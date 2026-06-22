Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y mató a una mujer

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y dejó una mujer muerta

Una mujer murió y varias personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de que un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a peatones en la zona del Skate Park Bristol, ubicado en Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, en Mar del Plata.

Según pudo confirmar Infobae, la víctima fatal falleció tras el siniestro, mientras que otros heridos fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con lesiones de distinta gravedad.

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El Municipio de General Pueyrredon informó, a través de las Secretarías de Seguridad y Salud, que como consecuencia del accidente seis personas fueron trasladadas en código rojo. En ese contexto, personal del SAME confirmó el fallecimiento de una de ellas.

Una mujer murió y otras cinco personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal con distintas heridas

Más tarde, un parte difundido por el HIGA precisó que, además de la mujer fallecida, ingresaron al centro de salud seis pacientes con distintas lesiones y grados de gravedad. Entre ellos se encuentra un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior.

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También fueron asistidos cinco adultos: un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una quinta paciente con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Según informó el hospital, todos permanecen bajo atención de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología, mientras se evalúa su evolución clínica.

Un colectivo de la línea 532 arrolló a varias personas que esperaban en la parada

El hecho ocurrió pasadas las 19 sobre el paseo costero, en uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

Por causas que todavía son materia de investigación, el colectivo invadió la vereda e impactó contra las personas que se encontraban en las inmediaciones del skate park. Algunas de ellas quedaron atrapadas debajo del vehículo.

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De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por el portal local 0223, el colectivo habría sufrido una falla en la dirección antes de subir a la vereda y embestir a quienes permanecían en el lugar, algunos de ellos mientras aguardaban el arribo de otras unidades.

Según reportaron medios locales, en la zona trabajan personal policial, dos dotaciones de bomberos, Defensa Civil, Tránsito, Rescate, la Dirección de Protección a la Víctima y el SIES.

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