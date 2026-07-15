Crimen y Justicia

Detuvieron a la mujer acusada de asesinar a su hijo de 8 años en Misiones e intentar quitarse la vida

La sospechosa espera que se le realicen las pericias correspondientes. El padre del menor denunció la falta de acción por parte de las autoridades, debido a que le notificaron que “como era feriado, el trámite iba a pasar al juez y que se iba a solucionar el lunes”

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La acusada está a la espera de ser llamada a declarar
La acusada está a la espera de ser llamada a declarar

Luego de que la mujer acusada de asesinar a su hijo de 8 años en Misiones recibiera el alta médica, la jueza Marina Karabin dispuso que quede detenida y sea investigada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. No obstante, confirmaron que será sometida a pericias psiquiátricas.

De acuerdo con las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, la medida fue adoptada tras la evaluación médica realizada en el Hospital Nivel 1 de Rehabilitación de la Salud Mental Dr. Ramón Carrillo de Posadas, donde la sospechosa se encontraba bajo custodia policial.

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Tras ser evaluada por un profesional, le indicaron iniciar un tratamiento psicofarmacológico. A partir de esto, las autoridades ordenaron que fuera trasladada hacia la Comisaría Loreto UR-XIII. De esta manera, la mujer permanecerá alojada en esa seccional a la espera de ser indagada por la Fiscalía.

En principio, la causa había sido caratulada como homicidio agravado por el vínculo en concurso con suicidio en grado de tentativa, pero la calificación dio un giro este martes. Actualmente, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia practicada al cuerpo del menor, así como las pericias realizadas en la vivienda y la evolución médica de la detenida, para reconstruir la mecánica del hecho y determinar con precisión qué ocurrió dentro del domicilio.

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La mujer estuvo bajo custodia policial desde que fue encontrada herida en la escena del crimen
La mujer estuvo bajo custodia policial desde que fue encontrada herida en la escena del crimen

El presunto filicidio de Ilan Mareco Vázquez se dio a conocer el lunes por la mañana, después de que fuera hallado muerto en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este, en la localidad misionera de Santa Ana. Junto a su cuerpo, la Policía de Misiones también había encontrado a su madre con heridas cortantes en el cuello.

A raíz de esto, la mujer, de 30 años, había sido asistida por el personal del hospital local y luego trasladada al Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, en Posadas. Según la hipótesis principal, la Justicia investiga si la madre habría asesinado al menor y posteriormente intentado quitarse la vida.

El hecho ocurrió cerca de las 10, cuando los efectivos de la Unidad Regional XIII acudieron al domicilio tras un llamado al sistema de emergencias 911. Al llegar, los uniformados constataron que la madre del menor se encontraba semidesvanecida y recibía atención médica. Mientras inspeccionaban la vivienda, en una de las habitaciones hallaron el cuerpo sin vida del nene sobre una cama.

En la casa donde ocurrió la tragedia, se confirmó que la mujer convivía con sus tres hijos: dos hijas de doce y quince años e Ilan Mareco Vázquez. Asimismo, los investigadores establecieron que la madre se había separado recientemente de su pareja luego de atravesar problemas de convivencia.

Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató
Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apenas se enteró de lo sucedido, el hombre se presentó en la vivienda y declaró ante los investigadores sobre la reciente separación. Por el momento, no está señalado como sospechoso en la causa. No obstante, habría complicado a la mujer, tras revelar que había sido agredido por ella y, por eso, había tomado la decisión de abandonar la casa y denunciar la situación ante las autoridades.

Ella me atacó, me levantó a las trompadas en la cama. Agarré mis cosas y me fui. Fui a la comisaría e hice la exposición para sacar mis cosas”, relató Manuel Vázquez, el papá de Ilan, en diálogo con Misiones Online. Asimismo, denunció la falta de acción por parte de las autoridades, debido a que le notificaron que “como era feriado, el trámite iba a pasar al juez y que se iba a solucionar el lunes”.

Frente a esto, el hombre lamentó lo sucedido al plantear como teoría que la mujer lo habría asesinado para lastimarlo a él. “Me llamaron y me dijeron que le mataron a mi hijo. Me preparé y me vine, pero ya era demasiado tarde. No hay consuelo para mí. Él no tenía nada que ver, era un bebé de ocho añitos”, expresó.

“Pido justicia y que la metan presa, que no la larguen. Que se haga justicia por mi bebé”, solicitó el padre de la víctima al asegurar que no podía comprender el motivo detrás de sus acciones porque “a Ilan ella le quería demasiado”.

Presunto filicidio en Misiones captura
María Itatí Olmedo, la tia del menor asesinado (Captura de video)

De la misma forma, una tía de la víctima declaró que la madre de los menores era habitual en el maltrato físico y psicológico hacia sus hijos, aprovechando la ausencia prolongada del padre, quien se encontraba trabajando en el sur del país. “Les pegaba, los maltrataba”, indicó al contar que esta conducta era observada por otros familiares, aunque nadie intervenía por temor a reacciones violentas.

“Era habitual ya con ellos, con todos los chicos. Nosotros mirábamos y teníamos que mirar nomás, no podíamos ir a atropellar tampoco la casa de ella porque por ahí reaccionaba mal también”, explicó María Itatí Olmedo. Además, describió que solía utilizar elementos como cinturones y garrotes.

Olmedo también mencionó que la acusada debía recibir tratamiento médico por problemas de salud mental, aunque desconocía si cumplía con las indicaciones profesionales. “Ella ya tenía problemas, tenía que estar con inyecciones o tenía que tomar, pero no sé, se ve que no tomaba porque ella se fue a Posadas a hacerse todos los controles, pero después no siguió más”, detalló.

De hecho, en otro episodio, la mujer habría agredido tanto a su pareja como a una agente de policía. Según el relato de la tía, la acusada irrumpió en un domicilio, rompió el teléfono de su pareja y agredió físicamente a una policía, lo que derivó en su detención y en la recomendación médica de continuar con su tratamiento psicológico.

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