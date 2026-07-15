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Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

El actor compartió varias postales desde la Isla de Holbox, donde se lo vio relajado, mate en mano y disfrutando de unos días de playa junto a su pareja. Todas las postales

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El actor compartió imágenes de su arduo entrenamiento (Video: Instagram)

Leonardo Sbaraglia (56) compartió una serie de postales de sus vacaciones en Holbox, la isla mexicana del estado de Quintana Roo, junto a Rebeca Ricosta, la diseñadora y productora con quien está en pareja desde fines de 2024. “Días perfectos”, escrbió, junto a las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, que generaron más de 4.000 “me gusta” en menos de una hora y mostraron al actor en un registro poco habitual: relajado, sin producción y con el mate como protagonista.

La primera imagen del carrusel ya marcó el tono del viaje: Sbaraglia recostado en una reposera de playa bajo una estructura de palma, con un termo rojo en la mano y la mirada cómplice hacia la cámara. La misma escena se repitió con Ricosta, quien apareció en el mismo espacio —con una remera que decía “Argentina” y un mate en la mano— en una postal que sintetizó la identidad del viaje: dos argentinos en el Caribe mexicano sin renunciar a sus costumbres.

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leonardo sbaraglia
Leonardo Sbaraglia, en modo vacaciones: mate, playa y sin apuro (Instagram)
Los atardeceres de Holbox, uno de los paisajes que el actor registró durante su estadía
Los atardeceres de Holbox, uno de los paisajes que el actor registró durante su estadía
Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta, captados en un reflejo durante su escapada mexicana
Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta, captados en un reflejo durante su escapada mexicana

El destino elegido fue la isla de Holbox, un enclave ubicado en el extremo norte de la Península de Yucatán, al que se accede en ferry desde el puerto de Chiquila. Las imágenes del actor en la embarcación —con chaleco salvavidas y el brazo extendido sobre el agua— formaron parte de la publicación, junto a las de un músico local con sombrero de charro que amenizó el trayecto con micrófono en mano.

Sbaraglia, a bordo del bote durante una de las excursiones por las aguas de Holbox
Sbaraglia, a bordo del bote durante una de las excursiones por las aguas de Holbox
La cabaña con vista directa al mar, el escenario elegido por el actor para sus días de descanso
La cabaña con vista directa al mar, el escenario elegido por el actor para sus días de descanso

La fauna de la zona también tuvo su lugar en el álbum. Sbaraglia registró desde el bote lo que parecen ser tiburones ballena —especie característica de Holbox entre mayo y septiembre— en las aguas turquesas, además de delfines que acompañaron la travesía. La isla es reconocida internacionalmente como uno de los pocos lugares del mundo donde es posible nadar con el pez más grande del océano en su hábitat natural.

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El actor recorrió también la playa principal, donde se lo vio de espaldas frente al faro de la isla, con una remera que llevaba una inscripción en la espalda. Otra imagen lo mostró desde el interior de una cabaña con vista directa al mar, con la silueta recortada contra el agua celeste. Los atardeceres de Holbox —reconocibles por sus cielos anaranjados sobre el Golfo de México— aparecieron en varias tomas: una con una figura corriendo sobre la arena, otra con Ricosta adentrada en el mar.

Rebeca Ricosta, la novia del actor, con su mate y su identidad bien argentina puesta
Rebeca Ricosta, la novia del actor, con su mate y su identidad bien argentina puesta
Ricosta en el agua al caer el sol, en una de las imágenes más llamativas de la publicación
Ricosta en el agua al caer el sol, en una de las imágenes más llamativas de la publicación
Sbaraglia recorrió la playa principal de Holbox, donde se encuentra el faro de la isla
Sbaraglia recorrió la playa principal de Holbox, donde se encuentra el faro de la isla

Entre las postales más llamativas, una foto tomada a través de un vidrio reflejó a ambos en un juego de transparencias: el actor sentado, con la mirada perdida, y su pareja de pie con el teléfono en alto, con la playa y otras personas de fondo. La imagen funcionó como un retrato involuntario de la dinámica de la pareja durante el viaje: ella detrás del lente, él frente a él.

La publicación incluyó también una foto grupal con el personal del restaurante del lugar donde se alojaron, un espacio de arquitectura de palma con arcos de mimbre y vegetación tropical. El posó junto a Ricosta y cuatro empleados, todos con delantales, en un gesto que el actor suele repetir en sus viajes: el reconocimiento a quienes hacen posible la experiencia. El texto que acompañó las imágenes fue escueto y directo: “Días perfectos. Gracias por tanta calidez, generosidad y cariño”.

La arquitectura característica de los espacios gastronómicos de Holbox, con arcos de palma y vegetación
La arquitectura característica de los espacios gastronómicos de Holbox, con arcos de palma y vegetación
El actor, con gorra y camisa abierta, bajo el sol de la isla mexicana
El actor, con gorra y camisa abierta, bajo el sol de la isla mexicana
Una colección de conchas y caracoles recogidos en la arena, ordenados sobre la piel
Una colección de conchas y caracoles recogidos en la arena, ordenados sobre la piel
Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta, junto al equipo del lugar donde se hospedaron
Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta, junto al equipo del lugar donde se hospedaron

La relación entre el actor y su novia se hizo pública en marzo de 2025, cuando distintos programas de espectáculos confirmaron el vínculo. Según trascendió en ese momento a través de panelistas de LAM (América TV), la pareja se conoció en un rodaje y él ya la había presentado a su familia. Ricosta es 26 menor que el intérprete y mantiene un perfil discreto, alejado de la exposición mediática. Este no es el primer viaje que comparten: en febrero de 2026 ambos habían publicado imágenes desde Brasil.

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