Laura Fernández recibe a Maribel Guardia en Casa Presidencial: “Esta es su casa”, le dijo la mandataria a la actriz costarricense

La presidenta Laura Fernández recibió a la actriz costarricense Maribel Guardia en Casa Presidencial durante un encuentro cargado de reconocimientos mutuos. Crédito: Captura video Casa Presidencial

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibió en Casa Presidencial a la actriz, cantante y presentadora Maribel Guardia, en un encuentro marcado por los elogios mutuos, el reconocimiento al talento costarricense y una conversación sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad.

Durante la reunión, la mandataria expresó su admiración por la carrera artística que Guardia ha desarrollado durante décadas en México y destacó que su trayectoria representa un ejemplo para las mujeres costarricenses que buscan abrirse camino en escenarios internacionales.

"Esta es su casa. Aquí el pueblo de Costa Rica le tiene un inmenso cariño“, le manifestó Fernández al darle la bienvenida.

La presidenta afirmó que la actriz logró abrirse espacio en una industria altamente competitiva y consideró que ese recorrido inspira a otras mujeres del país.

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"Es digno de reconocer el abrirse camino en un país como México, con tantísima competencia. Usted abrió brecha para muchas otras mujeres que hemos querido desempeñarnos en el puesto que sea. Las mujeres de Costa Rica somos muy capaces“, expresó.

Fernández añadió que el esfuerzo y la perseverancia permiten a las costarricenses alcanzar metas en distintos ámbitos, desde el artístico hasta el político.

Fernández destacó la trayectoria de Maribel Guardia en México y aseguró que su carrera ha inspirado a generaciones de mujeres costarricenses. Crédito: Captura video Casa Presidencial

"Si trabajamos muy duro, nos esforzamos mucho, podemos conquistar desde sueños profesionales, siendo artista reconocida y amada no solo por los mexicanos, sino también por los ticos, hasta convertirse en presidenta de la República“, comentó.

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La conversación también estuvo marcada por un intercambio de elogios personales. Mientras la mandataria describía a Guardia como una mujer “bellísima” y de “enorme talento”, la actriz respondió con humor y admiración hacia la presidenta.

"Usted se hubiera metido también a Miss Costa Rica y hubiera ganado, pero fue muy lista. Usted porque estudió y yo no“, dijo Guardia entre risas.

Más allá de las muestras de afecto, el encuentro dio paso a una conversación sobre la situación que atraviesa Costa Rica frente al crecimiento del narcotráfico y la criminalidad.

La presidenta aprovechó la visita para expresar su preocupación por el impacto que la delincuencia organizada ha tenido en un país que históricamente se ha caracterizado por sus índices de paz y estabilidad.

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"Tenemos un país bellísimo, con un talento humano, con una biodiversidad y una belleza que hay que luchar y proteger a toda costa, porque nos lo quieren arrebatar de las manos los narcotraficantes“, afirmó Fernández.

Ante esas palabras, Guardia coincidió en que el panorama representa un motivo de preocupación.

"Eso sí es preocupante, porque en Costa Rica nunca se veía eso“, respondió la actriz.

La mandataria profundizó en su diagnóstico y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial frente a algunos casos de delincuencia organizada.

"Tenemos casos de delincuentes de alta gama que tienen condenas de quince años y están en prisión un año y dos meses y les dan libertad“, comentó.

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Durante la conversación, Guardia agregó que, a su criterio, existe complicidad de algunos jueces con estructuras criminales.

En la parte final del encuentro, Fernández hizo una petición personal a la actriz, conocida también por expresar públicamente su fe religiosa.

Durante la conversación, ambas intercambiaron elogios y reflexionaron sobre el papel de las mujeres en distintos ámbitos profesionales. Crédito: Captura video Casa Presidencial

"Se lo cuento porque yo sé que usted es una mujer de fe, para que me tenga en su pensamiento, en sus oraciones, porque la pelea que yo estoy dando es fuerte y estoy segura de que la vamos a ganar“, manifestó la presidenta.

Guardia respondió que acompañará a la mandataria con sus oraciones.

"No, por supuesto. A pedirle mucho a Dios“, expresó.

El encuentro concluyó con un abrazo entre ambas y una nueva invitación de la presidenta para que la artista visite nuevamente Casa Presidencial.

"Esta es su casa, siempre tiene las puertas abiertas“, le dijo Fernández antes de despedirse.

La visita de Maribel Guardia se produjo en un contexto en el que el Gobierno ha colocado la seguridad y el combate al narcotráfico entre sus principales prioridades, mientras la actriz continúa siendo una de las figuras costarricenses con mayor reconocimiento internacional gracias a su trayectoria en la televisión, el cine, el teatro y la música en México.

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