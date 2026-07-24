Crimen y Justicia

Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

La Fiscalía sostuvo que el femicidio ocurrió tras una discusión entre madre e hijo y formalizó la acusación. El joven de 22 años se negó a declarar

Guardar
Google icon
Femicidio Catamrca
Marcelo Joaquín tiene 22 años y está detenido por el femicidio de su madre Norma Beatriz de 61

La causa que investiga el femicidio de Norma Beatriz Tula, la mujer de 61 años asesinada a puñaladas en Catamarca, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Justicia imputó a su hijo, Marcelo Joaquín Tula, por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el acusado permanece internado con custodia policial.

La Fiscalía de Instrucción en Feria, a cargo de Yésica Miranda, tomó la decisión luego de analizar los distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación preliminar, entre ellos, actuaciones policiales, testimonios, informes periciales y demás constancias incorporadas al expediente.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público Fiscal de Catamarca informó que el miércoles 22de julio el imputado se abstuvo de declarar al momento de ser indagado.

A su vez, la Fiscalía solicitó la audiencia de control de detención, que fue suspendida debido a que el joven de 22 años permanece internado en el Área de Salud Mental del Hospital Interzonal San Juan Bautista, bajo custodia policial.

PUBLICIDAD

Calle asfaltada con nombre "Carlos de la Vega", muro con grafiti, árboles, arbustos, vehículo abandonado, perro, zanja con agua y cielo nublado
De acuerdo con los investigadores, el femicidio ocurrió el domingo 19 de julio, entre las 13 y las 14, en una vivienda ubicada en la calle Carlos de la Vega al 400

Por el momento, la causa se encuentra en pleno desarrollo y la Fiscalía indicó que aún restan producir diversas medidas probatorias y procesales relevantes para el completo esclarecimiento del hecho.

Según la reconstrucción de los investigadores, el crimen ocurrió el domingo 19 de julio, entre las 13 y las 14, en una vivienda ubicada en la calle Carlos de la Vega al 400, barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca. La hipótesis es que Tula habría atacado a su mamá con un arma blanca durante una discusión.

“A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran golpeado. Tenía una manguera negra de agua, de PVC, incrustada en la sien izquierda. Tenía un haragán en la vagina. La había atravesado con el haragán. Tenía los pantalones y la ropa interior debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, relató Soledad, sobrina de la víctima, en diálogo con El Ancasti.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo secundario a múltiples heridas con arma blanca en la región cervical anterior del cuello. Ese resultado, junto con el resto de las pruebas reunidas, permitió sustentar la imputación formulada por la Fiscalía.

Mujer asesinada en catamarca portada
Una sobrina de la víctima contó que Norma y su hijo tenían una mala relación. "Era difícil la convivencia entre ellos", sostuvo

Soledad afirmó que existían antecedentes de violencia entre Norma y su hijo. “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos. Ella todo el tiempo lo echaba de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, declaró.

Además, señaló que el día del crimen vio llegar a Joaquín, junto a un amigo, en un auto rojo. Ambos ingresaron por el pasillo lateral hasta la vivienda de Norma. Tras escuchar una discusión, observó a Joaquín salir de la casa, “desorientado” y “sin responder preguntas”. Después, lo vio correr hacia la avenida San Martín.

La mujer relató que, tras el crimen, el joven fue a la casa de un amigo, en el Barrio 240 Viviendas, donde dejó algunas pertenencias y habría dicho que mató a su mamá. Luego se contactó con un hombre, que fue quien alertó a Soledad sobre lo ocurrido. Al recibir la noticia, ingresó a la casa y buscó a su tía hasta hallar la escena del crimen.

Temas Relacionados

FemicidioCatamarcaPuñaladasÚltimas noticiasMarcelo Joaquín Tula

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le robaron la moto a punta de pistola, activó el GPS y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Los sospechosos, de 26 y 27 años, fueron detenidos en una vivienda de Melchor Romero. Los efectivos recuperaron el rodado sustraído y secuestraron la moto utilizada durante el asalto

Le robaron la moto a punta de pistola, activó el GPS y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Extraditaron a Brasil a un argentino que se había fugado tras violar y embarazar a su hijastra de 12 años

El hombre, de 32 años, fue capturado en diciembre en la provincia de Misiones y entregado recientemente a la justicia brasileña

Extraditaron a Brasil a un argentino que se había fugado tras violar y embarazar a su hijastra de 12 años

Quién es el argentino que fue detenido en Estados Unidos por el crimen de la modelo Agostina Jalabert en México

Juan Manuel Reverter era intensamente buscado por Interpol desde enero de este año por el crimen de su ex pareja en Playa del Carmen. Finalmente, fue arrestado este miércoles en Oregón por las autoridades locales

Quién es el argentino que fue detenido en Estados Unidos por el crimen de la modelo Agostina Jalabert en México

Cinco meses de investigación, escuchas y GPS: desbarataron una banda que trasladaba 200 kilos de cocaína de Salta a Buenos Aires

El operativo fue encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y terminó con la detención de siete personas. También se secuestraron armas, dinero y cinco vehículos

Cinco meses de investigación, escuchas y GPS: desbarataron una banda que trasladaba 200 kilos de cocaína de Salta a Buenos Aires

Chocó a una docente en La Plata, se fugó y lo detuvieron en Quilmes

La mujer resultó lesionada después de ser embestida por una camioneta mientras viajaba con su hijo adolescente en la capital bonaerense. El conductor escapó y fue localizado dos días más tarde

Chocó a una docente en La Plata, se fugó y lo detuvieron en Quilmes

DEPORTES

Boca Juniors enfrenta a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Boca Juniors enfrenta a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Los videos y fotos de las vacaciones de Dibu Martínez en Sierra de los Padres tras el Mundial: los guiños a la selección argentina

“No se me va a ir de la cabeza”: la revelación de Marcos Senesi sobre la jugada que pudo cambiar la final del Mundial entre Argentina y España

Luto en el fútbol argentino: murió Omar “El Loco” Santorelli, el técnico que quedó a un paso de llegar a los 1000 partidos

Thiago Almada visitó a la Difunta Correa y San Expedito en San Juan para cumplir una promesa

TELESHOW

Tom Holland recordó su grabación con Lionel Messi y reveló por qué lo inspira hace años: “Es el mejor de la historia”

Tom Holland recordó su grabación con Lionel Messi y reveló por qué lo inspira hace años: “Es el mejor de la historia”

La sutil indirecta de Ekaterina Ojeda a la China Suárez por su relación con Mauro Icardi

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

Se estrena la película sobre Ricardo Barreda: Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson en una visión feminista del caso

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen cubano y empresas vinculadas a su red médica y militar

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen cubano y empresas vinculadas a su red médica y militar

Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala

Estados Unidos impondrá aranceles a países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, por incumplir medidas contra el trabajo forzoso

Qué tienen en común las muertes súbitas de 4 fisicoculturistas jóvenes que preocupa a los expertos

Nueva ofensiva de Estados Unidos contra posiciones militares iraníes: ya son 13 noches consecutivas de ataques