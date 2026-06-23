Quién era Guadalupe Merlos, la joven de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata

Guadalupe Merlos tenía 18 años

Mientras avanza la investigación que encabeza el fiscal Germán Vera Tapia, titular de la UFI N° 11 de Delitos Culposos de Mar del Plata, para determinar las circunstancias y responsabilidades del trágico siniestro vial ocurrido este lunes en la zona céntrica de la ciudad balnearia, este martes se confirmó la identidad de la única víctima fatal: Guadalupe Oriana Merlos, una joven de apenas 18 años.

Según pudo saber Infobae, Guadalupe era hija de Esteban Merlos, quien casualmente se desempeña como chofer de otra línea de colectivo, la 581, perteneciente a la Empresa de Transportes Peralta Ramos SA.

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Guadalupe, quien vivía en el barrio Nuevo Golf, contaba con perfiles creados en las redes sociales Instagram y Facebook, donde desde que trascendió la noticia se empezaron a visualizar distintos mensajes en su memoria.

“Esta es mi última foto con vos, de ayer festejando el Día del Padre, y no puedo creer que hoy ya no estás. Tengo el alma partida en mil pedazos”, escribió Esteban, el padre de Guadalupe, en una publicación a la que tuvo acceso este medio.

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El emotivo mensaje de despedida del padre de Guadalupe

Por su parte, Carolina, una amiga de la joven, expresó su tristeza en sus historias de Instagram con un conmovedor mensaje de despedida. “Qué injusta que es la vida, qué triste noticia hermosa Guadi. Toda una vida por vivir pequeña, estoy segura que tu abuela y tu tía Gisel te recibieron con amor. Te vamos a extrañar chiquita”, escribió.

Luego, y con una imagen de Guadalupe, agregó: “No hay dolor más grande que la pérdida de una hermana. Porque el alma llora cuando uno ama como familia”.

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Guadalupe fue una de las al menos siete personas que este lunes fueron atropelladas por un colectivo de la línea 532 fuera de control, cuyo conductor no pudo dominar la unidad y se subió a la vereda en la zona del Skate Park Bristol.

Uno de los mensajes de despedida de Carolina, una de las amigas de Guadalupe

La joven murió en el lugar del hecho como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto. Otras ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Oscar Alende”, donde continuaban bajo atención médica este martes.

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Entre los lesionados se encuentra un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior. También fueron asistidos cinco adultos: un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una quinta paciente con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Guadalupe vivía en el barrio Nuevo Golf de Mar del Plata

Qué declaró el imputado

Por solicitud del fiscal Vera Tapia, el chofer imputado por homicidio culposo y lesiones culposas fue trasladado este martes a la sede fiscal y aceptó hacer uso de su derecho a declarar sobre lo sucedido.

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Según pudo saber este medio, a partir de fuentes del caso, el colectivero se mostró dolido por el trágico siniestro vial y expresó sus condolencias para los familiares y amigos de Guadalupe.

Al ser consultado por la mecánica del hecho, el chofer aseguró que la unidad se quedó sin dirección de golpe y que, a pesar de sus intentos por detener la marcha, no pudo hacer nada para lograrlo.

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En otro tramo de su declaración, el imputado sostuvo que el colectivo no presentó anomalías en todo el recorrido, pero la situación cambió cuando ingresó a la dársena donde más de una decena de personas aguardaban para tomar alguno de los colectivos que poseen paradas en ese punto de la ciudad.

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y dejó una mujer muerta

Fuentes con acceso al expediente confirmaron a este medio que el test de alcoholemia practicado al conductor del colectivo dio negativo.

No obstante, familiares de algunas víctimas heridas intentaron lincharlo en el lugar del hecho y, más tarde, en la comisaría donde fue alojado inicialmente. Por ese motivo, y para prevenir situaciones similares, las autoridades definieron su traslado a otra dependencia policial.

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En cuanto a la principal hipótesis del hecho, las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a que el trágico accidente vial habría ocurrido por un desperfecto técnico de la unidad y no por una imprudencia del conductor de turno.

“Yo ya tomé testimoniales de tres pasajeras y coincidieron que el colectivo pierde el control antes de producirse el siniestro. Dijeron que el chofer como que volanteaba y no lo podía dominar”, explicó esta mañana el fiscal Vera Tapia, en diálogo con radio Brisas.

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Una mujer murió y otras cinco personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal con distintas heridas

Al ser consultado por la presencia de cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber filmado parte del siniestro, el investigador confirmó que cuenta con imágenes privadas y otras captadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local. “No se ve demasiado porque son de lejos, pero sí se observa que la unidad venía a una velocidad similar a la que circulaban otros vehículos”, explicó.

La causa fue caratulada como homicidio culposo en concurso con lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 11 de Mar del Plata. Además, el colectivo de la línea 532, interno 173, fue secuestrado para la realización de pericias mecánicas que permitan determinar si sufrió una falla que desencadenó el siniestro.

Este martes, desde las 14, se realizará la autopsia al cuerpo de la víctima que el dispuso el fiscal Vera Tapia. En tanto, el próximo viernes, a partir de las 9, personal de la Policía Científica llevará a cabo la pericia mecánica en el colectivo que protagonizó el trágico siniestro vial, con el objetivo de determinar si, efectivamente, sufrió una falla que desencadenó en el accidente.