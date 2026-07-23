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China comenzó dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

Las maniobras se concentran en aguas cercanas a la isla de Dongshan y se extenderán hasta el viernes. Taipei aseguró que, por ahora, no afectan la navegación de sus buques

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Un militar chino observa con binoculares durante ejercicios cerca de Taiwán, en agosto de 2022, tras una visita de la entonces legisladora estadounidense Nancy Pelosi (Xinhua/AP).

China inició este jueves dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, concretamente en un área frente a la costa de la provincia suroriental de Fujian, según un aviso de navegación publicado por la Administración de Seguridad Marítima (MSA) provincial.

El aviso delimita dos zonas en torno a la isla china de Dongshan, la segunda mayor de la provincia, donde las maniobras se desarrollarán entre las 06:00 y las 18:00 horas del jueves (de las 22:00 GMT del miércoles a las 10:00 GMT del jueves) y continuarán el viernes en el mismo horario, con prohibición de entrada a todo tipo de buques.

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Una bandera de Taiwán ondea mientras soldados se preparan para celebrar el Día Nacional, que conmemora el 113° aniversario de la República de China, nombre oficial de la isla, en Taipéi (REUTERS/Ann Wang).
Una bandera de Taiwán ondea mientras soldados se preparan para celebrar el Día Nacional, que conmemora el 113° aniversario de la República de China, nombre oficial de la isla, en Taipéi (REUTERS/Ann Wang).

Taiwán: “sin impacto” en la navegación

Las autoridades taiwanesas afirmaron este jueves que, en una primera evaluación, los ejercicios con fuego real no afectan por ahora a la navegación de los buques que transitan por aguas de la isla.

La Administración de Puertos y Navegación de Taiwán indicó, en declaraciones recogidas por el Economic Daily News, que las coordenadas difundidas por las autoridades chinas se sitúan en aguas próximas a la isla de Dongshan y que, de momento, “no tienen impacto” sobre las embarcaciones que navegan en aguas taiwanesas.

La autoridad portuaria añadió que las operaciones de entrada y salida en los puertos comerciales de Taiwán se desarrollan “con normalidad”.

Fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército chino realizan un ejercicio de fuego real de largo alcance hacia el estrecho de Taiwán, en una imagen de archivo de agosto de 2022 (Comando del Teatro Oriental/vía Reuters).
Fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército chino realizan un ejercicio de fuego real de largo alcance hacia el estrecho de Taiwán, en una imagen de archivo de agosto de 2022 (Comando del Teatro Oriental/vía Reuters).

Antecedentes: de “Misión Justicia-2025” a hoy

Las fuerzas chinas han llevado a cabo múltiples ejercicios en la isla de Dongshan y sus aguas circundantes, incluidos simulacros de desembarco anfibio.

En diciembre del año pasado, Beijing lanzó unas maniobras militares a gran escala en torno a Taiwán, denominadas ‘Misión Justicia-2025’, en las que participaron unidades del ejército de tierra, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes.

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Durante la segunda jornada de aquellos ejercicios, China lanzó 27 proyectiles hacia aguas al norte y al sur de Taiwán, con diez de ellos cayendo sobre la “zona contigua” taiwanesa, que se extiende a 24 millas náuticas (unos 44,5 kilómetros) de sus costas.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, afirmó en ese entonces que estos simulacros eran “plenamente legítimos y necesarios” y prometió que Beijing derrotaría con “firmeza” todos los intentos de “injerencia externa” en Taiwán, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Desde entonces, China no ha anunciado maniobras militares de envergadura en torno a la isla, pero ha reforzado la presencia de su Guardia Costera y de otros barcos oficiales en los alrededores de Taiwán, especialmente frente a su costa oriental, donde el mes pasado lanzó una “operación de control del tráfico marítimo”.

Las autoridades de Beijing consideran a Taiwán como “parte inalienable” del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

(Con información de EFE)

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