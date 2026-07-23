América Latina

Bolivia investiga presunta exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años

El cargamento, estimado en US$ 25 millones, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. La Aduana confirmó que no tenía registro legal de exportación

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Bolivia investiga exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años
Bolivia investiga exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años

Las autoridades bolivianas investigan un presunto intento de exportación irregular de 189 kilogramos de oro con destino a Dubái, luego de que el cargamento fuera detectado la madrugada del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz, durante los controles previos a la salida de un vuelo chárter.

Según el informe de la Policía, el cargamento estaba distribuido en cuatro maletas y fue retenido después de que funcionarios del aeropuerto encontraran inconsistencias en la documentación presentada para autorizar la exportación.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, explicó que la alerta surgió cuando el código QR de los documentos físicos no pudo ser validado por el sistema, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

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En horas de la tarde, la Aduana Nacional informó en un comunicado que el cargamento no tenía registro legal de exportación y agregó que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) —organismo responsable de supervisar la comercialización y exportación de minerales en Bolivia— reportó como inválido uno de los formularios.

Bolivia investiga exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años
Bolivia investiga exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años

En el marco de las investigaciones, la fuerza anticrimen arrestó a un joven de 22 años, que era encargado de realizar los trámites para la exportación, mientras que las demás personas que viajarían en la aeronave no fueron detenidas y, por el momento, no figuran como investigadas en el caso.

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De confirmarse la irregularidad en la documentación presentada, se trataría de un tráfico ilegal de minerales, según el jefe policial, quien explicó que la carga de oro pertenece a una empresa legalmente establecida y fue trasladada desde La Paz por una empresa de seguridad privada.

Tomando como referencia el precio actual del oro (131,60 USD por gramo), el valor del cargamento retenido ronda los 25 millones de dólares, lo que sugiere que se trata de una operación de gran escala que se inserta en un contexto de preocupación por el aumento del comercio ilegal de minerales en Bolivia.

En los últimos años, centros de investigación han advertido que una parte significativa del oro extraído en Bolivia se vende fuera del país por vías ilegales, aunque no existe una cifra oficial consolidada debido a la naturaleza clandestina de esta actividad.

Imagen de archivo de una persona manipulando lingotes de oro. Imagen referencial. REUTERS/Mariya Gordeyeva
Imagen de archivo de una persona manipulando lingotes de oro. Imagen referencial. REUTERS/Mariya Gordeyeva

El incremento del precio internacional del oro, que alcanzó niveles récord durante el último año, además de la escasez de divisas en Bolivia y las dificultades para garantizar la trazabilidad de la producción, han impulsado este fenómeno y convertido al oro en un elemento útil para movilizar grandes sumas de dinero.

Frente a este panorama, el Estado aprobó en 2023 una ley para que el Banco Central de Bolivia compre oro destinado a fortalecer las reservas internacionales y estimular su comercialización por canales formales. Sin embargo, analistas sostienen que los incentivos económicos para el comercio ilegal persisten mientras continúen los elevados precios internacionales y la demanda global.

En ese contexto, el hallazgo reciente en el aeropuerto de Viru Viru ha vuelto a poner en debate la capacidad de las autoridades para controlar la cadena de comercialización del oro y prevenir tanto la extracción como la exportación ilegal del metal.

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BoliviaorocargamentoViru Viruexportación ilegalFuerza Especial de Lucha Contra el CrimenFelcc

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