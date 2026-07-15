Pactaron un encuentro a través de una aplicación: lo asfixió, lo maniató y le vació el departamento

El edificio en la avenida Colón al 2700 donde fue coordinado el encuentro (Google Maps)

Un hombre fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por atar de pies y manos al dueño de un departamento, tras pactar un encuentro a través de Telegram, y robarle objetos de valor. El hecho ocurrió el 16 de julio de 2014 en un edificio ubicado en la avenida Colón al 2700, ubicada en Mar del Plata.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 fue dictada luego de un acuerdo de juicio abreviado, validado por el juez Juan Manuel Sueyro. El fallo recayó sobre Jorge Leonel Soarez, quien fue declarado reincidente y deberá cumplir la pena hasta el 2 de mayo de 2028. El Ministerio Público Fiscal presentó pruebas que establecieron cómo se concretó el asalto luego de una cita coordinada por la aplicación Telegram.

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Según la investigación, Soarez ingresó al departamento del sexto piso tras coordinar el encuentro con F.L.V. Al ingresar, le aplicó una maniobra de asfixia, lo redujo y lo ató de pies y manos. Durante el robo, el agresor sustrajo: una notebook, un iPhone, otro teléfono celular Samsung, auriculares de última generación, cargadores, prendas de vestir y lentes.

Por otro lado, obligó a la víctima a realizar una llamada a una amiga para que le hiciera una transferencia bancaria. Antes de retirarse de la vivienda, el hombre le dijo a F.L.V: “No hagas ruido porque vuelvo y te mato”.

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En su declaración, el condenado reconoció el encuentro pactado mediante Telegram y argumentó que esperaba contactar a una mujer. Afirmó que, tras un forcejeo por supuestas proposiciones de la víctima, tomó algunos objetos y se retiró.

Las autoridades descartaron eximentes, atenuantes y agravantes, y confirmaron la responsabilidad penal de Soarez por el delito de robo con arma de fuego sin aptitud funcional acreditada y con empleo de llave verdadera sustraída.

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La resolución judicial estableció la reincidencia del acusado y fijó, de manera provisoria, el vencimiento de la pena para mayo de 2028. La causa expuso el riesgo de los encuentros pactados por aplicaciones y la utilización de la violencia para consumar robos en entornos urbanos.

Investigan una banda de “viudos negros” en Mendoza

La Policía de Mendoza investiga la actividad de una banda que, bajo la modalidad de “viudos negros”, cometió dos robos violentos con pocas horas de diferencia en la calle Lamadrid, en el distrito de San Roque, Maipú. Las víctimas fueron captadas a través de plataformas digitales y sorprendidas al llegar al punto de encuentro pactado. Los atacantes actuaron en ambos casos en grupo, armados con cuchillos y elementos contundentes.

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El primer episodio involucró a un hombre de 35 años, quien había coordinado una cita mediante una aplicación. Al arribar al lugar, fue interceptado por tres individuos armados con cuchillo, quienes lo obligaron a subir a su propia camioneta. Allí le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla del sistema del vehículo. Además, lo forzaron, bajo amenazas, a realizar una transferencia bancaria de 70.000 pesos. Posteriormente, la víctima fue liberada y su vehículo apareció abandonado en el departamento de San Martín.

Horas más tarde, un hombre de 57 años denunció un hecho con características similares. Según su relato, había pactado el encuentro a través de una página web y, al llegar, fue reducido por tres delincuentes con cuchillo y un objeto de hierro. Los asaltantes lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo, le sustrajeron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 2.900.000 pesos. El automóvil fue hallado abandonado a pocos metros del lugar y, dentro del rodado, los investigadores encontraron el cuchillo utilizado en el asalto.

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Ambos casos ocurrieron en la misma zona y presentan un modus operandi idéntico. La Oficina Fiscal de Maipú dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de la Policía Científica. Las autoridades analizan la hipótesis de que se trata de una sola organización criminal, aunque hasta el momento no hay detenidos.