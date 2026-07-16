Eufórico festejo en la base Esperanza: un suboficial salió en camiseta con ráfagas, nieve y sensación térmica de -30 grados

Jorge Yrrutia salió en remera con una bandera argentina en la Base Esperanza tras la victoria de la selección argentina en la Antártida

En la Base Esperanza, Antártida argentina, el suboficial principal Jorge Yrrutia salió en remera y con una bandera argentina durante los festejos tras la victoria de la selección nacional. El episodio ocurrió en condiciones climáticas extremas, con una sensación térmica de -30° y vientos de 130 kilómetros por hora.

Las imágenes del festejo circularon en redes sociales y generaron reacciones inmediatas por el riesgo de exposición al frío. Yrrutia explicó que no realizó ninguna promesa previa; la reacción surgió espontáneamente al finalizar el partido.

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“Fue una descarga de los nervios por el partido. Cuando el árbitro dijo que llegó el final, me salió agarrar la bandera. Salí afuera y mi señora me filmó y se descontroló todo”, relató el suboficial principal en Infobae en Vivo Al Amanecer.

Por su parte, el jefe de la Base Esperanza, teniente coronel Fernando Sosa, dijo que “el médico casi tuvo trabajo, pero bueno, por suerte, llegamos a buen puerto. Disfrutamos”, afirmó jocoso y con humor. La tranquilidad volvió luego de constatar que Yrrutia se encontraba en buen estado de salud tras la exposición.

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El video viral de Jorge Yrrutia en la Antártida se grabó con una sensación térmica de -30° y vientos de 130 kilómetros por hora (Captura de video)

Festejo bajo temperaturas extremas y riesgos para la salud

Yrrutia detalló que solo permaneció unos segundos afuera. El frío y el viento en la Antártida pueden provocar daños graves. “Sufrís congelamiento, corrés el riesgo de perder un dedo por el congelamiento. En ese momento teníamos -30° de térmica. El viento estaba en 130”, explicó el encargado de comunicaciones de la base.

La exposición breve fue suficiente para captar el momento, pero los propios integrantes de la base reconocieron el peligro. “Fue salir, revolear la bandera y volver a entrar”, aseguró Yrrutia.

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Sosa confirmó que, tras el festejo, la prioridad fue la recuperación y el cumplimiento de las normas de abrigo. “Por la parte protocolar me dijeron ponete la campera”, dijo Sosa en tono distendido, al referirse a la indumentaria de Yrrutia en entrevistas posteriores.

Yrrutia afirmó que el festejo en la Base Esperanza no fue una promesa y que surgió como una descarga de los nervios al terminar el partido (Captura de video)

La vida en la Base Esperanza: familias, rutina y comunicaciones

La Base Esperanza, ubicada en el extremo sur del continente americano, aloja a 58 personas, entre ellas ocho familias. Sosa destacó que se trata de la única base del mundo con presencia familiar permanente. “Esto es un pequeño pueblito, por decirlo de esta manera”, explicó el teniente coronel.

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Durante el Mundial, la base se transformó en un punto de encuentro para seguir los partidos y compartir los festejos. Yrrutia, encargado de las comunicaciones, garantizó una buena conexión durante el evento.

“Por suerte tengo un grupo grande en mi sección de comunicación, así que me puedo enfermar tranquilo”, comentó con humor. La conectividad resulta fundamental para mantener informada a la dotación y permitir la transmisión de eventos a distancia.

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Fútbol, identidad y vida aislada en la Antártida

El fútbol constituye un punto de unión en la base y fortalece el sentido de pertenencia entre los integrantes. Sosa describió la experiencia como única y valoró la posibilidad de compartir el Mundial en ese contexto. “Es algo único, mágico, casi por decirlo de esta manera. Tener la suerte, el privilegio de poder disfrutar de un Mundial acá desde la Antártida es impagable”, expresó el jefe de la base.

La distancia con el continente más próximo, Tierra del Fuego, alcanza los 1.300 kilómetros. La rutina se adapta a la escasez de luz solar, que en julio se limita a cinco horas diarias. A pesar de estas condiciones, el grupo mantiene actividades constantes para facilitar la adaptación y el bienestar de todos sus miembros.

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El sentimiento nacional se hizo visible durante el festejo. Yrrutia portó la bandera argentina, y el tema de las Islas Malvinas surgió en la conversación. Sosa reconoció el sentimiento compartido: “Uno tiene ese sentimiento, obviamente, que las Malvinas sí, son, son nuestras, pero respetamos también todos los lineamientos sobre las cuestiones ajenas a las fuerzas o a uno como argentino”.

El episodio protagonizado por Jorge Yrrutia se convirtió en una anécdota dentro de la comunidad de la base.

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