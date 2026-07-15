El Gobierno estabilizó la conversación digital tras la salida de Adorni y habla de un repunte en la imagen

Javier Milei (AFP)

“Todavía es muy pronto para medir con certeza el impacto, pero fue positivo”, admitió ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial respecto de la afectación que tuvo en la imagen del Gobierno la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, hay quienes hablan de un recupero “multicausal” en los números que miden la valoración de la administración libertaria.

En Casa Rosada sostienen que la renuncia del exfuncionario de paladar libertario descomprimió el tema en los medios de comunicación y les permitió “equilibrar” la conversación en redes sociales. Sin embargo, enumeran varios factores, algunos de ellos económicos, para explicar el repunte.

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“Hubo una leve recuperación, pero lo que cambió fue la cobertura de medios sobre el Gobierno. También cambió la conversación en redes sociales, que dejó de ser mayoritariamente negativa para pasar a una más equilibrada, algo que no pasaba desde marzo”, admitió ante este medio una voz al tanto de las mediciones.

Según quienes siguen de cerca estas mediciones, la mejora responde a una combinación de factores. Entre ellos, la salida de Adorni —que, según detectan, concentraba el grueso de las noticias negativas del Gobierno tras 112 días de escándalo y casi nueve millones de menciones en el ecosistema digital— y el efecto del Mundial 2026, que se disputa desde mediados de junio y que finalizará el próximo fin de semana.

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Manuel Adorni saliendo de Casa Rosada (RS Fotos)

A eso le agregan una combinación de novedades positivas que le atribuyen al programa económico con otros temas que impactan en la oposición como los movimientos en la causa que investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Gran parte se debe a la salida de Adorni, pero también está el Mundial y luego, en menor medida una combinación de buenas noticias económicas y algunas malas del resto”, explicaron desde el oficialismo ante este medio.

La postura es compartida por varios en Balcarce 50 que ven cómo la repercusión del caso parece haber mermado en los medios tras la renuncia al tiempo que se parece haberse neutralizado en la conversación digital, una de las principales preocupaciones que marcó al Gobierno en los últimos meses, aunque se muestran expectantes respecto a la investigación judicial.

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“No está claro que el repunte sea estrictamente por ‘la salida de Adorni’. Sí, lógicamente, descomprimió la agenda, pero es siempre una cuestión multicausal”, coincidió un hombre que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.

Si bien evitan hablar de cifras, hay quienes sostienen que en función de las propias mediciones, el presidente Javier Milei se encuentra en torno a los 38 puntos de imagen positiva, y detectan una “leve mejora en las expectativas”. “La baja de la inflación, la baja del riesgo país, el logro de mejores tasas sumado a lo de Adorni y el humor social que produce el Mundial”, enumeraron ante este medio.

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Patricia Bullrich y Diego Santilli, protagonistas de las nuevas mediciones

Hace casi un mes, la plana oficialista admitía con preocupación que el tema Adorni había invadido las redes sociales y alertaban que el exfuncionario le ganaba en menciones negativas al propio Presidente. Los datos que referenciaban correspondían al relevamiento de AdHoc realizado el jueves 11 de junio, el día después de la última entrevista televisiva de Adorni, que lejos de cerrar la discusión, volvió a instalar el caso en la agenda.

La misma consultora registró que junio fue el quinto mes consecutivo en el que las publicaciones negativas superaron a las positivas sobre Milei en el ecosistema digital. En promedio, registraron 53% de menciones negativas, 38% positivas y 9% neutras, pero también una merma en el volumen de menciones que cayeron un 32% respecto de octubre de 2025. Otro dato significativo de la medición es que la senadora Patricia Bullrich fue la figura que más positividad le aportó a la imagen del Poder Ejecutivo con el 43,6% de aceptación, apenas por encima de la negativa que cosecha.

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Poco más de un mes después, en las filas libertarias garantizan que el cambio en la Jefatura de Gabinete, con el posterior desembarco de Diego Santilli, le permitió al Gobierno recuperar la actividad, en particular la dinámica legislativa, y correr de la agenda mediática el caso.