por el alza al combustible

La instrucción rige solo para esa fecha y se extiende a colegios por cooperativa, mientras la entidad pide seguir sus comunicados y anteponer la seguridad de los alumnos por eventuales cortes viales

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Aula escolar vacía con pupitres, sillas, pizarrón, pizarra blanca y carteles en las paredes. A través de la ventana se ve una manifestación de personas con pancartas.
El Ministerio de Educación dejó en manos de padres y encargados la decisión de enviar o no a los estudiantes a clases este viernes 24 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el riesgo de bloqueos y manifestaciones por parte de transportistas en Guatemala, el Ministerio de Educación dejó en manos de padres y encargados la decisión de enviar o no a los estudiantes a clases este viernes 24 de julio de 2026.

“Como medida preventiva y ante el riesgo de disrupciones que puedan afectar la movilidad en distintos puntos del país, los padres, madres o encargados podrán decidir si los estudiantes asisten o no a los centros educativos, especialmente cuando las condiciones de desplazamiento representen una dificultad”, informaron las autoridades de Educación.

La medida se adoptó después de que asociaciones del sector transporte notificaran a la Gobernación Departamental de Guatemala los puntos de concentración y el recorrido previsto para ese día, en una protesta para exigir soluciones al incremento del costo de los combustibles.

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De acuerdo con el Mineduc, la disposición aplica únicamente para esa fecha y alcanza a establecimientos educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales. La cartera recomendó mantenerse informados por los canales oficiales y priorizar la seguridad de los alumnos.

“Esta disposición aplica únicamente para el viernes 24 de julio de 2026 y es válida para los establecimientos educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales”, señalaron.

Anuncian movilizaciones y bloqueos

Transportistas, taxistas, pilotos de buses urbanos y extraurbanos, así como de carga pesada, han anunciado bloqueos y caravanas como protesta al incremento “constante” de los combustibles en Guatemala, derivado de la guerra en Medio Oriente.

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Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se prevén concentraciones en arterias clave, entre ellas:

  • La Calzada Roosevelt, específicamente en el sector de Molino de las Flores
  • La calzada Raúl Aguilar Batres
  • La avenida Bolívar
  • La calzada San Juan
  • La avenida Petapa

Según las convocatorias, las movilizaciones comenzarán a las 7:30, algunos se desplazarán hacia el Congreso de la República, otros permanecerán con bloqueos en diferentes puntos de la Metrópoli.

Las movilizaciones comenzarán a las 7:30 y avanzarán hacia el Congreso de la República con participación de ASM, ASOTAX y APTG.
La manifestación busca exigir soluciones al incremento del costo de los combustibles. (Redes Sociales)

Participarán la Asociación Sampedrana de Mototaxis (ASM), la Asociación de Taxistas (ASOTAX) y la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG), que señalaron que el alza del combustible afecta la prestación del servicio y la economía de los conductores.

A través de las redes sociales, también se ha anunciado posibles bloqueos a nivel nacional, pero estas acciones no han sido confirmadas, pues ninguna gremial o grupo se atribuye la convocatoria.

Analizan medidas

Los manifestantes exigen al Gobierno una solución por el alza a los combustibles. Sin embargo, las autoridades han insistido en que el problema es externo y corresponde al conflicto en Medio Oriente.

No obstante, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, pidió a los ministros evaluar una posible solución, luego de que el 2 de julio terminara un subsidio temporal que cubría El Estado cubría Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior.

Las movilizaciones comenzarán a las 7:30 y avanzarán hacia el Congreso de la República con participación de ASM, ASOTAX y APTG.
Las gasolinas y el diésel alcanzan precios récord en Guatemala. (Redes Sociales)

Para mitigar los incrementos al combustible, varios diputados y sectores organizados han propuesto eliminar los tributos a los hidrocarburos. Aunque, por ahora, se sabe que las autoridades gubernamentales analizan un nuevo subsidio. No obstante, las medidas que se tomarán al respecto serán anunciadas por Arévalo en conferencia de prensa el mismo viernes.

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