Ronaldo salió a bancar a Neymar tras la eliminación del Mundial: la contundente frase sobre su retiro de la selección de Brasil

Tras quedar eliminado ante Noruega del Mundial 2026, el último crack brasileño tomó la decisión de dar un paso al costado de la Canarinha y el histórico delantero salió a respaldarlo y pedirle que revea su decisión

El llanto de Neymar Jr. al final del partido ante Noruega dijo más que cualquier declaración. Tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero de 34 años deslizó que su ciclo con la Selección Brasileña había terminado.

Fue entonces cuando Ronaldo Nazario tomó la palabra: “No te exijas nada y no decidas nada ahora. No hace falta. Nadie necesita resolver nada ahora”, afirmó el exdelantero en una entrevista con TNT Sports Brasil desde su casa en Miami.

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El mensaje de Ronnie no llegó al vacío, Neymar descansa junto a su familia en Florida, sin agenda pública ni comunicados, en un momento en el que, según fuentes cercanas al jugador consultadas por el medio brasileño UOL, ningún escenario está descartado, ni siquiera el más extremo. Tres caminos se abren ante el máximo goleador histórico de la Selección: el regreso al Santos para cumplir su contrato vigente hasta diciembre, un traspaso a un club con menor exposición mediática, o el retiro del fútbol profesional. Ninguno está confirmado.

Ronaldo, bicampeón del mundo en 1994 y 2002, fue directo al señalar el contexto físico que rodea esta decisión. “No podemos olvidar que viene de dos años de lesión grave, llegó en un sacrificio increíble a esta Copa del Mundo”, dijo el exdelantero en la entrevista. Para él, el regreso a la competencia de club es el paso natural antes de tomar cualquier resolución: “Retomará el ritmo, jugará diez, quince partidos seguidos, volverá a marcar goles, recuperará la confianza”.

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Ronaldo Nazario le pidió a Neymar que no tomara decisiones apresuradas sobre su futuro con la Selección Brasileña tras la eliminación en el Mundial 2026

La apuesta de Nazario va más allá del club. El ex goleador dejó abierta la posibilidad de que el entrenador Carlo Ancelotti vuelva a ver a Neymar como una opción para la Selección, siempre que el jugador recupere la forma física. “Condición técnica la tiene, nunca nadie dudó. Ahora necesita estar bien físicamente para ser determinante”, afirmó en la misma nota. Ancelotti, cuya continuidad al frente del equipo fue celebrada por Nazario como “un punto de partida muy importante”, tendrá tiempo para planificar el próximo ciclo rumbo al Mundial 2030.

El propio Ronnie fue autocrítico al evaluar el momento que atraviesa el fútbol brasileño. “Estamos viviendo un momento muy difícil de identidad de nuestra Selección Brasileña”, reconoció. A su juicio, Brasil ha perdido terreno frente a los europeos en tres frentes: el deseo, la organización táctica y la fortaleza física.

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“Hay que poner la mano en la conciencia con humildad, asumir esos errores y buscar evolucionar”, señaló, aunque aclaró que el equipo tiene recursos para el futuro: “No creo que hayamos llegado a una tierra arrasada”.

En ese marco de reconstrucción, el ex Real Madrid mencionó a Endrick como un nombre a tener en cuenta para el próximo ciclo. “Vimos cualidades increíbles de él en esta Copa del Mundo, saliendo desde el banquillo, mostrando coraje, deseo, movimiento, tuvo la oportunidad de marcar. Es un talento al que hay que prestarle atención y va a mejorar en el futuro, porque es muy joven”, dijo en la entrevista con TNT Sports Brasil.

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Ronaldo Nazario respaldó a Neymar y recordó sus dos años de lesiones graves como contexto para pedir paciencia antes de cualquier decisión

El desgaste de Neymar, sin embargo, no es una novedad de estas horas. Quienes lo rodean a diario lo percibían cansado del ambiente futbolístico desde antes del torneo. Según UOL, el propio jugador se habría quejado a amigos de la falta de reconocimiento a sus 15 años al servicio de la Selección Brasileña. El Mundial fue, en ese sentido, un intento por recuperar la motivación. La derrota ante Noruega por 2-1 cerró ese capítulo de la peor manera posible.

Al término del partido, las palabras del delantero fueron directas y sin matices: “Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí y terminé aquí”. No hubo puertas abiertas. Esa declaración, sumada al estado anímico que describe su entorno, es la que alimenta los rumores sobre una posible despedida del fútbol.

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Neymar acumula 80 goles en 130 partidos con la Selección Brasileña, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico del equipo. En el Mundial 2026, disputó apenas 37 minutos y anotó un gol ante Noruega.