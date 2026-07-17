Sociedad

Una nena fue atropellada por una joven que conducía borracha y ahora está en terapia intensiva

El accidente ocurrió cerca de la Plaza Departamental de Tupungato. La conductora fue sometida a pericias, que arrojaron que presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre

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La menor se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital pediátrico Dr. H. Notti de Mendoza
La menor se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital pediátrico Dr. H. Notti de Mendoza

Una niña de 11 años permanece internada con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave tras ser atropellada por una camioneta en la localidad de Tupungato, provincia de Mendoza.

El hecho, que ha generado conmoción en la comunidad, involucra a una conductora de 23 años que, según el test de alcoholemia practicado por las autoridades, presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

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De acuerdo con lo informado por el medio local Los Andes, el incidente ocurrió el jueves a las 21.45 en la intersección de las calles Mathons y Liniers, en las inmediaciones de la Plaza Departamental.

Fuentes oficiales indicaron que la menor transitaba por la zona cuando fue embestida por una camioneta Ford Ranger, la cual realizaba una maniobra en reversa.

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La situación se tornó aún más compleja cuando, tras el impacto, la conductora huyó. Cuando los efectivos policiales arribaron a la escena, la joven no se encontraba junto al vehículo involucrado en el siniestro. Minutos más tarde, fue ubicada en las cercanías, donde permanecía resguardada debido a que familiares de la víctima intentaban agredirla, según informaron las autoridades intervinientes.

Testigos señalaron que la menor caminaba por la vía pública al momento de ser atropellada. El Ministerio de Seguridad precisó que el accidente se produjo mientras la camioneta ejecutaba una maniobra de marcha atrás en un sector donde la visibilidad suele ser reducida.

Tras ser embestida, la niña recibió asistencia médica inmediata por parte de personal de emergencias y fue trasladada en ambulancia al Hospital Notti, centro de referencia en pediatría de la región. Allí, los profesionales de la salud le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que permanece bajo cuidados intensivos.

La conductora huyó del lugar y fue hallada a resguardo luego de que los familiares de la víctima quisieran agredirla
La conductora huyó del lugar y fue hallada a resguardo luego de que los familiares de la víctima quisieran agredirla

Las autoridades dispusieron la intervención de efectivos de la Comisaría 20, junto a personal de Policía Científica e Investigaciones, quienes realizaron las pericias en el lugar del hecho. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Ford Ranger involucrada en el siniestro, medida ordenada por el ayudante fiscal de turno.

El estado de la menor es reservado, en tanto que la comunidad de Tupungato sigue con atención la evolución de su salud. El equipo médico del Hospital Notti informó que la paciente fue ingresada con lesiones de carácter severo y permanece en observación permanente, bajo un estricto protocolo de atención pediátrica.

La joven fue aprehendida y puesta a disposición de la Oficina Fiscal, donde se le notificó la apertura de una investigación penal para determinar las circunstancias exactas del accidente y su grado de responsabilidad. El expediente judicial incorporará los resultados de las pericias, los testimonios de testigos y el informe toxicológico practicado a la imputada.

Hace menos de un mes, un hombre que manejaba borracho una retroexcavadora embistió a siete autos y dejó dos personas heridas en Concordia, Entre Ríos. El test de alcoholemia posterior confirmó que circulaba con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, según informaron fuentes policiales a las que pudo acceder el medio local ElOnce.

La secuencia se inició cuando el operario ingresó a la ciudad desde la Ruta Provincial N° 4 al mando de una máquina perteneciente a una empresa privada. El primer impacto ocurrió sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde la cargadora embistió un Fiat Siena blancoy le provocó daños de consideración. Sin frenar, el conductor continuó su marcha y metros después golpeó un Renault negro estacionado sobre la misma arteria.

La recorrida continuó por distintas calles hasta llegar a Presidente Illia, en inmediaciones del barrio El Silencio, donde dos camionetas estacionadas recibieron el impacto de la máquina pesada.

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe departamental de Concordia, reconstruyó la secuencia al decir: “Al llegar a la zona del hipódromo, colisiona una camioneta que estaba en el mismo sentido de circulación que la máquina vial. Al chocar y levantarla con su pala la hace cambiar de mano. 800 metros más adelante colisiona otra camioneta que estaba en un semáforo”.

El recorrido del conductor continuó unos cuantos metros más adelante y, luego de tomar una mano hacia la izquierda chocó nuevamente. “Previo a detenerse colisiona otros cuatro vehículos estacionados”, relataron. Hubo personas dentro de los autos que resultaron con lesiones, aunque ninguna revestía gravedad.

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