Política

El Gobierno estabilizó la conversación digital tras la salida de Adorni y habla de un repunte en la imagen

En Casa Rosada atribuyen una mejora en los números a un factor “multicausal”, aunque admiten que la salida del ex jefe de Gabinete colaboró

Guardar
Google icon
El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo
Javier Milei (AFP)

“Todavía es muy pronto para medir con certeza el impacto, pero fue positivo”, admitió ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial respecto de la afectación que tuvo en la imagen del Gobierno la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, hay quienes hablan de un recupero “multicausal” en los números que miden la valoración de la administración libertaria.

En Casa Rosada sostienen que la renuncia del exfuncionario de paladar libertario descomprimió el tema en los medios de comunicación y les permitió “equilibrar” la conversación en redes sociales. Sin embargo, enumeran varios factores, algunos de ellos económicos, para explicar el repunte.

PUBLICIDAD

Hubo una leve recuperación, pero lo que cambió fue la cobertura de medios sobre el Gobierno. También cambió la conversación en redes sociales, que dejó de ser mayoritariamente negativa para pasar a una más equilibrada, algo que no pasaba desde marzo”, admitió ante este medio una voz al tanto de las mediciones.

Según quienes siguen de cerca estas mediciones, la mejora responde a una combinación de factores. Entre ellos, la salida de Adorni —que, según detectan, concentraba el grueso de las noticias negativas del Gobierno tras 112 días de escándalo y casi nueve millones de menciones en el ecosistema digital— y el efecto del Mundial 2026, que se disputa desde mediados de junio y que finalizará el próximo fin de semana.

PUBLICIDAD

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - Manuel Adorni
Manuel Adorni saliendo de Casa Rosada (RS Fotos)

A eso le agregan una combinación de novedades positivas que le atribuyen al programa económico con otros temas que impactan en la oposición como los movimientos en la causa que investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Gran parte se debe a la salida de Adorni, pero también está el Mundial y luego, en menor medida una combinación de buenas noticias económicas y algunas malas del resto”, explicaron desde el oficialismo ante este medio.

La postura es compartida por varios en Balcarce 50 que ven cómo la repercusión del caso parece haber mermado en los medios tras la renuncia al tiempo que se parece haberse neutralizado en la conversación digital, una de las principales preocupaciones que marcó al Gobierno en los últimos meses, aunque se muestran expectantes respecto a la investigación judicial.

No está claro que el repunte sea estrictamente por ‘la salida de Adorni’. Sí, lógicamente, descomprimió la agenda, pero es siempre una cuestión multicausal”, coincidió un hombre que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.

Si bien evitan hablar de cifras, hay quienes sostienen que en función de las propias mediciones, el presidente Javier Milei se encuentra en torno a los 38 puntos de imagen positiva, y detectan una “leve mejora en las expectativas”. “La baja de la inflación, la baja del riesgo país, el logro de mejores tasas sumado a lo de Adorni y el humor social que produce el Mundial”, enumeraron ante este medio.

Patricia Bullrich Diego Santilli
Patricia Bullrich y Diego Santilli, protagonistas de las nuevas mediciones

Hace casi un mes, la plana oficialista admitía con preocupación que el tema Adorni había invadido las redes sociales y alertaban que el exfuncionario le ganaba en menciones negativas al propio Presidente. Los datos que referenciaban correspondían al relevamiento de AdHoc realizado el jueves 11 de junio, el día después de la última entrevista televisiva de Adorni, que lejos de cerrar la discusión, volvió a instalar el caso en la agenda.

La misma consultora registró que junio fue el quinto mes consecutivo en el que las publicaciones negativas superaron a las positivas sobre Milei en el ecosistema digital. En promedio, registraron 53% de menciones negativas, 38% positivas y 9% neutras, pero también una merma en el volumen de menciones que cayeron un 32% respecto de octubre de 2025. Otro dato significativo de la medición es que la senadora Patricia Bullrich fue la figura que más positividad le aportó a la imagen del Poder Ejecutivo con el 43,6% de aceptación, apenas por encima de la negativa que cosecha.

Poco más de un mes después, en las filas libertarias garantizan que el cambio en la Jefatura de Gabinete, con el posterior desembarco de Diego Santilli, le permitió al Gobierno recuperar la actividad, en particular la dinámica legislativa, y correr de la agenda mediática el caso.

Temas Relacionados

Javier MileiManuel AdorniKarina MileiElecciones 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cavalieri irá por otra reelección en Comercio mientras negocia un aumento y logró frenar la reforma laboral

El dirigente liderará la lista del oficialismo que participará de las elecciones sindicales del 3 de septiembre. Esta semana iniciará las tratativas por una mejora salarial para el trimestre julio-septiembre y mantuvo la cuota solidaria gracias a un fallo judicial

Cavalieri irá por otra reelección en Comercio mientras negocia un aumento y logró frenar la reforma laboral

Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

Algunos aliados dudan sobre el denominado “silencio administrativo” del Estado en el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros. La iniciativa ya tiene 13 borradores extra post dictamen y el oficialismo deslizó una defensa sobre los cambios que se tendrán que leer en pleno recinto ante un texto con votos, por ahora, ajustados

Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

No se habló del tema en la mesa política de Karina Milei y Diego Santilli. Los gobernadores que se manifestaron a favor y los que la Casa Rosada recibirá en los próximos días

Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”

En una entrevista con Infobae al Regreso, el presidente de la Auditoría General de la Nación defendió la competencia interna para definir el liderazgo del PJ, cuestionó los cambios en las reglas electorales y sostuvo que la oposición debe construir una propuesta económica que genere confianza de cara a 2027

Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”

El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

Resuelto el tema Adorni, la Casa Rosada apuesta a darle músculo a la agenda del Congreso. Las definiciones pendientes

El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

DEPORTES

A 40 años del Argentina-Inglaterra del 86: cambiaron los televisores y las reglas del juego, quedan los recuerdos como puente generacional

A 40 años del Argentina-Inglaterra del 86: cambiaron los televisores y las reglas del juego, quedan los recuerdos como puente generacional

Argentina-Inglaterra: la historia y el presente de un clásico especial antes de una semifinal con peso propio

Sufrió como nadie a Maradona en México 86, se convirtió en “villano” de Argentina y sorprendió con un pedido de reconciliación

La tensión entre Bellingham y Tuchel que estalló en la previa de la semifinal entre Argentina y Inglaterra por el Mundial

Los secretos de la clasificación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 98: el “infiltrado” en un gol clave y las pecheras fantasma

TELESHOW

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

Flor Álvarez emocionó a Marcelo Tinelli al recordar sus inicios: de cantar en el subte a ser viral

Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Gabinete de Salud dominicano busca ampliar la cooperación estratégica con los Estados Unidos

Laura Fernández recibe a Maribel Guardia en Casa Presidencial: “Esta es su casa”, le dijo la mandataria a la actriz costarricense

El Salvador pone en marcha registro para brindar apoyo económico a 2,500 migrantes retornados