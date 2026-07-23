América Latina

Bolivia confirma que formalizará un crédito con el FMI por hasta USD 2.800 millones para los próximos meses

El ministro de Economía confirmó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y anunció que entre agosto y septiembre se harán los primeros desembolsos. El monto es significativamente menor al que esperaba inicialmente el Gobierno

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FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, habla durante una entrevista con Reuters en La Paz, Bolivia, el 24 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, habla durante una entrevista con Reuters en La Paz, Bolivia, el 24 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, confirmó el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un financiamiento de entre 2.500 y 2.800 millones de dólares. Según la autoridad, entre agosto y septiembre se podría realizar el primer desembolso.

“Estamos trabajando en los últimos detalles con el FMI”, afirmó Espinoza en entrevista con el programa Asuntos Centrales y señaló que si bien no puede fijar una fecha, “estamos a días del anuncio formal”.

El monto es significativamente menor que el que buscaba inicialmente el Gobierno de Rodrigo Paz. En mayo, durante una sesión del Consejo Económico y Social instalado en medio de las protestas contra su gestión, el primer mandatario señaló que se estaba negociando un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores. La diferencia supone entre un 44% y 50% menos de la expectativa inicial de Bolivia.

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Sin embargo, para el ministro de Economía, el acuerdo con el FMI abrirá a otras entidades de financiamiento externo para reforzar las reservas internacionales del país en un contexto de crisis por la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas.

Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)
Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

El Gobierno ha negado en varias oportunidades que existan condicionamientos fuera de su plan de Gobierno para acceder al crédito del FMI. Días atrás, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que “el acuerdo viene sin ninguna condición más allá de lo que es nuestro programa, igual lo haríamos con o sin el fondo”, afirmó y agregó que “con ellos es más fácil porque es con plata”.

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Entre las medidas que destacó Lupo mencionó la reducción del déficit fiscal, la unificación del régimen cambiario -que se implementó a finales de junio- y una nueva política de tasas de interés.

En paralelo a las negociaciones del Gobierno con el FMI, la Cámara de Diputados trató este miércoles dos proyectos de ley sobre créditos externos que suman $540 millones de dólares. Ambos financiamientos fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pasaron a la Cámara de Senadores para su revisión.

De concretarse los tres créditos, la deuda externa boliviana se incrementaría significativamente pero se mantendría dentro del margen recomendado. Según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta el 20 de junio de este año, la deuda externa pública boliviana llegó a los 14.357,7 millones de dólares, equivalentes al 26,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

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Personas caminan por una calle de La Paz frente a una casa de cambios. Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg

La institución indicó que el saldo de la deuda respecto al PIB del país “muestra un nivel sostenible, situándose en 26,5 %” y está “por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales del 40 %”.

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el BID, con el que la deuda a junio alcanzó 4.372,4 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 3.293,6 millones; el Banco Mundial, con 1.718,9 millones, y el Fonplata, con 441,2 millones.

Respecto a los países, China es el principal acreedor bilateral de Bolivia con 1.090,3 millones de dólares, y le siguen Francia, con 666,5 millones; Alemania, con 90,2 millones; Corea del Sur, con 31,7 millones; Italia con 10,9 millones y España, con 8,9 millones, entre otros.

Según el reporte, la deuda con los organismos multilaterales alcanza el 70,4 % del total y los acreedores bilaterales representan el 13,3 %.

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