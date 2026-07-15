El Salvador

El Salvador pone en marcha registro para brindar apoyo económico a 2,500 migrantes retornados

El Gobierno salvadoreño y la OIM desarrollan jornadas nacionales de registro para facilitar el acceso a recursos y nuevas oportunidades a quienes regresaron al país desde finales de 2025

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Un grupo de personas de pie sobre tierra, con mochilas y bolsas de lona en el suelo; tiendas de campaña se observan en el fondo.
Un grupo de personas se encuentra de pie en un camino de tierra con sus mochilas y bolsas de lona en el suelo, cerca de tiendas de campaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de El Salvador y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pusieron en marcha una serie de jornadas nacionales de registro que beneficiarán a 2,500 personas retornadas con apoyo económico, como parte de las acciones previstas en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas. Estas jornadas, coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscan fortalecer el proceso de reintegración de quienes han regresado al país desde noviembre de 2025.

La directora de Protección a la Persona en Movilidad de la Cancillería, Violeta Olivares, informó que el registro abarca diferentes puntos del territorio nacional. Según detalló la funcionaria en declaraciones recogidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa tendrá cobertura en municipios como San Salvador Este, La Libertad Centro, La Unión Norte, San Miguel Centro, Santa Ana Centro, Usulután Este, San Vicente Sur, Ahuachapán Centro y Ahuachapán Sur.

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El proceso está dirigido a personas salvadoreñas que retornaron al país a partir de noviembre de 2025. El propósito, de acuerdo con la Cancillería, es facilitar el acceso al respaldo económico contemplado en el plan nacional. Este apoyo se integra a un conjunto de medidas orientadas a atender necesidades inmediatas y a fomentar la reconstrucción de proyectos de vida tras el retorno.

El registro en El Salvador quedó dirigido a personas salvadoreñas que retornaron al país a partir de noviembre de 2025. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
El registro en El Salvador quedó dirigido a personas salvadoreñas que retornaron al país a partir de noviembre de 2025. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Apoyo económico, iniciativas productivas y acompañamiento institucional

Durante la primera jornada celebrada en el municipio de San Salvador Este, Olivares explicó que el plan incluye no solo asistencia financiera, sino también la promoción de iniciativas productivas y otras oportunidades que buscan una reintegración integral. La funcionaria puntualizó: “Este plan contempla acciones de atención inmediata, como el apoyo económico que se facilitará a las personas retornadas; asimismo, impulsa iniciativas productivas y otras oportunidades orientadas a favorecer una reintegración integral y sostenible. Con ello, se busca que cada persona pueda reconstruir su proyecto de vida, fortalecer sus capacidades y contribuir al desarrollo de sus comunidades”, según recogió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La OIM, organismo que colabora estrechamente con el Gobierno salvadoreño en este proceso, aporta experiencia y recursos para garantizar el acompañamiento institucional. Según el informe oficial, la cooperación entre ambas entidades permite articular esfuerzos y responder de forma coordinada a las necesidades de la población que retorna.

“Nuestro objetivo es que las personas salvadoreñas que retornan encuentren en las instituciones del Estado un acompañamiento cercano, oportuno y articulado”, expresó Olivares, citada por la Cancillería. El programa incorpora estrategias para generar oportunidades a mediano y largo plazo, con el fin de consolidar la reintegración social y económica de quienes han regresado al país tras haber migrado.

La Organización Internacional para las Migraciones aportó recursos y experiencia para el acompañamiento institucional de la población retornadas. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
La Organización Internacional para las Migraciones aportó recursos y experiencia para el acompañamiento institucional de la población retornadas. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este tipo de acciones forman parte de un enfoque integral para atender a las personas retornadas y sus familias, priorizando la generación de oportunidades de desarrollo local y la prevención de la migración irregular. El apoyo económico que recibirán los beneficiarios se orienta a fortalecer sus capacidades y facilitar su reinserción productiva en las comunidades de origen.

La OIM reiteró su compromiso de contribuir al desarrollo de programas que permitan a los retornados reconstruir su proyecto de vida y aportar al entorno social y económico de El Salvador. Ambas instituciones consideran que la articulación entre gobierno y organismos internacionales resulta clave para enfrentar los desafíos que experimentan las personas retornadas y para ofrecer respuestas a la medida de sus necesidades.

Las jornadas de registro continuarán en los municipios mencionados durante las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar a la totalidad de las personas identificadas como beneficiarias en el periodo establecido.

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