Crimen y Justicia

Mataron a un joven en Córdoba en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años. Buscan al autor material y a un cómplice. Creen que se trató de un ajuste de cuentas

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Primer plano de un joven con cabello oscuro, chaqueta azul y capucha roja, que sujeta un arma de fuego a la altura del pecho
El joven, asesinado en Córdoba durante los festejos por Argentina, posa para la cámara con un arma de fuego.

Un joven de 20 años fue asesinado en la ciudad de San Francisco, Córdoba, durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, en un aparente ajuste de cuentas narco, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Sucede que la víctima, identificada como Matías Gerardo Ochonga, había salido recientemente de prisión, luego de ser detenido por robos calificados. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente ligada a la investigación.

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El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el cruce de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo de esa localidad cordobesa, donde los vecinos celebraban el pase a semifinales del Mundial. “Le dispararon por la espalda y escaparon”, agregó la fuente quien aseguró que los autores, que serían dos, ya fueron identificados y tienen pedido de captura.

La sospechas sobre la vendetta por droga están fundadas en las características del homicidio y en que tanto Ochonga como los presuntos asesinos son de Frontera, la ciudad cordobesa que limita con Santa Fe y es un punto crítico para la seguridad, debido al dominio de bandas narco que operan en el territorio.

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El joven, que residía en San Francisco, había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio. Tenía, además, dos pedidos de captura vigentes.

Luego de conocerse la noticia, sus allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. “Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, escribió uno de sus amigos de acuerdo a La Voz de San Justo.

“Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre”, cerró la publicación.

San Francisco es cabecera del departamento de San Justo y está ubicada a 206 kolómetros de la ciudad de Córdoba donde se congregaron 20 mil personas, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en la zona del Patio Olmos para celebrar la victoria contra el combinado Suizo.

A diferencia de lo que sucedió el partido pasado, la jornada transcurrió sin incidentes y hubo seis detenidos por contravenciones.

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