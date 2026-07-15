Política

Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

Algunos aliados dudan sobre el denominado “silencio administrativo” del Estado en el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros. La iniciativa ya tiene 13 borradores extra post dictamen y el oficialismo deslizó una defensa sobre los cambios que se tendrán que leer en pleno recinto ante un texto con votos, por ahora, ajustados

Guardar
Google icon
Sesión ordinaria del Senado de la Nación
El pleno de la Cámara alta durante una sesión realizada en junio pasado (Prensa Senado)

La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

PUBLICIDAD

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

PUBLICIDAD

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (NA)

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

Temas Relacionados

SenadoPropiedad privadaDesregulaciónSesiónVenta de tierra a extranjerosFederico SturzeneggerLa Libertad AvanzaPatricia BullrichSilencio administrativoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cavalieri irá por otra reelección en Comercio mientras negocia un aumento y logró frenar la reforma laboral

El dirigente liderará la lista del oficialismo que participará de las elecciones sindicales del 3 de septiembre. Esta semana iniciará las tratativas por una mejora salarial para el trimestre julio-septiembre y mantuvo la cuota solidaria gracias a un fallo judicial

Cavalieri irá por otra reelección en Comercio mientras negocia un aumento y logró frenar la reforma laboral

El Gobierno estabilizó la conversación digital tras la salida de Adorni y habla de un repunte en la imagen

En Casa Rosada atribuyen una mejora en los números a un factor “multicausal”, aunque admiten que la salida del ex jefe de Gabinete colaboró

El Gobierno estabilizó la conversación digital tras la salida de Adorni y habla de un repunte en la imagen

Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

No se habló del tema en la mesa política de Karina Milei y Diego Santilli. Los gobernadores que se manifestaron a favor y los que la Casa Rosada recibirá en los próximos días

Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”

En una entrevista con Infobae al Regreso, el presidente de la Auditoría General de la Nación defendió la competencia interna para definir el liderazgo del PJ, cuestionó los cambios en las reglas electorales y sostuvo que la oposición debe construir una propuesta económica que genere confianza de cara a 2027

Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”

El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

Resuelto el tema Adorni, la Casa Rosada apuesta a darle músculo a la agenda del Congreso. Las definiciones pendientes

El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

DEPORTES

A 40 años del Argentina-Inglaterra del 86: cambiaron los televisores y las reglas del juego, quedan los recuerdos como puente generacional

A 40 años del Argentina-Inglaterra del 86: cambiaron los televisores y las reglas del juego, quedan los recuerdos como puente generacional

Argentina-Inglaterra: la historia y el presente de un clásico especial antes de una semifinal con peso propio

Sufrió como nadie a Maradona en México 86, se convirtió en “villano” de Argentina y sorprendió con un pedido de reconciliación

La tensión entre Bellingham y Tuchel que estalló en la previa de la semifinal entre Argentina y Inglaterra por el Mundial

Los secretos de la clasificación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 98: el “infiltrado” en un gol clave y las pecheras fantasma

TELESHOW

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

Flor Álvarez emocionó a Marcelo Tinelli al recordar sus inicios: de cantar en el subte a ser viral

Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Gabinete de Salud dominicano busca ampliar la cooperación estratégica con los Estados Unidos

Laura Fernández recibe a Maribel Guardia en Casa Presidencial: “Esta es su casa”, le dijo la mandataria a la actriz costarricense

El Salvador pone en marcha registro para brindar apoyo económico a 2,500 migrantes retornados