República Dominicana

Gabinete de Salud dominicano busca ampliar la cooperación estratégica con los Estados Unidos

La vicepresidenta salió desde la Base Aérea de San Isidro rumbo a la capital estadounidense. La acompañarán actores clave de la agenda bilateral. El foco está en cómo reforzar sistemas y cambiar hábitos sin improvisar

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La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Víctor Atallah se reúnen con Robert F. Kennedy Jr. para ampliar la cooperación sanitaria (Foto cortesía Salud Pública)
La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Víctor Atallah se reúnen con Robert F. Kennedy Jr. para ampliar la cooperación sanitaria (Foto cortesía Salud Pública)

La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, se reunió este martes en Washington con Robert F. Kennedy Jr. para abordar estrategias de fortalecimiento de los sistemas de salud y prevención de enfermedades, en una visita que también busca ampliar la cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos en políticas sanitarias, innovación e intercambio técnico.

Peña partió la mañana de este martes 14 desde la Base Aérea de San Isidro, de acuerdo con la información oficial difundida por la Presidencia y citada también por medios locales. La agenda incluye un encuentro de alto nivel con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

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La reunión tendría como eje uno de los programas de la administración estadounidense: Make America Healthy Again, conocida como MAHA. Esa iniciativa busca responder al aumento de las enfermedades crónicas con políticas centradas en la prevención, la promoción de estilos de vida saludables y el acceso de las familias a información para tomar mejores decisiones sobre su salud.

En el encuentro también participaron la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atallah. La cita forma parte de la agenda permanente del Gabinete de Salud, que preside Peña.

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Las delegaciones revisaron iniciativas enfocadas en reducir padecimientos crónicos con mejor alimentación, ejercicio y salud metabólica, junto con investigación, innovación y tecnologías orientadas a mejorar los resultados en atención médica (Foto cortesía Salud Pública)
Las delegaciones revisaron iniciativas enfocadas en reducir padecimientos crónicos con mejor alimentación, ejercicio y salud metabólica, junto con investigación, innovación y tecnologías orientadas a mejorar los resultados en atención médica (Foto cortesía Salud Pública)

La reunión incluye prevención, atención primaria y enfermedades no transmisibles

El objetivo central del diálogo sería intercambiar experiencias sobre programas públicos orientados a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles.

También se discutirían medidas para fortalecer la atención primaria, promover la educación sanitaria y mejorar los indicadores de salud de ambas poblaciones.

Según la información oficial, el encuentro se inscribe en los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader para consolidar un sistema de salud más accesible, eficiente y enfocado en la prevención.

Asimismo, se busca promover iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la capacidad de respuesta ante los principales desafíos en materia de salud pública”.

El diálogo con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos abordó prevención, investigación e innovación, además del refuerzo de los servicios asistenciales y del intercambio de prioridades en políticas públicas (Foto cortesía Salud Pública)
El diálogo con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos abordó prevención, investigación e innovación, además del refuerzo de los servicios asistenciales y del intercambio de prioridades en políticas públicas (Foto cortesía Salud Pública)

La visita de Peña a Washington responde, de manera directa, a dos objetivos: discutir políticas de prevención con el secretario de Salud de Estados Unidos y reforzar la cooperación bilateral en salud pública. El intercambio abarcará tanto estrategias de gobierno como mecanismos de desarrollo de sistemas de salud más sostenibles.

La publicación también indicó que la reunión serviría para profundizar los lazos entre ambos países en áreas de interés común vinculadas con la salud pública, la innovación en políticas sanitarias y el intercambio de conocimientos técnicos. Ese componente de cooperación acompaña la discusión sobre prevención de enfermedades y fortalecimiento institucional.

República Dominicana reconocida en salud pública

En mayo de este año, el doctor Víctor Atallah asumió la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS79), al inaugurarse en Ginebra el máximo órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con las reglas de procedimiento de la OMS, la presidencia rota entre las seis regiones de la Organización. Este año corresponde a la región de las Américas asumir la conducción de la Asamblea. Es la primera vez que la República Dominicana asumió la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud.

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