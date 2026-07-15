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Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

La escapada familiar combinó el parque temático, cenas frente al histórico monumento y recorridos por la ciudad

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Wanda Nara pasó las vacaciones de invierno en París con sus cinco hijos y compartió imágenes de Disneyland, la Torre Eiffel y recorridas por la ciudad (Video: Instagram)

Wanda Nara eligió París para pasar las vacaciones de invierno junto a sus cinco hijos, y las imágenes que publicó en sus redes sociales dieron cuenta de una estadía que combinó Disneyland, cenas de lujo con vista a la Torre Eiffel y recorridas por las calles de la capital francesa. Esas mismas fotos, sin embargo, desataron una nueva disputa judicial con Mauro Icardi: su abogada, Elba Marcovecchio, salió a denunciar públicamente que el viaje a París no estaba autorizado por la Justicia.

Las postales que la conductora compartió en su cuenta de Instagram mostraron a sus hijos en distintos puntos de la ciudad. Una de las imágenes, la ubicó en un local de donas en París.

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Una de las hijas de Nara posó frente a la vitrina de donuts de Dunkin' en París
Una de las hijas de Nara posó frente a la vitrina de donuts de Dunkin' en París
Uno de los hijos de la empresaria recorre las calles del centro de París con un croissant en la mano, cerca de la zona de Saint-Lazare
Uno de los hijos de la empresaria recorre las calles del centro de París con un croissant en la mano, cerca de la zona de Saint-Lazare
Uno de los hijos de la conductora sostiene una caja de Krispy Kreme Doughnuts en las calles de París, con la arquitectura de la ciudad como fondo
Uno de los hijos de la conductora sostiene una caja de Krispy Kreme Doughnuts en las calles de París, con la arquitectura de la ciudad como fondo

Otra foto mostró a uno de sus hijos varones en las calles del centro histórico, con un croissant en la mano. El grupo también pasó por Krispy Kreme y por la Besties Bakery, una panadería ubicada en el número 11 de la rue Auber, en el 9° arrondissement, donde reunieron sus bebidas para una foto bajo el saludo “Bonjour”. La presentadora también fotografió la Avenida de los Campos Elíseos con el Arco de Triunfo al fondo, adornado con banderas francesas.

Vista de la Avenida de los Campos Elíseos con el Arco de Triunfo al fondo, adornado con banderas francesas durante las celebraciones del 14 de julio
Vista de la Avenida de los Campos Elíseos con el Arco de Triunfo al fondo, adornado con banderas francesas durante las celebraciones del 14 de julio
Wanda y sus hijos arrancaron uno de los días parisinos con bebidas de Besties Bakery, una panadería ubicada en el 9° arrondissement de París
Wanda y sus hijos arrancaron uno de los días parisinos con bebidas de Besties Bakery, una panadería ubicada en el 9° arrondissement de París
Una de las hijas de Wanda Nara camina hacia el hotel del parque de Disneyland París durante las vacaciones de invierno de la familia
Una de las hijas de Wanda Nara camina hacia el hotel del parque de Disneyland París durante las vacaciones de invierno de la familia

El paseo por Disneyland París fue otro de los momentos que la empresaria eligió compartir. Las fotos del parque incluyeron una imagen grupal frente al característico hotel rosa del complejo, con Nara vestida con una remera y pantalones deportivos azules, rodeada de sus hijos, globos de Mickey Mouse y una de sus hijas más pequeñas con una cartera con la figura de Minnie. También se registró un encuentro con el personaje de Mickey Mouse dentro del parque.

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La conductora de MasterChef y sus hijos posaron frente al Disneyland Hotel de París durante su visita al parque temático
La conductora de MasterChef y sus hijos posaron frente al Disneyland Hotel de París durante su visita al parque temático
Una de las hijas de Wanda, de espaldas y con vestido negro off-shoulder, observa la Torre Eiffel iluminada desde la terraza del restaurante Girafe
Una de las hijas de Wanda, de espaldas y con vestido negro off-shoulder, observa la Torre Eiffel iluminada desde la terraza del restaurante Girafe
Cuatro de los hijos de Wanda Nara reunidos en la mesa del restaurante Girafe, con la Torre Eiffel iluminada de fondo. Los rostros de las niñas aparecen cubiertos con emojis de corazón
Cuatro de los hijos de Wanda Nara reunidos en la mesa del restaurante Girafe, con la Torre Eiffel iluminada de fondo. Los rostros de las niñas aparecen cubiertos con emojis de corazón

Las noches parisinas tuvieron como escenario el restaurante Girafe, uno de los locales más reconocidos de la ciudad por su terraza con vista directa a la Torre Eiffel. Allí, la animadora y sus hijos cenaron bajo las luces del monumento, con mesas de mantel blanco y velas sobre la terraza. Las imágenes mostraron platos de alta cocina, mientras los drones dibujaban en el cielo nocturno la silueta de la torre. También se registraron fuegos artificiales, en lo que parece haber sido la celebración del 14 de julio, el Día de la Bastilla.

Los fuegos artificiales del 14 de julio, el Día de la Bastilla, estallaron sobre la Torre Eiffel mientras Wanda Nara y sus hijos los presenciaban desde París
Los fuegos artificiales del 14 de julio, el Día de la Bastilla, estallaron sobre la Torre Eiffel mientras Wanda Nara y sus hijos los presenciaban desde París
Cientos de drones formaron la silueta de la Torre Eiffel en el cielo de París durante el espectáculo nocturno que la familia presenció desde el restaurante Girafe
Cientos de drones formaron la silueta de la Torre Eiffel en el cielo de París durante el espectáculo nocturno que la familia presenció desde el restaurante Girafe
La familia coincidió en la capital francesa con la celebración del Día Nacional de Francia, una de las fechas más festejadas del calendario parisino
La familia coincidió en la capital francesa con la celebración del Día Nacional de Francia, una de las fechas más festejadas del calendario parisino

Wanda también se fotografió sola frente a la Torre Eiffel iluminada, con un vestido negro y cartera Chanel, en una imagen que acumuló miles de interacciones. Otra parada fue la tienda Kith París, donde una de sus hijas posó en el interior del local, con el restaurante Sadelle’s at Kith Paris de fondo.

El espectáculo de drones sobre el monumento fue uno de los momentos que Wanda Nara registró y compartió en sus redes sociales
El espectáculo de drones sobre el monumento fue uno de los momentos que Wanda Nara registró y compartió en sus redes sociales
Una de las hijas de Wanda Nara en el interior de la tienda Kith París, frente al restaurante Sadelle's at Kith Paris
Una de las hijas de Wanda Nara en el interior de la tienda Kith París, frente al restaurante Sadelle's at Kith Paris

El contexto judicial de la estadía, no obstante, fue el que acaparó la atención mediática en Argentina. Marcovecchio denunció en Intrusos (América TV) que la autorización judicial con la que contaba Nara habilitaba el viaje a Milán, no a París. “Cuando un juez autoriza un viaje al exterior a dos niñas judicializadas en el marco de un expediente de restitución internacional, la autorización se hace expresa ante un pedido. Se manifiesta a dónde van a estar, en qué ciudad, los datos de contacto, y todo el aviso es previo, nunca posterior”, sostuvo la letrada. Y agregó que Icardi se enteró del paradero de sus hijas a través de un posteo de Instagram, no por una notificación formal.

Wanda Nara posó frente a la Torre Eiffel iluminada con un vestido negro y una cartera Chanel, en una de las imágenes que publicó durante su estadía en París
Wanda Nara posó frente a la Torre Eiffel iluminada con un vestido negro y una cartera Chanel, en una de las imágenes que publicó durante su estadía en París

Nara respondió desde Europa con un audio enviado al mismo programa. “Todo fue avisado y todo fue correcto”, afirmó, y descartó entrar en una disputa mediática. También contradijo la versión de que Icardi no tenía contacto con sus hijas: dijo que el futbolista llamó tantas veces que, por el cambio de horario, la obligó a despertar a las niñas de madrugada. “Hasta pensé que llovía en Miami por la cantidad de veces que llamó”, ironizó.

Su abogada, Ana Rosenfeld, sostuvo que el paso por París había sido informado en el expediente judicial como una escala. Marcovecchio rechazó esa versión: “Es mentira que está anunciado en el expediente ese viaje a París. Ana Rosenfeld miente con el expediente”. La letrada también vinculó el episodio con la oposición formal que Nara había presentado días antes al viaje de Icardi con las niñas a Miami —donde el futbolista se encontraba durante el Mundial con La China Suárez—, oposición que el juez terminó rechazando.

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