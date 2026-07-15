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Inglaterra vs Argentina, EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

La Selección disputará la llave de semifinales en Atlanta a partir de las 16 (hora de Argentina)

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Mundial 2026 - Agentina - Suiza
Tras superar a Suiza, Argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales (AP Photo/Jeff Roberson)

Luego de la agónica clasificación contra Suiza en tiempo suplementario, la selección argentina afrontará las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra. Con el objetivo de conseguir un boleto en la ansiada final y el sueño de retener el título, la Albiceleste se enfrentará a los Tres Leones en Atlanta.

A partir de las 16:00 (hora Argentina), iniciará el encuentro que se transmitirá en televisión por TV Pública, TyC Sports, Telefé y DSports, pero también por diferentes plataformas como DGO, Disney+, Paramount+, Flow y TyCSports Play.

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Las plataformas conocidas como Roja Directa y Tarjeta Roja han ganado notoriedad como vías para acceder a transmisiones deportivas gratuitas en Internet. Entrar para ver fútbol gratis expone al usuario a transmisiones no autorizadas, posibles consecuencias legales y amenazas informáticas que incluyen robo de datos, instalación de malware y fraudes vinculados a la publicidad y a formularios engañosos.

Argentina viene de dejar en el camino a Suiza, por los cuartos de final (AP Foto/Abbie Parr)
Argentina viene de dejar en el camino a Suiza, por los cuartos de final (AP Foto/Abbie Parr)

El encuentro entre Argentina e Inglaterra rememora un cruce con historia, siendo los cuartos de final de México 1986 el cotejo más rutilante. En ese partido disputado en el Estadio Azteca, la Albiceleste avanzaría por 2-1 gracias a un doblete de Diego Maradona. El 10 dejó dos huellas imborrables: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

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Sin embargo, el director técnico Lionel Scaloni intentó calmar los ánimos en la previa a este compromiso tras sellar su pasaje a las semifinales. Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, manifestó en conferencia de prensa. Y luego, añadió: “Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso”.

Inglaterra viene de dejar en el camino a Noruega (REUTERS/Mike Segar)
Inglaterra viene de dejar en el camino a Noruega (REUTERS/Mike Segar)

Los Tres Leones, por su parte, regresan a una semifinal de la Copa del Mundo tras ocho años y lo hacen manteniéndose invictos en el torneo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel inició su recorrido con un contundente 4-2 ante Croacia, igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un 2-0 sobre Panamá, asegurando el primer puesto de su zona.

En los cruces de eliminación directa, Inglaterra venció 2-1 a RD Congo en un partido muy disputado, superó 3-2 a México en un encuentro vibrante en el Estadio Azteca y derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario.

Cómo ver el partido en vivo en Argentina: online y TV

DSports, TyCSports, Telefé y TV Pública (en televisión).

DGO, Flow, Paramount+, TyCSports Play y Disney+ (plataformas con usuario y contraseña).

Horario de inicio del partido

16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

Televisación en el resto del mundo

DSports (Latinoamérica) / TV Pública, Telefe, DSports, Disney+ y Paramount (Argentina) / DAZN (España) / Canal 5, ViX, TUDN, TV Azteca, Canal 9 y Las Estrellas (México) / DSports (Perú) / Win Sports, Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Probables formaciones en Argentina vs. Inglaterra

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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