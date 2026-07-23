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Cómo es el llamativo curso que lanzó Wanda Nara: “Para que puedan hacer todo sin depender de nadie”

A través de su propia academia, la empresaria asegura tener las herramientas para alcanzar la independencia económica y emocional

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Wanda Nara anuncia el lanzamiento de su curso. Esta formación busca ofrecer herramientas para el empoderamiento, el desarrollo empresarial y la independencia personal de las mujeres

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de un curso online que lleva su nombre, “Academia Wanda”. El objetivo declarado es compartir el método que, según ella, le permitió convertir su nombre en su “activo más rentable” y alcanzar la independencia personal y financiera. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, la empresaria presentó el proyecto con un mensaje que apunta especialmente al público femenino, promoviendo la autonomía y el desarrollo de la autoestima.

El anuncio se realizó mediante un video donde Wanda aparece mirando a cámara, sin maquillaje y con un tono íntimo, para enfatizar la naturaleza personal y genuina de la propuesta. La empresaria explicó que el curso es el resultado de “muchos años de crear y de formar esto que, dentro de muy poquito, van a tener a disposición”. Aseguró que la iniciativa representa para ella un logro de largo recorrido, incluso equiparable simbólicamente al nacimiento de un hijo debido al tiempo y dedicación invertidos.

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La esencia del curso radica en brindar herramientas para fomentar la independencia y la autoconfianza. “Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres... herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran”, explicó Wanda en la presentación. Esta declaración refleja el núcleo de la propuesta: la formación de una identidad personal y profesional autónoma, capaz de generar resultados tangibles y sostenibles en el tiempo.

Para la empresaria, el valor diferencial del curso está en el método que desarrolló durante su carrera. Explicó que su experiencia personal, con aciertos y dificultades, fue el motor principal para estructurar los contenidos. El curso promete ofrecer “todo lo que me llevó a lograr lo que yo quise y cómo ustedes van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida”.

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wanda nara
Wanda Nara presentó su curso “Academia Wanda” en un video íntimo desde su hogar, invitando a mujeres a descubrir las claves de su método personal

Wanda enfatizó que el aprendizaje se fundamenta en la confianza personal y en la convicción de que los sueños y proyectos pueden materializarse con trabajo y perseverancia. “Para no depender de nadie tenés que creer en vos misma, creer en que todo lo que vos soñás, proyectás, lo podés lograr y sobre todo lo podés hacer y de eso vivir y tener frutos”. La empresaria remarcó que la superación de obstáculos y la gestión de conflictos personales forman parte esencial del proceso que transmite en su curso.

El curso está especialmente dirigido a mujeres que buscan herramientas para superar bloqueos y temores frecuentes en el camino hacia la independencia. Según la conductora, la formación incluye respuestas a las preguntas y conflictos más habituales, basadas en su experiencia directa. La promesa es que quienes completen el curso “se van a sentir una persona diferente”, con la capacidad de enfrentar situaciones adversas y transformar su realidad.

En este sentido, hace hincapié en la importancia de la autoconfianza y el desarrollo de una marca personal sólida: “Van a poder tener todas las herramientas que necesiten. Yo entiendo que a veces pasamos por un montón de situaciones que nos da miedo, que nos enfrentamos a un montón de situaciones. Bueno, van a tener las preguntas, las respuestas que se hacen, los conflictos, todo, todo resuelto en este curso”.

Primer plano de una mujer con cabello rubio y gafas de sol negras, parte de otra persona visible a la derecha
La empresaria compartió detalles sobre el proceso de creación de su curso, asegurando que contiene las herramientas que la ayudaron a alcanzar su independencia

La conductora asegura que el curso es resultado de un proceso de prueba y ajuste continuo. Declaró haberlo realizado personalmente en varias ocasiones, incluso terminándolo y comenzándolo de nuevo, para experimentar en primera persona lo que sentirían los futuros participantes. Tiene un costo único de cien mil pesos argentinos o 67 dólares y consta de diez módulos narrados por la empresaria.

Las expectativas generadas por el lanzamiento incluyen no solo la transmisión de conocimientos y experiencias, sino también la promesa de una transformación personal significativa. Según la empresaria, quienes concluyan la formación podrán percibir un cambio concreto: “Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente. Esa persona que hace rato están buscando. Si estás bloqueada, vas a conocer también por todas las dificultades que yo pasé. A veces es fácil ver el resultado, pero yo te voy a enseñar a llegar a ese resultado”.

Wanda cerró su presentación reiterando el carácter personal y dedicado del proyecto, señalando que le ha demandado noches sin dormir y una lectura constante de los materiales. “Me he quedado hasta noches sin dormir, leyendo y leyendo. Capaz hay un par de módulos que son mis favoritos, que después los vamos a debatir con ustedes, con los que estén ahí. Y les puedo asegurar que se lo van a devorar el curso porque les va a encantar”.

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Wanda Nara

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