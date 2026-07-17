Crimen y Justicia

Un jubilado se bajó del auto para saludar a su hijo y dos delincuentes le robaron a mano armada en Mar del Plata

El hecho ocurrió en la esquina de Italia e Ituzaingó. Los delincuentes escaparon en el vehículo del hombre y la camioneta en la que se trasladaban. Dispararon al aire para intimidar a la víctima

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Automóvil sedán blanco estacionado en la calle frente a un edificio. Presenta un neumático trasero de auxilio y rasguños en el lateral
El automóvil Toyota blanco robado en Mar del Plata tras ser recuperado (0223)

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió el barrio Villa Primera de Mar del Plata en la tarde del miércoles último, cuando un hombre de 79 años fue víctima de un violento asalto a mano armada.

El hecho ocurrió cerca de las 18.15, en la intersección de Italia e Ituzaingó, mientras la víctima descendía de su vehículo Toyota Corolla blanco modelo 2011 para saludar a su hijo en la puerta de su casa.

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El clima de aparente tranquilidad en la cuadra se alteró abruptamente con la llegada de una camioneta Ford Ranger blanca, con vidrios polarizados. En cuestión de segundos, dos hombres armados descendieron del vehículo para intimidar a la víctima y a su hijo, quienes se encontraban a pocos metros de la residencia familiar.

De acuerdo con el relato de la víctima al que accedió el medio local 0223, ambos delincuentes aparentaban tener entre 30 y 40 años y actuaron con total determinación. Bajo amenaza de arma de fuego, exigieron la entrega de las pertenencias y del automóvil.

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Uno de los asaltantes, que se ubicó en la parte trasera izquierda del Toyota, exhibió un revólver y no dudó en disparar un tiro al aire antes de retirarse del lugar.

Los afectados, sin ofrecer resistencia ante la gravedad de la situación, accedieron a las demandas, priorizando su integridad física frente a la amenaza directa.

El incidente fue denunciado de inmediato en la comisaría cuarta, que tiene jurisdicción en la zona. Las autoridades iniciaron las tareas de investigación para dar con el paradero de los delincuentes y recuperar el vehículo sustraído. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, aunque el impacto emocional en la familia afectada fue considerable.

No se descarta que los atacantes formen parte de una banda dedicada a este tipo de robos, aunque hasta el momento no se confirmaron detenciones vinculadas al caso.

Vista de una calle con edificios a ambos lados, árboles, varios automóviles estacionados y dos marcadores de ubicación; en el asfalto se lee "Italia"
La intersección de la calle Italia y Ituzaingó en Mar del Plata muestra el sitio de un robo de un auto (Google Maps)

Llevaba a su hija a la escuela y dos delincuentes le robaron la camioneta en Mar del Plata

Dos días antes, en otro episodio de inseguridad en la ciudad de Mar del Plata, tuvo lugar cuando un hombre de 51 años fue despojado de su camioneta en la puerta de su vivienda de Parque Luro mientras se encontraba junto a su hija. Todo ocurrió cuando estaba por llevar a la menor al colegio.

El asalto fue ejecutado por dos motochorros y, según fue registrado por las cámaras de seguridad, la maniobra delictiva no llegó a durar ni un minuto. La secuencia comenzó cuando una motocicleta abordada por un hombre y una mujer se frenó al costado del vehículo.

Mientras que la mujer permaneció sentada en la moto, su cómplice se encargó de amenazar a las víctimas y exigirles el vehículo. Finalmente, las víctimas terminaron ilesas en la vereda y los delincuentes huyendo por la calle Sastre en dirección a Constitución.

El vehículo sustraído era una camioneta BAIC X55 plus. Asimismo, indicaron que el mismo fue hallado horas después en la intersección de Necochea y Remedios de Escalada.

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