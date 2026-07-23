Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España por un presunto ataque de celos

La víctima fue encontrada sin vida en la cocina de su casa

Si bien la Policía Nacional de España ya cerró la investigación, el crimen de Facundo Leonel Rico Castro, el ingeniero argentino que el pasado 14 de julio fue brutalmente asesinado de 13 puñaladas en su departamento de Las Tablas, una zona residencial del barrio Valverde, en Madrid, España, sigue dando que hablar.

La principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a que Rico, de 37 años, fue ultimado por Alberto Juan, un hombre de 65 años que, producto de un presunto ataque de celos, se presentó en su casa, lo atacó con gas pimienta para que no pudiera defenderse y le asestó al menos 13 cuchillazos.

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Facundo era oriundo de la provincia de San Juan, donde en 2014 se recibió de ingeniero electrónico.

“Ingeniero de energías renovables con más de 7 años de experiencia en evaluación, diagnóstico y análisis de rendimiento de sistemas eólicos y fotovoltaicos. Trayectoria demostrada en la puesta en marcha de torres de medición, sistemas LiDAR y estaciones solares en proyectos a nivel mundial. Competente en la realización de pruebas conforme a la normativa IEC para el diagnóstico de sistemas eólicos y fotovoltaicos”, se presenta Facundo en su perfil de Linkedin.

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Según pudo corroborar Infobae, fue durante su último año de cursada que Facundo pudo dar los primeros pasos en su campo, gracias a la pasantía de un año que realizó en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). En simultáneo, fue asistente de cátedra en las materias Telecomunicaciones I y Telecomunicaciones II en la Universidad Nacional de San Juan.

Facundo Rico era ingeniero electrónico y vivía en España hace 11 años.

Su primera gran experiencia laboral fue en sus pagos, donde consiguió un puesto como ingeniero de telecomunicaciones en el polo tecnológico de la empresa RadioCom.

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Tras 11 meses de trabajo, Facundo se tomó un tiempo de descanso hasta enero de 2016, cuando emprendió viaje a España para continuar con sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid. Allí, además de profundizar su capacitación, fue pasante en la biblioteca del Campus de Madrid, donde se encargó de entrenar a estudiantes, gestionar los préstamos de libros, y actualizar y mantener la base de datos de la bibliografía recomendada.

Ya con más herramientas y experiencia en su haber, Facundo tuvo su primera gran experiencia en España cuando fue contratado por Entec Solar, una empresa especializada en desarrollar sensores y equipos avanzados para monitorear y mejorar la eficiencia de plantas solares en todas sus fases.

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“Fue contratado por Entec Solar, una empresa especializada en desarrollar sensores y equipos avanzados para monitorear y mejorar la eficiencia de plantas solares.”

Tras un año y medio en la empresa, a Facundo lo contrató la española QPV como ingeniero de investigación y desarrollo. Entre otras, sus principales tareas constaban en el aseguramiento de la calidad de plantas fotovoltaicas a gran escala, las mediciones en campo y el análisis termográfico.

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El crimen de Facundo sacudió a la comunidad de Las Tablas, un exclusivo barrio de Madrid.

La experiencia más extensa a nivel laboral que registra Facundo en suelo español es para DNV, adonde ingresó en noviembre de 2020 y en junio de este año fue ascendido a Ingeniero de Proyectos de la compañía GreenPowerMonitor.

“Encantado de anunciar que estoy dando un nuevo paso dentro de DNV, incorporándome a GreenPowerMonitor (GPM) como Ingeniero de Proyecto (SCADA), uniéndome al equipo de Operaciones. Agradecido por mi tiempo en el equipo de Medidas y por haber formado parte de un grupo tan bueno de profesionales. Espero con ilusión este nuevo capítulo y los retos que vienen”, posteó el propio Facundo en Linkedin un mes atrás.

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Según consigna el diario El Mundo, el buen empleo y el elevado sueldo le permitían a Facundo mantener un alto nivel de vida y una intensa actividad social. En ese sentido, sus vecinos estaban acostumbrados a las visitas de desconocidos y a las fiestas en su casa.

El hecho

Hace poco más de una semana, Facundo Rico fue hallado brutalmente asesinado en el departamento donde residía en Madrid, España. Sin embargo, el caso ya fue cerrado por las autoridades locales, tras descubrir que el presunto agresor, Alberto Juan, un ingeniero español de 65 años, se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen.

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El brutal asesinato tuvo lugar la mañana del 14 de julio, cuando el principal sospechoso ingresó al domicilio que la víctima alquilaba en el lujoso barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral, al norte de la capital española. Según la investigación policial, el móvil del homicidio habría sido una obsesión vinculada a los celos, ya que el atacante sospechaba que el ingeniero argentino mantenía una relación sentimental con su esposa.

Aunque no lograron determinar qué tipo de relación previa existía entre A. J. y Rico, las autoridades plantearon que el argentino conocía a su asesino, debido a que no se detectaron indicios de que la puerta de entrada a su departamento haya sido forzada. Tras haber entrado en la casa, se cree que ambos sostuvieron un enfrentamiento que culminó con el homicidio.

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En la escena del crimen fueron hallados restos de gas pimienta, específicamente en las paredes, por lo que los investigadores creen que el atacante lo habría utilizado para evitar que la víctima pudiera defenderse. Según la información recabada por medios locales, Rico fue encontrado con un total de 13 puñaladas: las heridas se dividen entre la espalda, el omóplato y el abdomen.

El lugar del hecho.

Junto al cuerpo del ingeniero argentino también se encontraba el arma homicida. En ese momento, una vecina de la urbanización alertó a Carlos, el portero, por la presencia de un fuerte olor químico, por lo que se dio aviso a las autoridades de inmediato. También llegaron a escuchar los gritos de Rico.

Las cámaras de seguridad del condominio y los testimonios recogidos por la Policía nacional permitieron reconstruir el recorrido del presunto homicida. Para esto, fue clave el testimonio de Carlos, quien habría sido la única persona que vio salir a A. J. del edificio tras haber concretado el ataque.

Acto seguido, el asesino fue captado por las cámaras mientras abordaba su vehículo rojo. Los registros fílmicos contribuyeron a reconstruir parte de su recorrido hacia una residencia en La Adrada, una localidad ubicada al sur de la provincia de Ávila y que cuenta con menos de 3.000 habitantes.

En ese municipio, el sospechoso poseía una segunda vivienda junto a su esposa, de quien solo se supo que tenía alrededor de unos 50 años. Según fuentes de la investigación, la mujer deseaba separarse y su marido sospechaba la existencia de una tercera persona en su vida. Aunque no se confirmó la supuesta infidelidad, las pesquisas corroboraron que la víctima y la mujer asistían al mismo gimnasio, cercano al domicilio de Rico.

Rico se había radicado en España hace aproximadamente una década

Un día después del crimen, es decir, el 15 de julio, A. J. se dirigió a la garganta del Charco de la Olla, en las inmediaciones de La Adrada, en donde se quitó la vida. Una pareja que paseaba por la zona declaró haberlo visto momentos antes del suceso y describió que tenía “muy mala cara”.

La notificación policial a la esposa del presunto homicida generó un fuerte impacto emocional. Inicialmente, la mujer se negó a aceptar los hechos, pero el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional contaba con pruebas concluyentes: la presencia del sospechoso en la escena, imágenes de cámaras de seguridad, testigos y un móvil sentimental confirmado por allegados a la víctima.