Crimen y Justicia

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y mató a una mujer

Ocurrió este lunes en la zona del Skate Park Bristol, en el centro de la ciudad. Una mujer murió en el lugar y otras seis personas fueron trasladadas en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA)

Guardar
Google icon

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y dejó una mujer muerta

Una mujer murió y varias personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de que un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a peatones en la zona del Skate Park Bristol, ubicado en Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, en Mar del Plata.

Según pudo confirmar Infobae, la víctima fatal falleció tras el siniestro, mientras que otros heridos fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con lesiones de distinta gravedad.

PUBLICIDAD

El Municipio de General Pueyrredon informó, a través de las Secretarías de Seguridad y Salud, que como consecuencia del accidente seis personas fueron trasladadas en código rojo. En ese contexto, personal del SAME confirmó el fallecimiento de una de ellas.

Un colectivo atropelló y mató a un peatón al despistarse a la vereda
Una mujer murió y otras cinco personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal con distintas heridas

Más tarde, un parte difundido por el HIGA precisó que, además de la mujer fallecida, ingresaron al centro de salud seis pacientes con distintas lesiones y grados de gravedad. Entre ellos se encuentra un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior.

PUBLICIDAD

También fueron asistidos cinco adultos: un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una quinta paciente con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Según informó el hospital, todos permanecen bajo atención de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología, mientras se evalúa su evolución clínica.

Un colectivo de la línea 532 arrolló a varias personas que esperaban en la parada
Un colectivo de la línea 532 arrolló a varias personas que esperaban en la parada

El hecho ocurrió pasadas las 19 sobre el paseo costero, en uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

Por causas que todavía son materia de investigación, el colectivo invadió la vereda e impactó contra las personas que se encontraban en las inmediaciones del skate park. Algunas de ellas quedaron atrapadas debajo del vehículo.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por el portal local 0223, el colectivo habría sufrido una falla en la dirección antes de subir a la vereda y embestir a quienes permanecían en el lugar, algunos de ellos mientras aguardaban el arribo de otras unidades.

Según reportaron medios locales, en la zona trabajan personal policial, dos dotaciones de bomberos, Defensa Civil, Tránsito, Rescate, la Dirección de Protección a la Víctima y el SIES.

Temas Relacionados

MuerteMar del PlataÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó “Morcilla”: el tercer acusado por el asesinato del policía federal en el enfrentamiento en Villa Banana en Rosario

Tras su detención, Jorge Gustavo Muñoz fue llevado este lunes a audiencia, donde fue imputado por haber integrado el grupo de diez atacantes que se tirotearon con los dos agentes federales el pasado 11 de junio

Cayó “Morcilla”: el tercer acusado por el asesinato del policía federal en el enfrentamiento en Villa Banana en Rosario

Dos delincuentes robaron una bicicleta en Tigre, escaparon simulando un paseo y terminaron detenidos: uno tenía pedido de captura

Los menores, de 16 y 17 años, se llevaron una bicicleta del patio de una vivienda en General Pacheco. Un vecino observó la maniobra y alertó al Comando Patrulla, que logró interceptarlos tras una persecución

Dos delincuentes robaron una bicicleta en Tigre, escaparon simulando un paseo y terminaron detenidos: uno tenía pedido de captura

“Quebrantó su deber de protección”: condenaron a un policía por abuso sexual y grooming en Salta

Las víctimas tenían 5 y 12 años al momento de los hechos. Alberto Gabriel Guaymás, de 32 años, recibió una condena de siete años de prisión efectiva. La jueza también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 14 años

“Quebrantó su deber de protección”: condenaron a un policía por abuso sexual y grooming en Salta

Morir por un puñado de dólares falsos: la historia del insólito “crimen cuevero” de Villa Celina

Martín De Lima, alias “El Lágrima”, fue detenido por la División Homicidios de la PFA. El rastro de billeteras virtuales que lo delató y la historia de la víctima

Morir por un puñado de dólares falsos: la historia del insólito “crimen cuevero” de Villa Celina

Drama en Mar del Plata: discutió con su mejor amigo por WhatsApp, recibió un tiro en el cuello y quedó paralítico

“Lo traté como un hijo. Era supuestamente el mejor amigo de Elías y nos pagó de esta manera”, expresó Valeria, la madre de la víctima

Drama en Mar del Plata: discutió con su mejor amigo por WhatsApp, recibió un tiro en el cuello y quedó paralítico

DEPORTES

El detrás de escena del icónico festejo de Messi con un periodista argentino ante Austria: “Es el mejor día de mi vida”

El detrás de escena del icónico festejo de Messi con un periodista argentino ante Austria: “Es el mejor día de mi vida”

Con Lionel Messi cualquier sueño es posible

La Fórmula 1 y Colapinto se rindieron ante Messi tras otra brillante actuación con Argentina en el Mundial 2026: “Leo, te amo”

El relator inglés que recordó la “Mano de Dios” de Maradona en el gol de Messi contra Austria: “¡Maravilloso!”

“Cuando eliminas todo eso de tu vida, las cosas se vuelven más fáciles”: Endrick, el jugador que aprendió a ignorar las redes sociales y encontró su mejor versión

TELESHOW

Juan Gil Navarro habló sobre su pareja 25 años menor: “Es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos”

Juan Gil Navarro habló sobre su pareja 25 años menor: “Es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos”

La frase de un participante de Gran Hermano contra Lionel Messi que generó repudio y hasta pedidos de expulsión

Rodolfo Barili impulsa un saludo masivo para Messi en su cumpleaños: “Este miércoles todos a cantarle a Leo”

De un blooper viral a un nuevo hit: la historia de “Bombón argentino” y la vigencia de Los Palmeras

Los famosos celebraron el triunfo de Argentina sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: lluvias dañan viviendas en Lempira y dejan familias afectadas en varias comunidades

Honduras: lluvias dañan viviendas en Lempira y dejan familias afectadas en varias comunidades

Alerta verde en todo Costa Rica por lluvias intensas, vientos y saturación de suelos

Tragedia en Guatemala: Corriente de agua arrastra a un adolescente y muere tras fuertes lluvias

Bolivia redujo los bloqueos a menos de una docena bajo el estado de excepción

El Parlamento rumano rechazó el segundo Gobierno propuesto en dos meses y profundiza la crisis política