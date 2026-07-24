Crimen y Justicia

Investigan la muerte de un trabajador de la salud hallado en un hospital de Mar del Plata: qué reveló la autopsia

El caso ocurrió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El hombre, de 51 años, se desempeñaba en el área de hemoterapia y fue hallado sin vida durante el cambio de turno

Guardar
Google icon
Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) Oscar Alende de Mar del Plata
El Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata

Un trabajador de la salud fue encontrado sin vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende de la ciudad de Mar del Plata. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron fuentes del caso.

El hombre, identificado como A.H.C., de 51 años, se desempeñaba en el área de hemoterapia y fue hallado este miércoles por la noche durante el cambio de turno.

PUBLICIDAD

El hallazgo se produjo cerca de las 22.40 en el sector próximo a hematología del hospital, donde una compañera lo encontró recostado de espaldas y dio inmediato aviso a las autoridades.

Fuentes del caso indicaron que, al momento de la revisión inicial, “no se observaron signos de violencia en el cuerpo ni en el área donde fue hallado”.

PUBLICIDAD

El parte policial, al que accedió Infobae, señala que Carrera tenía sobre el vientre una jeringa y dos puntas de ampollas. En el mismo reporte, además, se señala que una compañera refirió que A.H.C. solía inyectarse sustancias en su lugar de trabajo.

Sin embargo, esa práctica aún no fue corroborada oficialmente. Asimismo, otras fuentes consultadas por este medio afirmaron que no existe una versión unánime respecto de la jeringa: quienes encontraron el cuerpo en primer término no hicieron mención de ese elemento, aunque otros testimonios indican lo contrario.

La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°6 de Mar del Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

La funcionaria judicial ordenó preservar el lugar del hallazgo y dispuso la realización de pericias por parte de la Policía Científica y el Cuerpo Médico.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron la ausencia de lesiones y establecieron como causa del fallecimiento un paro cardíaco.

Ahora resta la incorporación de estudios complementarios y pericias toxicológicas, que serán sumados al expediente en los próximos días y arrojarán más precisiones sobre lo sucedido.

Por lo pronto, desde el hospital señalaron que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen otra causa diferente al paro cardiorrespiratorio.

Así las cosas, la investigación continúa a la espera de los resultados de los análisis solicitados por la fiscalía.

Temas Relacionados

Mar del PlataHIGAÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

La Fiscalía sostuvo que el femicidio ocurrió tras una discusión entre madre e hijo y formalizó la acusación. El joven de 22 años se negó a declarar

Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

Le robaron la moto a punta de pistola, activó el GPS y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Los sospechosos, de 26 y 27 años, fueron detenidos en una vivienda de Melchor Romero. Los efectivos recuperaron el rodado sustraído y secuestraron la moto utilizada durante el asalto

Le robaron la moto a punta de pistola, activó el GPS y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Extraditaron a Brasil a un argentino que se había fugado tras violar y embarazar a su hijastra de 12 años

El hombre, de 32 años, fue capturado en diciembre en la provincia de Misiones y entregado recientemente a la justicia brasileña

Extraditaron a Brasil a un argentino que se había fugado tras violar y embarazar a su hijastra de 12 años

Quién es el argentino que fue detenido en Estados Unidos por el crimen de la modelo Agostina Jalabert en México

Juan Manuel Reverter era intensamente buscado por Interpol desde enero de este año por el crimen de su ex pareja en Playa del Carmen. Finalmente, fue arrestado este miércoles en Oregón por las autoridades locales

Quién es el argentino que fue detenido en Estados Unidos por el crimen de la modelo Agostina Jalabert en México

Cinco meses de investigación, escuchas y GPS: desbarataron una banda que trasladaba 200 kilos de cocaína de Salta a Buenos Aires

El operativo fue encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y terminó con la detención de siete personas. También se secuestraron armas, dinero y cinco vehículos

Cinco meses de investigación, escuchas y GPS: desbarataron una banda que trasladaba 200 kilos de cocaína de Salta a Buenos Aires

DEPORTES

Boca Juniors empata ante O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata ante O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Silbidos e indiferencia: así recibieron los hinchas de Boca Juniors a Sebastián Villa

Los videos y fotos de las vacaciones de Dibu Martínez en Sierra de los Padres tras el Mundial: los guiños a la selección argentina

“No se me va a ir de la cabeza”: la revelación de Marcos Senesi sobre la jugada que pudo cambiar la final del Mundial entre Argentina y España

Luto en el fútbol argentino: murió Omar “El Loco” Santorelli, el técnico que quedó a un paso de llegar a los 1000 partidos

TELESHOW

Belén Francese recordó el día que Nazarena Vélez le dio anfetaminas por error: “Éramos rockstars”

Belén Francese recordó el día que Nazarena Vélez le dio anfetaminas por error: “Éramos rockstars”

Tom Holland recordó su grabación con Lionel Messi y reveló por qué lo inspira hace años: “Es el mejor de la historia”

La sutil indirecta de Ekaterina Ojeda a la China Suárez por su relación con Mauro Icardi

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

INFOBAE AMÉRICA

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Una investigación alerta que la sequía mató camellos en casi la mitad de los hogares de Somalia

Israel advirtió a Irán de un “golpe devastador” si ataca su territorio

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen cubano y empresas vinculadas a su red médica y militar

Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala