Crimen y Justicia

Horror en Merlo: discutió con su pareja, la mató y luego se arrojó a las vías del tren

La víctima tenía 51 años y fue encontrada dentro de la casa por su cuñada. La Justicia investiga el caso como un femicidio seguido de suicidio

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Un hombre de 76 años fue atropellado por una unidad del tren Sarmiento y tuvo que ser hospitalizado
El presunto femicida se arrojó a las vías del tren Sarmiento (Foto/NA)

Una mujer de 51 años fue encontrada asesinada este jueves en una vivienda de la localidad bonaerense de Merlo. Poco antes, su pareja, un hombre de 32 años, había muerto tras arrojarse al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento.

El hecho se descubrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una casa ubicada sobre la calle Formosa al 1500. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 1ª de Merlo encontraron el cuerpo de Carina Elizabeth Salcedo, de 51 años, tendido en el piso de la vivienda.

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La mujer tenía una chalina alrededor del cuello y lesiones en el rostro, según confiaron fuentes policiales a Infobae.

La primera reconstrucción de los investigadores indica que, durante la noche previa al hallazgo, Salcedo había mantenido una fuerte discusión con su pareja, Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años.

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De acuerdo con la declaración de A.P.C., cuñada de la víctima, durante esas horas se escucharon gritos provenientes de la vivienda.

La mujer relató además que fue a la casa para avisarle a Salcedo que Sergio Cuello se había arrojado al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento, en el ramal Merlo-Once. Sin embargo, al ingresar encontró a su cuñada sin vida.

Según las mismas fuentes, el hombre murió en el instante. Ahora la Justicia investiga el caso como un femicidio seguido de suicidio.

Entre el 1° de enero y el 29 de junio de este año se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género
Entre el 1° de enero y el 29 de junio de este año se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de Morón que dispuso la realización de la autopsia para determinar la causa de la muerte de Salcedo y ordenó distintas medidas de prueba. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos previos al hecho y establecer con precisión la secuencia ocurrida dentro de la vivienda. Peritos de la Policía Científica y un médico policial trabajaron en la vivienda.

A su vez, se constató que no se radicaron denuncias por violencia de género contra el aparente victimario, conforme a lo indicado por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.

Como consecuencia del suicidio del acusado, el servicio del ferrocarril presentó inconvenientes y demoras durante gran parte de la mañana de este jueves, por lo que circuló entre las estaciones de Once y Castelar.

El femicidio de Merlo se suma a una problemática que continúa registrando cifras alarmantes en la Argentina. Según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1° de enero y el 29 de junio de este año se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género: 99 femicidios directos, 11 femicidios vinculados, cinco casos de instigación al suicidio y cuatro travesticidios y transfemicidios. El registro equivale a una víctima letal cada 37 horas.

El mismo relevamiento señala además que, durante ese período, se registraron 195 intentos de femicidio, es decir, uno cada 26 horas. También indica que el 66% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género.

En cuanto al lugar donde ocurrieron los crímenes, el informe advierte que el 44,5% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima y otro 23,5% en el domicilio que compartía con el agresor. Como consecuencia de estos hechos, al menos 120 niños y niñas quedaron huérfanos en lo que va del año.

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