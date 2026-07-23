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El incendio forestal de Jujuy fue contenido y se conoció cómo habrían comenzado las llamas

Vecinos y productores de la localidad de Volcán evalúan los daños provocados por el fuego. Con respecto al inicio del incendio, exigieron más medidas de prevención

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Las ráfagas de viento zonda, superiores a los 70 km/h, dificultaron las tareas de más de seis dotaciones de bomberos y brigadistas del Ministerio de Ambiente que trabajaron para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas

Un incendio forestal devastó durante dos días los campos de la localidad jujeña de Volcán, donde las brigadas aún mantienen tareas de vigilancia para evitar la reactivación del fuego. De igual forma, las autoridades informaron que el fuego se encuentra contenido.

Mientras tanto, los vecinos de ese localidad iniciaron la evaluación de las pérdidas y reconstruyeron los primeros momentos del siniestro, que dejó el paisaje rural gravemente afectado y puso en evidencia la vulnerabilidad de la zona ante estas emergencias.

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Cristian Puca, cuidador de una finca en el sector de Chilcayoc-Lagunillas, fue uno de los primeros en presenciar el origen del incendio. Según relató al portal Somos Jujuy, el fuego comenzó poco después de las 14.30, cuando una rama de pino cayó sobre un tendido eléctrico a raíz de la fuerza del viento. El impacto causó un cortocircuito y, en instantes, las llamas se propagaron rápidamente, favorecidas por las ráfagas.

El fuego se desató este martes y fue incrementando a lo largo de la jornada del martes (Captura de video)
El fuego se desató este martes y fue incrementando a lo largo de la jornada del martes (Captura de video)

La prioridad de los trabajadores y vecinos fue proteger las viviendas y liberar a los animales para evitar que quedaran atrapados por las llamas. Puca detalló que abrieron todos los portones de los potreros, permitiendo que el ganado escapara a zonas más seguras. Una vez que las llamas cedieron, recorrieron los campos para localizar a los animales y evaluar la magnitud de los daños.

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El siniestro consumió aproximadamente el 80% de los pastizales en la finca donde trabaja Puca. La principal preocupación ahora es la falta de alimento para el ganado, ya que el fuego dejó sin pasto a la mayor parte de los animales.

Por su parte, Antenor Sánchez Mera, propietario de otra finca afectada, coincidió en que las consecuencias más graves del incendio se observaron en los campos y la infraestructura rural. Las llamas destruyeron una cantidad significativa de alambrados, lo que obligó a los productores a improvisar soluciones para evitar que el ganado llegara a la ruta.

Así se veía la zona afectada desde la Ruta Nacional 9 (Captura de video)
Así se veía la zona afectada desde la Ruta Nacional 9 (Captura de video)

Las condiciones climáticas, marcadas por fuertes vientos y humo, dificultaron durante las primeras horas del trabajo de los brigadistas.

Con respecto al saldo que dejó el foco ígneo, Sánchez Mera estimó que entre el 50% y el 70% de los pastizales de su propiedad fueron consumidos por el fuego.

A medida que el humo se disipa, los productores rurales comenzaron a cuantificar las pérdidas y a implementar soluciones de emergencia. El daño en los alambrados representa un riesgo adicional, ya que la circulación de animales sueltos en la ruta podría derivar en accidentes.

Sánchez Mera recordó que episodios similares han ocurrido en años anteriores en la región. La repetición de estos incendios hace evidente la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en lo que refiere al mantenimiento de tendidos eléctricos y la gestión de vegetación próxima a las líneas de energía.

Los vecinos y productores reclaman la implementación de políticas y recursos para reducir los riesgos y proteger tanto las explotaciones agropecuarias como las viviendas.

El reporte del Ministerio de Ambiente provincial (X @ambientejujuy)
El reporte del Ministerio de Ambiente provincial (X @ambientejujuy)

Según informó el Minsiterio de Ambiente de la provincia, el fuego fue contenido durante la tarde del miércoles; sin embargo, las brigadas continúan realizando recorridas y tareas de enfriamiento para evitar posibles rebrotes, mientras los damnificados se enfocan en restablecer la seguridad de los predios y en buscar alternativas para alimentar al ganado en los próximos días.

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