Pese a sus disculpas tras la polémica mundialista, cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

La organización del evento decidió priorizar la seguridad ante el clima en redes, dejando sin efecto el tributo que celebraba la música de la cantante española (DF Entertainment)

La polémica alrededor de Rosalía no da tregua y sigue generando repercusiones en la Argentina. Aunque la cantante española pidió disculpas tras compartir en sus redes un posteo crítico hacia la Selección, aún permanece en el centro de la tormenta mediática. Ahora, el clima de tensión y rechazo escaló un nuevo peldaño: por temor a posibles agresiones, los organizadores de un homenaje musical dedicado a su obra decidieron suspender el evento que iba a realizarse este jueves en Córdoba.

La noticia sorprendió a la comunidad artística y a los seguidores de Rosalía, que esperaban la presentación “Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico”, programada en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la ciudad. La suspensión fue anunciada oficialmente a través de un comunicado difundido en las redes sociales del museo.

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“Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado”, informaron los organizadores, en referencia directa al clima hostil que se generó en redes sociales tras la final del Mundial. Además, lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron el interés del público por las actividades culturales.

El comunicado del Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba respecto a la cancelación del evento (Instagram)

A la par de la suspensión oficial, la productora responsable del espectáculo, Impacto Producciones, también alzó la voz para aclarar su posición frente a la oleada de mensajes negativos recibidos tras el escándalo. “En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo ‘Rosalía en Concierto’. Deseamos aclarar que Impacto Producciones es una productora artística independiente y no representa ni habla en nombre de Rosalía, no administramos sus redes sociales ni participamos de sus decisiones. Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”, explicaron en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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La empresa enfatizó que el tributo venía gestándose desde hacía más de cuatro meses, mucho antes de que estallara la controversia, y que detrás del evento había una gran inversión y el trabajo de músicos, cantantes, técnicos y productores de la cultura local. “Agradecemos profundamente a quienes nos escribieron con respeto para expresar su opinión y a quienes continúan acompañando nuestro trabajo. Esperamos que este espacio siga siendo un lugar donde la música, el arte y el respeto puedan convivir, incluso cuando existan diferentes opiniones”, concluyeron, apelando al diálogo y al entendimiento en medio del clima de tensión.

A la par, la productora encargada del evento explicó que recibió mensajes de odio y amenazas que llevaron a la cancelación (Instagram)

Todo se originó al día siguiente de la final que consagró a España en el MetLife Stadium de Nueva York. La exestrella de cine para adultos Mia Khalifa compartió un video en TikTok, grabado desde un balcón en la ciudad. En ese clip, Khalifa fingió cantar un fragmento de “La perla”, tema de Rosalía, y sumó una frase irónica: así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en clara referencia al desenlace para los hinchas argentinos tras la victoria española.

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El gesto de Khalifa podría haber pasado inadvertido si Rosalía no lo hubiese compartido en sus historias de Instagram. En el audio se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. La publicación fue tomada como una provocación por fanáticos argentinos, que no tardaron en manifestar su enojo y colmaron de críticas las redes de la cantante.

Rosalía intentó explicar lo ocurrido con el video que reposteó y pidió disculpas al público argentino (Instagram)

La segunda historia de Rosalía pidiendo disculpas por su actitud (Instagram)

Frente al revuelo, Rosalía optó por dar explicaciones y pidió disculpas a través de una nueva historia: “Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. Agregó emojis de nostalgia y arrepentimiento, asegurando que no tuvo intención de ofender. Pocos minutos después, sumó otra historia con un corazón rojo y la frase “solo tengo amor x Argentina”, intentando cerrar la controversia.

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La elección de “La perla” como eje del conflicto aportó un matiz extra. En España, la expresión “ser una perla” suele usarse de modo sarcástico y despectivo, para señalar a alguien como tramposo, descarado o sinvergüenza. El doble sentido de la frase generó aún más cuestionamientos hacia Rosalía, ya que muchos fanáticos argentinos lo interpretaron como una burla directa.

Mia Khalifa se filmó festejando la victoria de España al ritmo de "La Perla", generando así un revuelo en redes (TikTok)

El episodio dejó en evidencia cómo las diferencias culturales y el alcance global de las redes pueden convertir un gesto aparentemente inocente en el desencadenante de una polémica internacional. Aunque la cantante pidió disculpas y buscó dar por cerrado el tema, el escándalo dejó huella entre los hinchas y confirmó, una vez más, que el fútbol y la pasión trascienden fronteras, palabras y canciones.

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Lo de Rosalía no fue un caso aislado. El actor Samuel L. Jackson también fue centro del escándalo al repostear una imagen en la que se calificaba a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”, con un llamado explícito a la comunidad negra a no apoyar a la Selección. La cantante Patti Smith, por su parte, publicó, y luego borró, una historia de Instagram celebrando a España como “los buenos” con una imagen de Lamine Yamal y la kufiya palestina. El músico Niall Horan, ex One Direction, tampoco estuvo exento de la controversia: dio “me gusta” a una publicación que incluía la frase “las Malvinas son españolas”, lo que desató el repudio de sus fans argentinos y lo llevó a pedir disculpas.