Sociedad

Rescataron a tres turistas que quedaron varados en la alta montaña de Mendoza tras el temporal de nieve

La intensa tormenta obligó a equipos de Vialidad Nacional y Gendarmería a intervenir con maquinaria especial y a cerrar el paso internacional a Chile por acumulación récord de nieve

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Equipos de Vialidad Nacional despejaron la Ruta Nacional 7 para permitir la evacuación (Fuente: Gendarmería Nacional)
Equipos de Vialidad Nacional despejaron la Ruta Nacional 7 para permitir la evacuación (Fuente: Gendarmería Nacional)

Un intenso temporal de nieve sacudió la alta montaña de Mendoza, lo que provocó la evacuación de turistas tras quedar varados en sectores clave de la cordillera. Este jueves, tres personas debieron ser rescatadas en Las Cuevas y trasladadas a Uspallata, luego de que la acumulación de nieve y la reducción de la visibilidad impidieran su regreso por medios propios.

El temporal comenzó cerca de las 15.30 en la región de Las Cuevas. A partir de las 17, equipos de emergencia ampliaron el retiro de turistas en las áreas de Puente del Inca y Los Puquios, ante el riesgo que representaba la persistencia de la tormenta y el pronóstico de acumulaciones superiores a 2,5 metros de nieve en el lado argentino y 3 metros en el lado chileno.

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Las tareas de rescate se realizaron en condiciones de visibilidad casi nula (Fuente: Gendarmería Nacional)
Las tareas de rescate se realizaron en condiciones de visibilidad casi nula (Fuente: Gendarmería Nacional)

En el operativo de rescate intervinieron equipos de Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional, que emplearon maquinaria pesada para liberar los tramos bloqueados de la Ruta Nacional 7 -principal vía terrestre entre Argentina y Chile-. El uso de motoniveladoras y palas cargadoras, resultó fundamental para aquellos caminos completamente cubiertos de nieve.

Durante la evacuación, los equipos debieron enfrentar condiciones extremas, con la visibilidad reducida a pocos metros debido al viento blanco y la intensa nevada. Los rescatistas trabajaron de manera coordinada para no exponerse demasiado tiempo a las bajas temperaturas y garantizar la seguridad tanto de los turistas como del personal. Acompañaron a los turistas durante el trayecto y supervisaron su traslado hasta áreas más seguras.

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Los operativos de emergencia incluyeron el uso de maquinaria pesada para abrir paso hacia Uspallata (Fuente: Gendarmería Nacional)
Los operativos de emergencia incluyeron el uso de maquinaria pesada para abrir paso hacia Uspallata (Fuente: Gendarmería Nacional)

Mientras tanto, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de cierres prolongados por la magnitud de las nevadas. Frente a este panorama, el paso internacional a Chile permanece cerrado y las autoridades recomiendan posponer los viajes no esenciales hasta tanto mejoren las condiciones climáticas y de seguridad en la zona cordillerana.

Sigue la alerta naranja por nevada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por nevada para este viernes 17 y sábado 18 de julio para la región cordillerana de Mendoza. “El área será afectada por nevadas intensas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 250 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual”, informó el ente nacional.

El SMN mantiene la alerta naranja por nevada en zonas de la coordillera
El SMN mantiene la alerta naranja por nevada en zonas de la coordillera

El SMN también advirtió que “la situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad”. Junto con la alerta por nevada, también emitieron una alerta amarilla por viento: “El área de alta cordillera será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad”.

El fenómeno no afecta únicamente a Mendoza. Según el último reporte oficial, también las provincias de Neuquén y San Juan permanecen bajo alerta naranja por nevadas intensas, con condiciones climáticas similares. Chubut y Santa Cruz se encuentran bajo alerta amarilla por nieve, lo que implica la posibilidad de fenómenos de menor intensidad pero aun así peligrosos para el tránsito y la vida cotidiana.

Esta situación obliga a los organismos provinciales y nacionales a coordinar refuerzos logísticos y operativos a lo largo de varios puntos críticos del país, con especial atención en los accesos a pasos fronterizos y en las rutas que conectan los principales destinos turísticos invernales. Además, el SMN recomienda seguir las indicaciones para manterse seguros:

  • Evitar actividades al aire libre
  • Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono
  • Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar
  • Cortar el suministro eléctrico y el gas
  • Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve
  • Permanecer en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

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