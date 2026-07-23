Crimen y Justicia

“Pide por su mamá”: el dolor de la hija de Luciana Ojeda, la mujer asesinada por su pareja polaca en Córdoba

Claudia, hermana de la víctima, detalló que su sobrina presenció lo ocurrido y que en estos momentos se encuentra bajo resguardo de la familia materna

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“No puede entender que su mamá no va a volver”, expresó Claudia

La provincia de Córdoba continúa conmocionada por el femicidio de Luciana Ojeda, la mujer de 36 años que fue hallada sin vida en su departamento. El principal sospechoso es un ciudadano polaco de 45 años, identificado como Jan Korzeniecki, sobre quien pesa una orden de captura internacional. En las últimas horas, la hermana de la víctima reveló cómo se encuentra su sobrina y pidió justicia por Luciana.

En primer lugar, Claudia Ojeda contó que la hija de la víctima presenció lo ocurrido. Según detalló, en estos momentos la menor se encuentra bajo resguardo de la familia materna para preservar su salud.

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“El daño que le hizo a mi sobrina no tiene vuelta atrás”, manifestó Claudia, en diálogo con Arriba Córdoba, quien señaló que la niña “pide por su mamá”. Además, agregó: “No puede entender que la mamá no va a volver”. Y expresó: “El dolor más grande es ver esos ojitos llenos de lágrimas”.

A su vez, la mujer sostuvo que su hermana, durante su relación con Korzeniecki, atravesó episodios de violencia. Sin embargo, aclaró que no se trató de agresiones físicas, sino “psicológicas” y de “destrucción de bienes materiales”. Claudia aseguró que, a pesar de estos episodios, su hermana nunca realizó una denuncia.

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Femicidio polaco Córdoba
Los familiares de Luciana describieron a Korzeniecki como un hombre “violento” y controlador”

Por otro lado, se refirió a los antecedentes de violencia de género que vivió Luciana con su expareja, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje. “Ella se sentía mal, se sentía agobiada por todo, porque no podía creer que volvió a caer en otro círculo de violencia”, mencionó.

Claudia indicó que no saben dónde está oculto Korzeniecki, quien desapareció tras el crimen. “No dejen que se vaya, porque si no va a quedar impune la muerte de mi hermana y el dolor de mi sobrina”, imploró. Y sentenció: “No voy a parar hasta que lo detengan”.

Por último, recordó a su hermana como una persona “inteligente”, “feliz” y “capacitada”. Según contó, Luciana iba a comenzar la facultad de idiomas y tenía muchos proyectos en mente. “Ella no va a volver, pero quiero justicia por mi sobrina, por la familia”, concluyó.

El femicidio de Luciana Ojeda

La mujer de 36 años fue hallada sin vida el pasado miércoles 15 de julio en el departamento donde convivía con Korzeniecki, ubicado en la calle Ituzaingó al 700. De acuerdo al relato de los familiares de la víctima, ambos planeaban quedarse un mes en la vivienda y luego mudarse a un domicilio en la zona de Argüello.

La mujer de 36 años fue hallada sin vida en un departamento ubicado en Ituzaingó al 700
La mujer de 36 años fue hallada sin vida en un departamento ubicado en Ituzaingó al 700

Según pudo saber Infobae, el acusado y el encargado del edificio alertaron a la Policía y al servicio de emergencias sobre lo ocurrido. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida.

En un primer momento, la causa comenzó a investigarse como una “muerte de etiología dudosa”. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia y otras pruebas condujeron a la Justicia a recalificar la causa como femicidio y a ordenar la captura nacional e internacional de Korzeniecki.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno.

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