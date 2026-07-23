Crimen y Justicia

Tres adolescentes fueron filmados mientras robaban una casa en San Isidro, el dueño vio las cámaras en vivo y los detuvieron

El hecho ocurrió el miércoles, en una vivienda ubicada en la calle Alto Perú. El dueño de la propiedad, que no estaba al momento del asalto, vio a los ladrones a través de las cámaras de seguridad y avisó a la Policía. El video

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El momento en que uno de los delincuentes ingresó a la vivienda

Tres menores de edad fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de robar una casa de la localidad de San Isidro mientras sus dueños no estaban. Los delincuentes fueron descubiertos porque el propietario de la vivienda los observó prácticamente en vivo, a través de las cámaras de seguridad, cómo la banda de ladrones ingresaba al inmueble.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que el episodio ocurrió este miércoles en la calle Alto Perú al 900, donde los adolescentes -bajo la modalidad de escruche- entraron al domicilio luego de violentar una reja. El hecho fue advertido por el dueño de la casa, quien observó a través de las cámaras de seguridad que varios sujetos pretendían entrar a la vivienda y de inmediato avisó al 911.

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Al llegar al lugar, el personal del Comando de Patrullas San Isidro constató los daños en el acceso y recabó detalles sobre la vestimenta de los sospechosos. En base a esa información, se inició un recorrido por la zona para tratar de dar con los delincuentes.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el operativo cerrojo que desplegaron en el barrio dio resultado positivo y lograron la detención de tres menores de edad a pocas cuadras del sitio: se trató de T.A.A.L., de 16 años; I.A.C., de 17; y T.B.R., un menor de apenas 13.

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banda de menores ladrones en una casa de san isidro portada
Los menores detenidos

En el video que acompaña esta nota y al que también accedió Infobae, se ve cómo uno de los menores -con la cara tapada- intenta violentas una de la persianas de la casa, para luego entrar. Después se da cuenta de la existencia de la cámara, la toma con sus manos y la tira al piso.

Las medidas y la investigación por parte de la Justicia

Las fuentes señalaron que el domicilio fue preservado a la espera de la llegada del personal de la Policía Científica, que realizó un relevamiento para determinar si se había producido el robo de pertenencias del propietario.

La fiscalía interviniente, la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, avaló el accionar policial y dispuso las medidas correspondientes sobre los menores.

El hecho quedó caratulado como robo en finca, y se informó que el procedimiento policial se basó en los datos aportados por la víctima y el monitoreo de las cámaras de seguridad, lo que permitió la rápida localización de los imputados.

El operativo se desarrolló en coordinación entre el personal del comando de patrullas, la comisaría 7º de San Isidro y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

En ese sentido, no se amplió la información respecto a los elementos sustraídos y las decisiones de la UFI que intervino, respecto a los adolescentes involucrados.

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