Investigan a otro hombre por el violento tiroteo en La Plata que dejó dos muertos y ya son tres los sospechosos

La casa donde dos hombres murieron en una pelea armada

La investigación por el doble homicidio, ocurrido en una vivienda de Villa Elisa, partido de La Plata, sumó un tercer sospechoso en las últimas horas. Hasta el momento, las autoridades habían detenido a un hombre de 35 años con un extenso prontuario, y a otro de 32, tras el ataque a tiros que tuvo lugar el lunes por la noche.

Se trata de Ángel Antonio Alarcón (48), ex pareja de la propietaria del inmueble quien se presentó en la vivienda luego de que uno de sus hijos lo fuera a buscar para pedirle ayuda por lo que estaba ocurriendo en la casa de la calle 413 y 152. El chico se encontraba junto a sus otros dos hermanos, su mamá y Joaquín Jeremías Ponzo —una de las víctimas— cuando los atacantes irrumpieron en la vivienda.

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Alarcón ya estaba imputado en una causa iniciada el pasado 24 de junio por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en la casa donde ocurrió el tiroteo. La vivienda también había sido allanada en diciembre de 2024 en el marco de una causa por robo agravado. Sin embargo, la Justicia decidió no prolongar su detención por “no existir elementos probatorios”, de acuerdo con lo informado por el portal El Día.

Ariel Montoya había recuperado la libertad el 12 de mayo pasado. Ángel Antonio Alarcón, quien fue demorado por la Justicia, tenía antecedentes por encubrimiento

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Según pudo saber Infobae de fuentes vinculadas a la investigación, efectivos del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y tomaron contacto con la propietaria de la vivienda, quien relató que estaba junto a su amigo Ponzo y sus tres hijos cuando dos desconocidos irrumpieron en el domicilio, uno de ellos armado.

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Mientras Ponzo forcejeaba con los intrusos, el hijo de la mujer se dirigió a la vivienda de Alarcón, ubicada a una cuadra del lugar. En el cruce de disparos que siguió, Mauro Javier Gil (35), uno de los atacantes, recibió un balazo en la cabeza. Poco después, Ponzo también fue alcanzado por un disparo y ambos murieron en la escena.

Sobre Gil pesaba una orden de captura vigente desde abril de este año por una causa de robo agravado, según supo este medio.

Mientras el Grupo Táctico Operativo (GTO) preservaba la escena, la propietaria identificó al acompañante de una motocicleta Honda Storm 150 que pasó por el lugar como uno de los ejecutores. Los efectivos iniciaron una persecución y lograron interceptar a sus ocupantes: Ariel Montoya (35) quien había recuperado la libertad el 12 de mayo pasado- y Germán Cruze (32). Ambos quedaron aprehendidos.

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En el procedimiento realizado se secuestró la motocicleta y un Ford Fiesta gris perteneciente a Ponzo que estaba estacionado frente al domicilio. Su rol en los hechos y el grado de su participación en el enfrentamiento forman parte de las diligencias que aún se llevan adelante.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°17 de La Plata, bajo la conducción de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó las primeras medidas de la investigación y dio intervención al Gabinete de Homicidios para reconstruir la mecánica del hecho.

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Montoya acumula causas por robo agravado, portación ilegal de armas, amenazas agravadas y encubrimiento, y obtuvo la libertad hace dos meses por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata. La otra víctima fatal, Gil, registraba antecedentes por robo agravado y violación de domicilio, y la orden de captura que pesaba sobre él desde abril correspondía a una causa por robo agravado con arma de fuego en grado de tentativa.

Alarcón, por su parte, tiene un antecedente aunque al momento del hecho no registraba pedidos de captura vigentes. La UFIJ N°17 evalúa el conjunto de estos antecedentes en el marco de la investigación.

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