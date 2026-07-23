Incendio en un edificio de Retiro: cinco personas fueron asistidas por el SAME

Incendio en un edificio

Un incendio afectó las oficinas del primer piso de un edificio de diez niveles en Retiro y dejó como saldo cinco personas atendidas en el lugar por un desperfecto eléctrico.

El hecho se registró esta mañana en Avenida Antártida Argentina 1455, entre Gendarmería Nacional y Presidente Ramón Castillo. Y movilizó a equipos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros informes, los afectados corresponden a cuatro hombres y una mujer, todos adultos, quienes recibieron atención médica en el sitio sin requerir traslado a hospitales. Los equipos médicos detallaron que los cinco pacientes fueron estabilizados en el lugar, sin lesiones de gravedad confirmadas.

Incendio en un edificio

La emergencia llevó a la evacuación de cincuenta personas del edificio como medida preventiva. Dotaciones de cinco móviles del SAME se movilizaron a la zona, sin que fuera necesaria la intervención de aeronaves sanitarias. Además, participó del operativo Bomberos de la Ciudad. El procedimiento logró controlar rápidamente la situación y evitar daños mayores.

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La causa del incendio se atribuyó a un desperfecto eléctrico en las instalaciones del primer piso, lo que generó humo y obligó a la intervención inmediata del personal de bomberos y servicios de salud. No se registraron heridos entre los evacuados ni daños estructurales relevantes en el edificio.

Las autoridades continúan evaluando el estado de las instalaciones eléctricas para descartar nuevos riesgos en el inmueble.

Hace dos semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue testigo de otro incendio. En el barrio de Caballito, nueve personas fueron trasladadas a distintos hospitales, por un siniestro incendiario que comenzó en un departamento situado en el contrafrente del segundo piso de un edificio, ubicado en la calle Rosario al 160.

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Incendio en un edificio

El fuego, que se concentró en un ambiente donde funcionaban un dormitorio y una oficina de aproximadamente 3x2 metros, movilizó a personal de Bomberos y a quince dotaciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). De acuerdo con el primer reporte, un hombre fue derivado al hospital Durand en paro cardiorrespiratorio y una mujer con inhalación de humo recibió atención en el mismo centro de salud. Además, cuatro mujeres fueron trasladadas al hospital Álvarez, mientras que un hombre y una persona no identificada ingresaron al hospital Penna con síntomas por inhalación de humo. Otra persona, también sin identificar, fue enviada al hospital Rivadavia.

Las fuentes consultadas por Infobae detallaron que entre los asistidos hubo dos menores y siete adultos, aunque diez de ellos aún no han sido identificados formalmente. Durante el operativo de evacuación, entre ocho y quince vecinos salieron del edificio de manera ordenada y sin incidentes mayores.

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Desde el SAME habían señalado a este medio que no se requirió el uso de medios aéreos posteriores a la extinción del fuego. El despliegue de recursos permitió asistir rápidamente a los damnificados y evitar consecuencias mayores.