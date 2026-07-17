Crimen y Justicia

Cayó una banda narco que transportaba cocaína de Bolivia a Buenos Aires en tanques de nafta: secuestraron más 200 kilos

Ocho sospechosos, incluyendo los presuntos jefes de la organización, fueron detenidos en el marco de una investigación que se extendió por más de un año. Los puntos donde operaban y cómo los descubrieron

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Parte de la droga incautada en los operativos
Parte de la droga incautada en los operativos

Una banda dedicada al tráfico y distribución de cocaína de máxima pureza que operaba entre Bolivia, la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense fue desarticulada en las últimas horas tras una investigación que se extendió por más de un año: detuvieron a ocho sospechosos, incluyendo los tres presuntos líderes, y secuestraron más de 264 kilos de droga.

Los operativos fueron articulados por la Policía Bonaerense en el marco de una causa a cargo del juez Juan Manuel Culotta, del Juzgado Federal N° 3 de Morón. A partir de tareas investigativas, que incluyeron trabajos de inteligencia, seguimientos y filmaciones, se logró identificar a un grupo que vendía grandes cantidades de cocaína desde Villa Soldati y Bajo Flores hacia distintos puntos del AMBA, entre ellos La Matanza, Merlo, General Rodríguez, Esteban Echeverría, CABA y el microcentro porteño.

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Según reconstruyeron los investigadores, la droga llegaba desde Bolivia oculta en el tanque de nafta de un camión Scania, que luego era utilizado para abastecer un galpón en General Rodríguez desde donde se redistribuía hacia distintos puntos de venta.

Los investigadores señalaron además una modalidad utilizada para evitar los controles: los ladrillos llevaban impreso un delfín, sello que en el ambiente narco identifica cocaína de alta pureza, y estaban envueltos con papel carbónico y doble capa de papel aluminio, un método destinado a dificultar la detección mediante escáneres y perros antinarcóticos.

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El galpón desde donde se hacía la distribución
El galpón desde donde se hacía la distribución

El 29 de abril de 2025 los investigadores concretaron el primer gran operativo del caso, que culminó con 10 allanamientos simultáneos y el secuestro de 121,785 kilos de cocaína, distribuidos en 115 ladrillos.

Durante ese procedimiento fueron detenidos cinco integrantes de la organización, entre ellos tres señalados como sus principales responsables, conocidos por los alias de “El Boli”, “Pepe” y “Copita”, además de dos presuntos colaboradores que actuaban como distribuidores.

También fueron secuestrados vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo, electrodomésticos, una amoladora industrial, cintas de embalaje y otros elementos utilizados para el acondicionamiento de la droga.

Lejos de darse por finalizada, la investigación permitió reconstruir nuevos movimientos de la organización.

La otra parte de la droga incautada
La otra parte de la droga incautada

Así, el 16 de julio de 2026, tras nuevas tareas de inteligencia, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Berazategui detectó maniobras sospechosas vinculadas con otro cargamento.

Primero fue interceptado un camión en Lanús y posteriormente, con autorización del Juzgado Federal, se ordenó un allanamiento de urgencia que permitió confirmar que la organización seguía operando.

Horas más tarde, los investigadores montaron vigilancia sobre un galpón ubicado en la calle Juan E. Pedernera al 1400, en Lanús. Allí observaron el ingreso de un camión Scania, mientras dos automóviles Fiat Cronos realizaban tareas de cobertura en las inmediaciones.

El sello del delfín en uno de los panes de cocaína
El sello del delfín en uno de los panes de cocaína

Tras la autorización judicial, los efectivos interceptaron uno de los vehículos y allanaron el galpón, donde hallaron 137 panes de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 143,202 kilos.

De acuerdo con la investigación, en esta oportunidad la droga era transportada oculta dentro de los tanques de combustible de los camiones, una modalidad utilizada para intentar eludir los controles durante el traslado.

En el procedimiento fueron detenidos otros tres presuntos jefes de la organización: un ciudadano peruano de 29 años, un ciudadano boliviano de 30 y una mujer boliviana de 40 años. Además fueron secuestrados el camión investigado, dos Fiat Cronos utilizados como apoyo logístico, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Tres de los ocho detenidos
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