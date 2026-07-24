Investigan la muerte de un trabajador de la salud hallado en un hospital de Mar del Plata: qué reveló la autopsia

El Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata

Un trabajador de la salud fue encontrado sin vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende de la ciudad de Mar del Plata. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron fuentes del caso.

El hombre, identificado como A.H.C., de 51 años, se desempeñaba en el área de hemoterapia y fue hallado este miércoles por la noche durante el cambio de turno.

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El hallazgo se produjo cerca de las 22.40 en el sector próximo a hematología del hospital, donde una compañera lo encontró recostado de espaldas y dio inmediato aviso a las autoridades.

Fuentes del caso indicaron que, al momento de la revisión inicial, “no se observaron signos de violencia en el cuerpo ni en el área donde fue hallado”.

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El parte policial, al que accedió Infobae, señala que Carrera tenía sobre el vientre una jeringa y dos puntas de ampollas. En el mismo reporte, además, se señala que una compañera refirió que A.H.C. solía inyectarse sustancias en su lugar de trabajo.

Sin embargo, esa práctica aún no fue corroborada oficialmente. Asimismo, otras fuentes consultadas por este medio afirmaron que no existe una versión unánime respecto de la jeringa: quienes encontraron el cuerpo en primer término no hicieron mención de ese elemento, aunque otros testimonios indican lo contrario.

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La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°6 de Mar del Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

La funcionaria judicial ordenó preservar el lugar del hallazgo y dispuso la realización de pericias por parte de la Policía Científica y el Cuerpo Médico.

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Los resultados preliminares de la autopsia determinaron la ausencia de lesiones y establecieron como causa del fallecimiento un paro cardíaco.

Ahora resta la incorporación de estudios complementarios y pericias toxicológicas, que serán sumados al expediente en los próximos días y arrojarán más precisiones sobre lo sucedido.

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Por lo pronto, desde el hospital señalaron que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen otra causa diferente al paro cardiorrespiratorio.

Así las cosas, la investigación continúa a la espera de los resultados de los análisis solicitados por la fiscalía.