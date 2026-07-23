Más de 20 millones de personas están bajo alerta por inundaciones mientras una tormenta tropical amenaza la costa este

Más de 20 millones de personas en la franja atlántica de Estados Unidos siguen bajo alerta elevada por riesgo de inundaciones repentinas asociadas a la tormenta tropical Bertha. (@Elicaldwell/via REUTERS)

Más de 20 millones de personas en la franja atlántica de Estados Unidos permanecen bajo una alerta elevada por riesgo de inundaciones repentinas derivadas de lluvias intensas asociadas a la tormenta tropical Bertha, según autoridades federales consultadas este jueves. El fenómeno afecta a Virginia, Carolina del Norte y parte de Carolina del Sur, y ocurre mientras un frente frío casi estacionario amplifica el potencial peligro en el Atlántico Medio.

De acuerdo con estimaciones del National Weather Service (NWS) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el nivel de alerta se mantiene en 3 de 4, principalmente en el sureste de Virginia y los Outer Banks de Carolina del Norte. El riesgo bajará a nivel 2 el viernes, a medida que el sistema frontal se desplace hacia el sur. Las proyecciones oficiales alertan que se esperan acumulados de lluvia de hasta 125 milímetros (5 pulgadas) en ciudades como Wilmington y Norfolk, lo que podría ocasionar crecidas súbitas y cortes en la movilidad urbana y rural. Según un reporte de CNN, el escenario actual resulta de la combinación de humedad procedente de Bertha junto a un frente frío persistente, lo que mantiene activas las advertencias en toda la región.

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Esta situación se da en un contexto de sequía prolongada en amplias zonas del sureste estadounidense. Según la NOAA, la falta de humedad en el suelo agrava el impacto de las lluvias, reduciendo la capacidad de absorción y aumentando el escurrimiento superficial. Solo en los últimos días, el fenómeno ha provocado inundaciones severas en West Virginia, donde se declaró el estado de emergencia tras desbordamientos de ríos, daños estructurales y la evacuación de comunidades afectadas, según reportó USA Today.

¿Qué zonas están bajo mayor alerta y cuál es el pronóstico oficial?

Las zonas más afectadas comprenden el sureste de Virginia, los Outer Banks de Carolina del Norte y áreas costeras de Carolina del Sur. El NWS actualizó su mapa de alertas señalando un riesgo alto (nivel 3 de 4) para este jueves en Raleigh, Norfolk y los Outer Banks. Para el viernes, la amenaza se reducirá a nivel 2, desplazándose hacia zonas costeras del sur. Estas advertencias se basan en modelos actualizados de precipitación y proyecciones de acumulados que podrían superar los 125 milímetros en menos de 72 horas, según la NOAA.

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El organismo federal subrayó que “la mayor parte de la peligrosidad se concentrará cerca de la costa, pero existen riesgos considerables también en zonas interiores, especialmente donde el drenaje urbano es limitado”. Según USA Today, este evento podría generar en algunos sectores la cantidad de lluvia equivalente a todo un mes en apenas unos días, lo que incrementa el potencial de crecidas y anegamientos.

El NWS y la NOAA mantienen un nivel de alerta 3 de 4 en Virginia y Carolina del Norte, con una reducción prevista a nivel 2 a medida que el frente frío avance hacia el sur. (AP Foto/John Raby)

¿Por qué la tormenta tropical Bertha resulta determinante en el fenómeno?

La tormenta tropical Bertha actúa como catalizadora del evento, aportando humedad desde el Golfo de México y el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) explica que el núcleo de Bertha se desplaza hacia Texas, pero la masa de aire húmedo asociada sigue alimentando el sistema frontal ubicado en el Atlántico Medio. “La mayor amenaza no proviene del impacto directo de la tormenta, sino de la interacción de su humedad con el frente frío que genera lluvias persistentes”, señala el NHC en su último boletín, citado por CNN.

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El fenómeno ha favorecido la formación de bandas de tormenta que ya provocaron inundaciones en Tennessee, Virginia y Carolina del Norte a lo largo de la semana. En el este de Tennessee, por ejemplo, se registraron acumulados de hasta 125 milímetros en cuestión de horas, lo que obligó a emitir advertencias de emergencia.

¿Qué factores agravan el riesgo de inundaciones en la región?

De acuerdo con la NOAA, la interacción entre la tormenta tropical Bertha y un frente frío casi estacionario genera un flujo continuo de humedad, lo que se traduce en lluvias persistentes con tasas de hasta 50 milímetros por hora. Esta situación supera la capacidad de absorción de los suelos, especialmente donde la sequía ha endurecido la superficie. Los expertos federales señalan que la escorrentía superficial se incrementa y los sistemas de drenaje urbano pueden saturarse rápidamente.

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El meteorólogo Bryan Jackson, del NWS Weather Prediction Center, detalló a USA Today que “el frente se moverá lentamente hacia el sur durante la semana, desplazando el foco de la amenaza hacia Carolina del Sur y la costa”. Según los pronósticos, las áreas urbanas con alta densidad de población y baja capacidad de drenaje presentan el mayor riesgo de afectación.

Las lluvias intensas por la tormenta tropical Bertha podrían dejar hasta 125 milímetros en Wilmington y Norfolk y provocar crecidas súbitas y cortes en la movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo han reaccionado las autoridades y qué acciones se han implementado?

El NWS mantiene activas advertencias y vigilancias de inundación para numerosas jurisdicciones. Las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informada por vías oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar caminos inundados, una de las principales causas de víctimas en eventos similares. “El riesgo permanece elevado hasta el viernes, sobre todo en comunidades ubicadas cerca de la costa”, aseguró Jackson en declaraciones recogidas por USA Today.

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En West Virginia, el gobernador declaró el estado de emergencia tras las inundaciones que afectaron a múltiples condados. Las autoridades estatales confirmaron daños en infraestructuras, cortes de ruta y viviendas anegadas. Equipos de emergencia han sido desplegados en las áreas con mayores reportes de afectación, mientras la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordina el apoyo logístico y la posible asistencia federal.

¿Cuáles son las cifras y previsiones más recientes sobre el fenómeno?

La NOAA y el NWS proyectan acumulados de lluvia de entre 75 y 125 milímetros en ciudades clave como Wilmington y Norfolk, con la posibilidad de que algunos sectores superen los 200 milímetros (8 pulgadas) dependiendo del desarrollo de las bandas de tormenta. En el caso de West Virginia, las precipitaciones provocaron crecidas súbitas que sumergieron carreteras y dañaron estructuras públicas y privadas. “En zonas de alto riesgo, la cantidad de lluvia caída en 48 horas equivale a un mes de precipitaciones normales”, informó el NWS.

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El frente frío responsable de la mayor parte de la lluvia se desplazará gradualmente hacia el sur a lo largo del fin de semana. Según CNN, las condiciones meteorológicas cambiarán lentamente, pero la amenaza de nuevas inundaciones se mantendrá hasta que el sistema frontal y la humedad residual de Bertha se disipen por completo.

El NHC indicó que la principal amenaza de Bertha no proviene de su impacto directo, sino de la humedad que alimenta un frente frío casi estacionario en el Atlántico Medio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la sequía previa en la magnitud de las inundaciones?

El antecedente de sequía prolongada en varios estados del sureste estadounidense es un elemento central en la peligrosidad de las lluvias actuales. Según la NOAA, los suelos resecos presentan menor capacidad de absorción, por lo que el agua de lluvia tiende a escurrir superficialmente y provoca crecidas en ríos y arroyos. Esta situación es especialmente relevante en zonas agrícolas y en áreas urbanas donde el pavimento limita aún más el drenaje natural.

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La NOAA puntualizó que “la combinación de sequía y lluvias extremas representa uno de los escenarios más complejos para la gestión de emergencias, ya que la respuesta del suelo es impredecible”.

¿Cuáles son las recomendaciones institucionales para los residentes?

Las autoridades federales, estatales y locales recomiendan a la población mantenerse actualizada por medios oficiales, preparar planes de evacuación y tener a mano suministros básicos en caso de cortes de energía o interrupciones en los servicios. El NWS recuerda que cruzar caminos inundados puede resultar letal y que la respuesta oportuna a las advertencias puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia. “Las próximas 24 a 48 horas serán decisivas para la seguridad de las comunidades costeras y rurales”, indicó el organismo en su último informe.

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¿Qué se espera para los próximos días y cómo puede evolucionar el riesgo?

El NWS y la NOAA prevén que el riesgo de inundaciones se mantenga al menos hasta el sábado, con lluvias intermitentes y acumulados adicionales en las zonas costeras. A medida que el sistema frontal avance y la humedad de Bertha se disperse, la amenaza irá reduciéndose gradualmente. Las autoridades continuarán evaluando el comportamiento del fenómeno y actualizarán las alertas según lo requieran las condiciones.

El impacto directo incluye riesgos para la vida, interrupciones en la movilidad, daños a infraestructuras y posibles cortes de servicios. Las comunidades de Virginia, Carolina del Norte y áreas costeras deben mantener la vigilancia institucional y seguir las recomendaciones de las autoridades ante la evolución dinámica del evento.