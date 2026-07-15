Mundo

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años

El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi. El mandatario estadounidense sostuvo que la permanencia militar ya no resulta necesaria debido a la evolución de la relación bilateral

Guardar
Google icon
Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años (EP)
Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años (EP)

Estados Unidos retirará todas sus fuerzas militares de Irak antes del 30 de septiembre, confirmaron este martes funcionarios estadounidenses e iraquíes, con lo que concluirá una presencia militar de 23 años que comenzó con la invasión de 2003 contra Saddam Hussein y que en los últimos años se redujo a operaciones de asesoramiento y apoyo contra el Estado Islámico.

El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi. El mandatario estadounidense sostuvo que la permanencia militar ya no resulta necesaria debido a la evolución de la relación bilateral.

PUBLICIDAD

“No creemos que necesitemos el Ejército allí nunca más”, afirmó Trump. Luego agregó: “La relación es mucho más amplia y ya no necesitamos a los militares. Estamos allí para ayudarlos. Estamos allí para protegerlos si es necesario. Pero no creemos que eso vaya a ser necesario”.

Por su parte, Ali al-Zaidi, a través de un intérprete, confirmó el calendario acordado para la retirada. “Las fuerzas estadounidenses estarán fuera de Irak para el 30 de septiembre, mientras que las empresas estadounidenses estarán dentro de Irak”, expresó el jefe del Gobierno iraquí.

PUBLICIDAD

Poco después del encuentro, el Pentágono ratificó el compromiso asumido entre ambos países en 2024, durante la administración del entonces presidente Joe Biden, para poner fin a la misión militar estadounidense contra los combatientes del Estado Islámico. Desde ese acuerdo, una parte importante de los efectivos ya abandonó territorio iraquí.

Durante los últimos años, Estados Unidos transfirió progresivamente la responsabilidad de combatir al Estado Islámico a las fuerzas de seguridad iraquíes, que recibieron entrenamiento y asistencia del Ejército estadounidense. En paralelo, las tropas norteamericanas redujeron su presencia sobre el terreno, abandonaron distintas posiciones y concentraron a sus efectivos en un número cada vez menor de bases.

El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La presencia militar estadounidense en Irak comenzó en marzo de 2003, cuando Estados Unidos lanzó una invasión destinada a derrocar al régimen de Saddam Hussein. La ofensiva empezó con una intensa campaña de bombardeos conocida como “conmoción y pavor”, que abrió el camino para el avance de las fuerzas terrestres hacia Bagdad.

La invasión se sustentó en acusaciones de que el régimen iraquí ocultaba armas de destrucción masiva. Sin embargo, esas armas nunca aparecieron, uno de los aspectos más controvertidos de una guerra que modificó el escenario político y de seguridad en Medio Oriente.

En el punto más alto de la campaña contrainsurgente, en 2007, el despliegue militar estadounidense superó los 170.000 soldados. Posteriormente, la administración del presidente Barack Obama negoció una reducción gradual de las fuerzas desplegadas.

En diciembre de 2011, los últimos soldados estadounidenses de combate abandonaron Irak. A partir de ese momento permaneció únicamente un reducido contingente destinado a tareas de asistencia en materia de seguridad y un destacamento de marines encargado de proteger la embajada estadounidense.

La situación cambió en 2014, cuando el avance del Estado Islámico permitió a esa organización controlar amplias zonas de Irak y Siria. Ante ese escenario, el Gobierno iraquí solicitó nuevamente el apoyo de Estados Unidos y de otros países aliados para reconstruir y entrenar a las fuerzas policiales y militares, que se habían desintegrado frente a la ofensiva yihadista.

Terrorista Daesh
La situación cambió en 2014, cuando el avance del Estado Islámico permitió a esa organización controlar amplias zonas de Irak y Siria (Foto de Archivo, Europa Press)

Después de que el Estado Islámico perdió el control del territorio que había llegado a ocupar, las operaciones militares de la coalición internacional concluyeron en 2021. Aun así, Estados Unidos mantuvo alrededor de 2.500 militares en Irak para desarrollar tareas de entrenamiento y participar junto a las fuerzas iraquíes en operaciones contra remanentes del grupo extremista.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosIrakDonald TrumpEjército de Estados UnidosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Con 349 nominaciones de diputados laboristas, ningún otro aspirante puede alcanzarlo matemáticamente en la contienda para reemplazar a Keir Starmer, quien anunció su renuncia el mes pasado tras una etapa marcada por presiones internas, escándalos, errores políticos y cambios de rumbo en distintas iniciativas de gobierno

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que “la operación de represalia continúa” y advirtió que “mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas” a través del estrecho de Ormuz

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

La Unión Europea alcanzará su techo poblacional en 2029 y luego entrará en declive

El estudio prevé que la longevidad seguirá al alza mientras crece el peso de las personas mayores, lo que elevará de 36 a 48 millones la población que necesitará atención y apoyo

La Unión Europea alcanzará su techo poblacional en 2029 y luego entrará en declive

Estados Unidos amplió las sanciones contra el sector petrolero de Irán y apuntó a una red vinculada al régimen

Las nuevas medidas alcanzan a más de 50 personas, empresas y buques vinculados a una estructura que, según Washington, facilitó las exportaciones de crudo iraní

Estados Unidos amplió las sanciones contra el sector petrolero de Irán y apuntó a una red vinculada al régimen

Donald Trump dijo que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes si Irán se niega a negociar

El mandatario dijo que los bombardeos seguirán y anticipó ofensivas fuertes durante varias noches, aunque reconoció contactos recientes entre ambos países y que Teherán busca un acuerdo

Donald Trump dijo que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes si Irán se niega a negociar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La ANMAT simplifica el marco regulatorio de medicamentos biológicos como vacunas y hemoderivados

La ANMAT simplifica el marco regulatorio de medicamentos biológicos como vacunas y hemoderivados

ONU pidió una transición “fluida y cooperativa” entre Petro y De la Espriella para proteger el Acuerdo de Paz

Detuvieron a la mujer acusada de asesinar a su hijo de 8 años en Misiones e intentar quitarse la vida

Cavalieri irá por otra reelección en Comercio mientras negocia un aumento y logró frenar la reforma laboral

Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

INFOBAE AMÉRICA

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Gabinete de Salud dominicano busca ampliar la cooperación estratégica con los Estados Unidos

Laura Fernández recibe a Maribel Guardia en Casa Presidencial: “Esta es su casa”, le dijo la mandataria a la actriz costarricense

El Salvador pone en marcha registro para brindar apoyo económico a 2,500 migrantes retornados

Red de institutos amplía la influencia de China en Centroamérica con seis sedes activas

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Así reaccionó Brad Pitt tras el anuncio de que dos de sus hijos con Angelina Jolie eliminarán su apellido

‘El Conjuro’: La historia de Ed y Lorraine Warren tendrá una nueva precuela

“Lloré la idea de perderme la mitad de la vida de mis hijos”, recordó Brian Austin Green sobre el divorcio con Megan Fox

Un hombre es detenido en Corea del Sur tras apuñalar a un youtuber de inversiones