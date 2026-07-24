Crimen y Justicia

Tres presos fueron hospitalizados tras una violenta pelea con un arma blanca en la cárcel de Metán

Tres detenidos resultaron lesionados en la Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán. Uno de ellos fue derivado a Salta con una herida grave mientras se espera información sobre los otros

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La Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán en Salta donde sucedió el violento enfrentamiento (Google Maps)
La Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán en Salta donde sucedió el violento enfrentamiento (Google Maps)

Un violento enfrentamiento dentro de la Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán terminó con tres internos heridos y un fuerte operativo de seguridad en un hospital de Salta. La agresión habría involucrado un elemento punzocortante y uno de los detenidos sufrió una lesión próxima al tórax mientras que los otros dos continuan internados y bajo observación en Metán.

Todos fueron llevados al hospital del Carmen. Allí, uno de ellos recibió atención de urgencia y, debido a la gravedad de la lesión fue posteriormente derivado a la ciudad de Salta bajo custodia penitenciaria. Esta situación, motivó un amplio operativo de seguridad por parte del personal policial con el objetivo de resguardar tanto la integridad de los pacientes como la de los propios internos y del personal sanitario.

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De acuerdo con Spacio TV, el hospital reforzó la vigilancia en distintos sectores para garantizar la custodia de los detenidos durante su asistencia médica y evitar cualquier incidente adicional. El despliegue incluyó la presencia de agentes en accesos y pasillos, así como la restricción del movimiento en áreas específicas del centro de salud. El operativo desplegado en el hospital del Carmen se mantuvo durante toda la intervención médica y el traslado posterior, sin que se reportaran incidentes.

Por otro lado, los otros dos internos heridos por el enfrentamiento en la cárcel, recibieron atención en el hospital de Metán y permanecen bajo observación. Sin embargo, no se difundió información oficial sobre su evolución médica ni se comunicaron detalles acerca de su estado de salud, lo que incrementa la incertidumbre entre sus familiares y en la comunidad local.

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Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento se habría originado por diferencias previas entre los internos, aunque no se precisó el sector específico del penal donde ocurrió la pelea ni las circunstancias exactas que la desencadenaron. Hasta el momento, no se emitió ningún comuicado oficial.

Uno de los heridos fue derivado bajo custodia a la ciudad de Salta por la gravedad de la lesión sufrida durante el enfrentamiento
Uno de los heridos fue derivado bajo custodia a la ciudad de Salta por la gravedad de la lesión sufrida durante el enfrentamiento

Permanecen pendientes varias cuestiones: el origen del enfrentamiento, el sector donde se produjo, los elementos utilizados durante la pelea y la evolución médica de los tres internos heridos. También resta conocer si se realizaron requisas posteriores y si las autoridades penitenciarias secuestraron armas blancas u otros objetos.

La falta de información oficial también alimenta la preocupación de los familiares de los internos y de la comunidad de Metán. Ante la gravedad del episodio y el contexto de conflictividad carcelaria en la provincia de Salta, se espera que en las próximas horas las autoridades penitenciarias brinden detalles sobre la evolución de los heridos y las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes dentro del penal.

El episodio dejó en evidencia las dificultades persistentes para garantizar la seguridad interna en el sistema penitenciario, donde se registran situaciones similares de violencia. De acuerdo con datos recientes citados por Infobae, el hacinamiento se consolidó como uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario argentino.

Más de 133.000 personas permanecen detenidas en cárceles y comisarías del país, lo que implica una sobreocupación del 130% respecto de la capacidad prevista. Este contexto de superpoblación dificulta la labor del personal penitenciario, deteriora las condiciones de detención y debilita el control estatal sobre los pabellones. En ese escenario, aparecen jerarquías internas, liderazgos informales y actividades ilegales, factores que incrementan el riesgo de enfrentamientos violentos entre internos y consolidan la inseguridad dentro de los penales.

La Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán no escapa a esta problemática. Si bien la jurisdicción enfrenta sus propios desafíos, la sobrepoblación y la falta de recursos agravan las tensiones cotidianas y dificultan la prevención de episodios como el enfrentamiento que dejó tres heridos. Los hechos registrados en el penal de Metán se inscriben en un fenómeno más amplio.

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