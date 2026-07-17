Crimen y Justicia

Detuvieron a un familiar del presunto autor del crimen del joven baleado durante los festejos por el triunfo de Argentina

La policía de Córdoba arrestó a un allegado de “Manay” Guevara, acusado de encubrimiento tras el asesinato durante los festejos de la selección argentina. La investigación se centra en un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico

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El hecho ocurrió en San Francisco durante los festejos por el triunfo argentino contra Suiza (Fuente: ElDoce)
El hecho ocurrió en San Francisco durante los festejos por el triunfo argentino contra Suiza (Fuente: ElDoce)

Matías Gerardo Ochonga fue asesinado en la madrugada del domingo 13 de julio de tres disparos por la espalda durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Suiza en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. En este marco, la Policía detuvo a un hombre, identificado como familiar del principal sospechoso del crimen.

La detención se produjo en el marco de la búsqueda de Agustín Alexis Guevara, alias “Manay”, de 25 años, señalado como autor material del crimen y actualmente prófugo. El detenido quedó acusado de encubrimiento y a disposición de la Fiscalía de Feria de San Francisco, que busca determinar el rol de la red de apoyo que habría facilitado la fuga de Guevara, quien permanece prófugo.

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El homicidio tuvo lugar en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro. Matías Ochonga, de 20 años, fue atacado por la espalda a corta distancia en medio de los festejos. Por la gran cantidad de personas reunidas, la ambulancia no logró acceder al lugar y la víctima fue trasladada en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde se confirmó su fallecimiento.

El momento después del crimen en San Francisco

El arresto se concretó tras una serie de allanamientos en varios barrios de la ciudad y en la localidad santafesina de Frontera. Agustín Alexis Guevara, fue identificado por la fiscalía como el principal sospechoso del homicidio tras el análisis de registros fílmicos y testimonios reunidos en la causa.

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Sobre Guevara pesa una orden de captura nacional y la Policía de Córdoba mantiene múltiples operativos para dar con su paradero en diferentes barrios de San Francisco y en domicilios de Frontera. También tiene antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo calificado, abuso de arma de fuego y violación de domicilio.

Cuál es la principal hipótesis

La principal hipótesis de la investigación apunta a un ajuste de cuentas vinculado a disputas territoriales y actividades relacionadas con el narcotráfico en la región de San Francisco y Frontera. Tanto la víctima como el principal sospechoso presentaban antecedentes penales y conexiones con estos conflictos, lo que para la fiscalía refuerza la sospecha de un ataque planificado y ajeno al contexto festivo.

Matías Gerardo Ochonga de 20 años fue asesinato de tres tiros durante los festejos de la victoria de Argentina
Matías Gerardo Ochonga de 20 años fue asesinato de tres tiros durante los festejos de la victoria de Argentina

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, remarcó públicamente que el hecho sería un “viejo ajuste de cuentas por tema de narcotráfico” y aseguró que el principal sospechoso, Agustín Guevara, estaría vinculado a “uno de los grandes clanes que manejan la droga en Frontera”. Según sus declaraciones, la disputa territorial y el historial delictivo de los involucrados permiten descartar que se haya tratado de un episodio fortuito.

Matías Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio, menos de dos semanas antes del ataque. Cumplía condena bajo el régimen de libertad condicional tras pasar un tiempo detenido por delitos vinculados con robos. Al momento de su muerte, Ochonga tenía dos pedidos de captura vigentes por causas judiciales previas.

El historial de Ochonga incluye múltiples episodios policiales. Acumulaba antecedentes por robo y otros delitos, con escraches previos en redes sociales, donde vecinos lo habían señalado en reiteradas oportunidades por su presunta participación en hechos delictivos. En esas mismas plataformas circulaban fotos suyas posando con armas de fuego, imágenes que volvieron a viralizarse tras el crimen.

Entre los antecedentes más relevantes figura un caso ocurrido en agosto de 2024, cuando robó una motocicleta y disparó contra una joven, hecho que motivó su detención en septiembre de ese año. Además, en febrero pasado, un vecino denunció públicamente que Ochonga habría robado otra moto, publicación que generó llamados al 911 y reacciones en la comunidad. Estos episodios refuerzan el perfil de la víctima como una figura vinculada al delito y explican el interés de la justicia en esclarecer las motivaciones detrás de su asesinato.

El proceso judicial sumó un nuevo avance con la detención del familiar de Guevara, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y analiza posibles nuevas detenciones en el desarrollo de la causa. La búsqueda de Agustín Guevara permanece activa.

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