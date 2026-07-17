Crimen y Justicia

Detectaron irregularidades en la VTV del colectivo que atropelló y mató en Mar del Plata: se esperan nuevas citaciones

El abogado de las víctimas solicitó la declaración de inspectores y responsables de la planta de verificación, tras detectar certificados contradictorios y deficiencias en el sistema de frenos y seguridad del vehículo

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Un colectivo atropelló y mató a un peatón al despistarse a la vereda

A casi un mes de la tragedia ocurrida en el Skate Park Bristol de Mar del Plata, donde un colectivo de la línea 532 atropelló a varias personas y provocó la muerte de Guadalupe Merlos (18), el abogado de las víctimas, Maximiliano Orsini, solicitó que se realizarán nuevas indagatorias a raíz de que se detectaran una serie de irregularidades en el historial de la VTV del vehículo implicado.

De acuerdo con las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, el pedido se fundamentó en la documentación remitida por APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A., la empresa encargada de realizar la verificación técnica del automotor perteneciente a Transportes 25 de Mayo S.R.L. Fue así que en el historial reciente, se registraron inspecciones con resultados aprobados, condicionales y rechazados entre 2022 y 2026.

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“Particularmente, resulta llamativo que con fecha 16 de abril de 2026 se registrara una verificación con resultado ‘Rechazado’, al mismo tiempo que se acompañó un certificado correspondiente a esa misma fecha con resultado ‘Apto’”, expuso Orsini en el petitorio que deberá ser analizado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de Mar del Plata.

Por este motivo, el abogado de las víctimas solicitó que se investiguen los motivos detrás de los rechazos, las reparaciones y posteriores aprobaciones. “El accidente objeto de investigación ocurrió apenas poco más de dos meses después de dicha inspección técnica, razón por la cual resulta indispensable establecer el verdadero estado mecánico de la unidad”, apuntó.

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Un colectivo blanco y rojo varado en terreno embarrado con pasto seco, sin una rueda delantera y apoyado en tablas de madera
El colectivo involucrado en el accidente ya fue sometido a pericias

De la misma manera, subrayó que en el certificado emitido por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se mencionó que el vehículo presentaba deficiencias vinculadas al sistema de frenos, pérdidas de fluidos y elementos de seguridad obligatorios.

En línea con esto, Orsini requirió que sea citado a declarar el ingeniero responsable de firmar el apto emitido el 16 de abril de este año, con el fin de precisar quién realizó la inspección, las deficiencias detectadas, los motivos del rechazo inicial, las reparaciones efectuadas y si se practicó una nueva inspección integral antes de aprobar el estado de la unidad.

Al mismo tiempo, pidió que APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A. informe la identidad, cargo y legajo de los inspectores que realizaron la inspección física del vehículo, así como también consideró de vital importancia que sea llamado a declarar al jefe de la Planta de Verificación Técnica Vehicular N° 111 de Mar del Plata. El objetivo es que explique el procedimiento técnico y administrativo seguido en relación al colectivo, el protocolo aplicable ante una verificación rechazada y los mecanismos de reinspección.

La querella apunta, a su vez, a que sea llamado a indagatoria sería el responsable de mantenimiento de Transportes 25 de Mayo S.R.L., con la intención de que aporte el historial de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, las órdenes de reparación posteriores al rechazo de la VTV, los talleres intervinientes y cualquier dato sobre el estado mecánico de la unidad.

Guadalupe Merlos, la chica de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata
Guadalupe Merlos, la chica de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata

Por último, el abogado reclamó que APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A. remita la copia íntegra del expediente administrativo de la VTV realizada el 16 de abril de 2026 al colectivo, incluyendo el informe original de rechazo, todas las observaciones de los inspectores, planillas de inspección, resultados en bancos de ensayo, registros del frenómetro, suspensión, dirección, informes informáticos, fotografías, videos del procedimiento, registros de ingreso y egreso del vehículo y cualquier otra documentación técnica asociada.

Previo a esto, el vehículo involucrado en el hecho fue sometido a una pericia mecánica. El análisis arrojó que, al momento del accidente, la unidad había sufrido una falla en el sistema de dirección, ya que una de las rótulas estaba rota. La principal sospecha de los investigadores es que podría vincularse a una presunta falta de mantenimiento.

A pesar de que los peritos descartaron que la unidad tuviera un problema en los frenos, esto podría ser puesto en duda tras conocerse que en el historial de la VTV se había registrado un “desequilibrio excesivo de frenos en el primer eje”.

De hecho, uno de los testigos que ya prestó declaración había asegurado que el conductor del colectivo había manifestado que no había podido frenar para evitar el impacto contra las personas que esperaban en la parada colocada frente al Skate Park.

Pericias Colectivo Skatepark Mar del Plata

Entre los factores pendientes de ser analizados, el abogado de las víctimas había indicado que todavía no se había determinado a qué velocidad circulaba el colectivo cuando ingresó a la dársena. “Si la dirección se rompió, igualmente podía frenar”, había cuestionado durante un diálogo previo con este medio, tras plantear que creía que los límites de velocidad habrían sido superados.

Para esto, Orsini pidió a la Municipalidad de General Pueyrredón que remita la información del sistema de monitoreo satelital del colectivo y de la aplicación “Cuándo Llega”. Así, se buscaría reconstruir el recorrido, la velocidad a la que circulaba y marcar el punto exacto en el que ingresó a la dársena.

Por último, requirieron que se preserven los registros telefónicos del conductor, debido a que estos podrán revelar si el acusado habría utilizado aplicaciones de mensajería o habría realizado llamadas momentos antes de que se produjera el impacto.

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