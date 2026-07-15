Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años (EP)

Estados Unidos retirará todas sus fuerzas militares de Irak antes del 30 de septiembre, confirmaron este martes funcionarios estadounidenses e iraquíes, con lo que concluirá una presencia militar de 23 años que comenzó con la invasión de 2003 contra Saddam Hussein y que en los últimos años se redujo a operaciones de asesoramiento y apoyo contra el Estado Islámico.

El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi. El mandatario estadounidense sostuvo que la permanencia militar ya no resulta necesaria debido a la evolución de la relación bilateral.

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“No creemos que necesitemos el Ejército allí nunca más”, afirmó Trump. Luego agregó: “La relación es mucho más amplia y ya no necesitamos a los militares. Estamos allí para ayudarlos. Estamos allí para protegerlos si es necesario. Pero no creemos que eso vaya a ser necesario”.

Por su parte, Ali al-Zaidi, a través de un intérprete, confirmó el calendario acordado para la retirada. “Las fuerzas estadounidenses estarán fuera de Irak para el 30 de septiembre, mientras que las empresas estadounidenses estarán dentro de Irak”, expresó el jefe del Gobierno iraquí.

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Poco después del encuentro, el Pentágono ratificó el compromiso asumido entre ambos países en 2024, durante la administración del entonces presidente Joe Biden, para poner fin a la misión militar estadounidense contra los combatientes del Estado Islámico. Desde ese acuerdo, una parte importante de los efectivos ya abandonó territorio iraquí.

Durante los últimos años, Estados Unidos transfirió progresivamente la responsabilidad de combatir al Estado Islámico a las fuerzas de seguridad iraquíes, que recibieron entrenamiento y asistencia del Ejército estadounidense. En paralelo, las tropas norteamericanas redujeron su presencia sobre el terreno, abandonaron distintas posiciones y concentraron a sus efectivos en un número cada vez menor de bases.

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El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La presencia militar estadounidense en Irak comenzó en marzo de 2003, cuando Estados Unidos lanzó una invasión destinada a derrocar al régimen de Saddam Hussein. La ofensiva empezó con una intensa campaña de bombardeos conocida como “conmoción y pavor”, que abrió el camino para el avance de las fuerzas terrestres hacia Bagdad.

La invasión se sustentó en acusaciones de que el régimen iraquí ocultaba armas de destrucción masiva. Sin embargo, esas armas nunca aparecieron, uno de los aspectos más controvertidos de una guerra que modificó el escenario político y de seguridad en Medio Oriente.

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En el punto más alto de la campaña contrainsurgente, en 2007, el despliegue militar estadounidense superó los 170.000 soldados. Posteriormente, la administración del presidente Barack Obama negoció una reducción gradual de las fuerzas desplegadas.

En diciembre de 2011, los últimos soldados estadounidenses de combate abandonaron Irak. A partir de ese momento permaneció únicamente un reducido contingente destinado a tareas de asistencia en materia de seguridad y un destacamento de marines encargado de proteger la embajada estadounidense.

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La situación cambió en 2014, cuando el avance del Estado Islámico permitió a esa organización controlar amplias zonas de Irak y Siria. Ante ese escenario, el Gobierno iraquí solicitó nuevamente el apoyo de Estados Unidos y de otros países aliados para reconstruir y entrenar a las fuerzas policiales y militares, que se habían desintegrado frente a la ofensiva yihadista.

La situación cambió en 2014, cuando el avance del Estado Islámico permitió a esa organización controlar amplias zonas de Irak y Siria (Foto de Archivo, Europa Press)

Después de que el Estado Islámico perdió el control del territorio que había llegado a ocupar, las operaciones militares de la coalición internacional concluyeron en 2021. Aun así, Estados Unidos mantuvo alrededor de 2.500 militares en Irak para desarrollar tareas de entrenamiento y participar junto a las fuerzas iraquíes en operaciones contra remanentes del grupo extremista.

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(Con información de Associated Press)