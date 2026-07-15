Video: una brutal batalla campal en un partido de fútbol amateur terminó con un jugador inconsciente

Batalla campal en un torneo de fútbol amateur en Ensenada

Una feroz batalla campal se desató el último sábado durante un partido de la Liga Regional de Fútbol Amistad, que se disputa en La Plata, Berisso y Ensenada, y terminó con varios jugadores hospitalizados, entre ellos uno que debió ser reanimado con maniobras de RCP tras quedar inconsciente por los golpes recibidos. Como consecuencia de este lamentable episodio, los organizadores del certamen se solidarizaron con las víctimas, repudiaron los hechos y comunicaron fuertes sanciones para los involucrados.

El violento episodio sucedió en la sede que el torneo posee en Ensenada, durante el partido que disputaban los clubes Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo. Según el relato de testigos citados por medios locales, el encuentro venía caldeado y la situación se salió de control cuando algunos de los futbolistas se cruzaron con parte del público.

PUBLICIDAD

Según trascendió, el desencadenante de la pelea habría ocurrido luego de que un futbolista del equipo 25 de Mayo recibiera un golpe en la nuca desde el sector del banco de suplentes rival cuando iba a realizar un lateral.

La pelea se habría desencadenado por un golpe en la nuca que recibió un jugador antes de sacar un lateral.

El video que encabeza esta nota, filmado por un espectador que se encontraba a un costado de la cancha, muestra el momento exacto en el que se desató la violenta pelea entre los futbolistas de ambos equipos. “¡Ya fue, ya fue!“, se escucha gritar en reiteradas oportunidades a miembros de ambos clubes, en medio de corridas, gritos, patadas y golpes de puño.

PUBLICIDAD

Tras varios minutos de tensión, uno de los heridos quedó tendido sobre la cancha, inconsciente, y debió ser reanimado con maniobras de RCP tras recibir piñas y patadas en el pecho. Mientras tanto, otras seis personas debieron ser atendidas por personal médico.

“Nadie hizo nada para frenar la pelea. Pararon un poco cuando vieron que uno de los pibes estaba mal en el piso, sino seguían pegando”, expuso un testigo en diálogo con el medio Infocielo.

PUBLICIDAD

Desde la Liga de Fútbol Amistad se tomaron hasta este martes para manifestar su “más enérgico” rechazo a los hechos de violencia registrados el último fin de semana.

La Liga de Fútbol Amistad descalificó al Club Barrio El Progreso tras los incidenes.

“Nuestra prioridad ha sido acompañar a las personas que resultaron agredidas. Desde el momento en que se tomó conocimiento de lo sucedido, integrantes de la Comisión Directiva se pusieron a disposición de la víctima y su familia”, aseguraron en un comunicado oficial difundido por redes sociales.

PUBLICIDAD

Y en la misma línea, agregaron: “La Liga Amistad organiza cada fin de semana alrededor de 150 partidos, con la participación de casi 50 clubes y miles de jugadores, jugadoras y familias. Estos episodios representan una excepción al espíritu con el que fue creada nuestra liga y a los valores que promovemos”.

En cuanto a las medidas disciplinarias, los organizadores dispusieron desafiliar al Club Barrio Progreso por lo que resta de la temporada. Además, si quisiera participar del próximo torneo lo deberá hacer desde la categoría Ascenso B o Ascenso C -en caso de que sea creada-, y su inclusión estará sujeta al efectivo cumplimiento de cambios estructurales en el equipo.

PUBLICIDAD

El jugador que debió ser reanimado con maniobras de RCP.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina evaluará las sanciones que aplicará a los futbolistas que participaron de la gresca, conforme al grado de responsabilidad que haya tenido cada uno en la batalla campal.

No obstante, la organización resolvió mantener la participación de las categorías juveniles de Barrio Progreso durante la presente temporada, aunque sí se revisará su localía partido a partido para garantizar el normal desarrollo de las competencias.

PUBLICIDAD

Estas decisiones buscan dejar en claro cómo lo hemos hecho siempre que la violencia no tiene lugar en nuestra Liga. Del mismo modo, reafirmamos nuestro compromiso con un deporte basado en el respeto, la convivencia y el incansable trabajo que realizan diariamente cientos de dirigentes, entrenadores, árbitros, jugadores y familias. La Liga Amistad continuará trabajando para prevenir este tipo de situaciones y adoptará todas las medidas que resulten necesarias para proteger a quienes participan de nuestras competencias“, concluye el mensaje.