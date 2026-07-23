Un intendente bonaerense busca la autonomía local y avanza con la primera carta orgánica municipal

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, busca avanzar con la autonomía municipal de su municipio

El municipio de Castelli puso en marcha la redacción de su primera Carta Orgánica Municipal con apoyo de más de dos tercios del Concejo Deliberante. La iniciativa, impulsada por el intendente Francisco Echarren (Fuerza Patria) busca avanzar este año hacia la autonomía local en una provincia donde los 135 municipios siguen regidos por una ley de 1958.

El proyecto prevé convocar este año a una convención constituyente y le fija un plazo de tres meses, prorrogable por otros tres, para sancionar el nuevo texto. Esa convención estaría integrada por los 10 concejales del distrito y otros 10 miembros elegidos por voto popular, en una elección que podría realizarse en noviembre.

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La iniciativa fue presentada por Echarren el reciente 8 de julio ante el Concejo Deliberante y busca que Castelli dicte la que sería la primera carta orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires.

Qué facultades busca ampliar el proyecto

Los 135 municipios bonaerenses se rigen por la Ley Orgánica de las Municipalidades y no cuentan con cartas orgánicas propias. El debate remite al artículo 123 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece que las provincias deben asegurar la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.

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Desde Castelli afirman que la provincia de Buenos Aires debe asegurar la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero (Facebook)

El planteo de Castelli parte de que la Constitución bonaerense no reconoció plenamente ese principio y mantuvo un esquema en el que el régimen institucional, político, administrativo, económico y financiero de los municipios queda predeterminado por el nivel provincial. La propuesta local busca trasladar parte de esas decisiones al ámbito comunal.

Echarren sostuvo en sus redes sociales que “a la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal”. También afirmó que “los municipios tienen un protagonismo innegable en los tiempos que vienen: son el primer mostrador del Estado”.

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La propuesta de Echarren, quien gobierna Castelli desde 2011, también había sido planteada en abril de 2020 (Facebook)

Además, el intendente agregó que los gobiernos locales necesitan más herramientas para decidir sobre ambiente, producción, salud, desarrollo urbano, suelo, vivienda y materia tributaria. “Los municipios no pueden ser simples oficinas administrativas”, planteó.

El antecedente judicial del municipio

El impulso actual retoma un camino que el municipio ya había iniciado en la Justicia. Apenas se desató en el país la epidemia de coronavirus, el partido ya había acudido en 2020 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la autonomía municipal, después de una acción promovida por Echarren para que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 190 a 197 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y de las normas dictadas en consecuencia.

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En febrero de 2022, la Corte resolvió que el caso no correspondía a su competencia originaria. El tribunal entendió que para resolver la controversia era necesario interpretar y aplicar derecho público provincial, por lo que el trámite debía continuar, al menos en una primera instancia, ante la justicia bonaerense.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Castelli aprobó la iniciativa municipal

En su voto particular, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que “resulta aplicable la doctrina según la cual los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución, jurídica o política, en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación”.

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La discusión también se reactivó en la Legislatura bonaerense ya que este año los bloques de la Coalición Cívica y Hechos UCR-Identidad impulsaron proyectos para crear una comisión bicameral redactora del anteproyecto de reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades.

La disputa por el régimen electoral y las reelecciones

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el régimen electoral local. El inciso B del artículo 16 establece que la futura carta orgánica deberá contemplar la elección directa del intendente y los concejales, junto con un sistema que asegure representación proporcional y participación efectiva de las minorías en los cuerpos colegiados.

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El senador del PRO, Alejandro Rabinovich, alzó la voz contra esta iniciativa en donde apunta a una reelección indefinida de Echarren, quien ya va por su cuarto mandato consecutivo al frente de Castelli

Ese apartado abrió especulaciones sobre una eventual reelección indefinida a nivel municipal, hoy prohibida por la ley bonaerense que habilita hasta dos mandatos consecutivos y toma como primero el iniciado en 2019. Echarren, que gobierna Castelli desde 2011 y transita su cuarto mandato consecutivo, dijo que no presentó la iniciativa por ese motivo y sostuvo que, en su opinión, debe haber límites, aunque cada municipio debería poder fijarlos.

Por su parte, el diputado provincial de Pro, Alejandro Rabinovich, interpretó la movida como una vía para reactivar esas reelecciones. Además, la concejala radical Malena Massara, una de las dos representantes opositoras en el Concejo, afirmó que la autonomía municipal es un tema que debe abordarse porque surge de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, aunque advirtió que la futura carta orgánica quedaría supeditada a una modificación de la Constitución provincial.

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